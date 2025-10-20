«Я раскопал тысячу могил». Как некрофил Москвин потряс всю Россию, делая кукол из трупов девочек, — он собрался на свободу

Анатолия Москвина задержали в 2011 году за надругательство над трупами Источник: источник NN.RU

В 2011 году Россию потрясла история Анатолия Москвина — краеведа из Нижнего Новгорода, превратившего свою квартиру в склеп для покойных детей. Он выкапывал трупы маленьких девочек из могил и превращал их в мумии, которые одевал и оберегал. Ужасающие подробности его безумия быстро вышли за пределы региона: в стране и за рубежом Москвина начали называть «кукольником».

За жуткие надругательства над телами детей Москвина поместили на принудительное лечение в психбольницу. В середине октября в Сети появилась неожиданная новость, что он может выйти. О том, как Москвин сходил с ума, как жил в последние годы и какие шансы у него покинуть психбольницу, — читайте в материале NN.RU.

История Анатолия Москвина Источник: Никита Егоров / Городские медиа

«Он верил в Хозяина»: как жил Анатолий Москвин

О прошлом 59-летнего Анатолия Москвина информации не так уж много, а большая часть его жизни обросла слухами, в том числе и мистическими. Он родился и вырос в Нижнем Новгороде, окончил аспирантуру филфака МГУ им. Ломоносова в столице, да и в целом был крайне эрудированным человеком — знал порядка 13 языков, а также преподавал кельтологию в Нижегородском лингвистическом университете. Кроме того, Москвин увлекался журналистикой, писал книги, очерки и статьи. Одна из его книг по сей день есть в открытом доступе.

Квартира «кукольника» была просто забаррикадирована книгами, всего в его личной библиотеке насчитывалось порядка 60 тысяч томов. Ими были буквально забиты трехкомнатная квартира и два гаража. Также в те времена СМИ рассказывали, что Москвин часто писал для нижегородской газеты «Некролог НН».

Журналистка Татьяна Кокина-Славина (Таня Танк. — Прим. ред.) на своем сайте называла Москвина единственным некрополистом России, обошедшим 750 кладбищ. Она же называла его самобытным ученым, который готовит некий крупный путеводитель по кладбищам региона. Впрочем, свет эту книгу так и не увидел.

В интервью Кокиной-Славиной Москвин рассказывал, что к погостам его тянуло с раннего детства. Он жил рядом с кладбищем и часто приходил туда после того, как стал свидетелем некой «магической церемонии». Позднее свой интерес к изучению кладбищ «кукольник» оправдывал тем, что это один из немногих оставшихся способов изучить жизнь предков.

«Живых людей расспросить — так ведь люди вымирают слишком быстро, а старики еще и таких басен наплетут. Архивы ЗАГСа у нас, начиная с 1917 года, объект строжайшей гостайны. Туда даже за данными о репрессированных исследователях пускают лишь по письменной просьбе родственников этих самых репрессированных», — отвечал тогда в интервью Москвин.

Коллеги отзывались о краеведе как о тихом человеке, который часто был погружен в себя. Москвин жил с пожилыми родителями в простой квартире, не пил, не курил и всё свободное время тратил на образование. Впрочем, несмотря на это, знаки о его безумии точно были. Так, коллегам в «Некрологе» сам Москвин заявлял об увлечениях сатанизмом*.

«Он верил в Хозяина. Я спрашивал его: "Толя, ну неужели ты веришь в черта?" Он улыбался: "Называй как хочешь, но если есть сгусток энергии, от которого плохо пахнет, то он действительно есть" », — цитировал «Коммерсантъ» редактора газеты «Некролог НН» Алексея Есина.

«Кукольник» с 26 детскими телами в квартире

Неизвестен точный период, когда увлечение кладбищами переросло в надругательства над трупами. Тайная деятельность Москвина вскрылась в 2011 году, когда Нижний Новгород потрясла череда происшествий: неизвестный похищал тела детей из свежих могил. В поле интересов осквернителя попадали исключительно захоронения юных девочек. Спустя время силовики предположили, что это может быть дело рук Анатолия, однако никаких доказательств его вины не было — нижегородцу всегда удавалось уйти незамеченным. Он выкапывал могилы на различных кладбищах и не оставлял следов.

Поймать нижегородца удалось случайно — в один из дней обещанный по прогнозу дождь начался лишь вечером, и оставленные на могиле следы обуви привели полицейских прямо к Москвину домой. В комнате было обнаружено 26 мумифицированных детских трупов. Тела были специальным образом обработаны и наряжены в детскую одежду: внутрь останков он помещал тряпки, встраивал музыкальные шкатулки и осколки бетонных плит. В некоторых «куклах» даже находили личные вещи покойных детей. Вместе с некрополистом в то время жили его пожилые родители, однако на допросе они заявили, что ничего не знали об увлечениях сына, а тела детей они принимали за самодельных кукол.

В одних источниках утверждается, что «куклы» принадлежали девочкам и девушкам от 15 до 30 лет, в других указано, что самой «взрослой» мумии было всего 15 лет. Москвин выкапывал тела на кладбищах, приносил домой, переодевал, а иногда и менял части тела.

Москвин попал в психбольницу в 45 лет Источник: ГУ МВД по Нижегородской области

За надругательства на краеведа возбудили уголовное дело — всего 38 эпизодов. В ходе комплексной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что Анатолий Москвин страдает параноидальной шизофренией, что, по словам следователей, «лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу № 2 на улице Июльских Дней. По сей день Москвин находится там.

«Интервью» в психбольнице: как Москвин жил последние годы и какие у него планы

В последние годы «кукольник» не терял надежду выйти на свободу или хотя бы перевестись в интернат на Автозаводе, чтобы быть поближе к пожилой матери — отец уже умер. Но каждые полгода решение о принудительном лечении продлевалось.

Редакция NN.RU добыла эксклюзивные кадры, которые снял сосед «кукольника» по палате. На них Москвин заметно постарел и лишился зубов. На момент задержания ему было 45 лет, сейчас нижегородцу 59.

Так выглядит Москвин сейчас Источник: источник NN.RU Он находится в психбольнице почти 15 лет Источник: источник NN.RU

В разговорах с соседом по палате, которые, по данным NN.RU, проходили в 2022–2023 годах, Москвин часто рассуждал о жизни, своей невесте и надеждах выйти на волю. К примеру, «кукольник» поделился, что всю жизнь был девственником и никогда не видел голых женщин. При этом Анатолий нередко говорил о загадочной невесте. Некая девушка действительно посещала все слушания по его делу и представлялась дочерью некрополиста. На одном из заседаний Москвин заявил журналистам, что это его невеста и он сделал девушке предложение. На тот момент ей было 25 лет и она являлась выпускницей филфака одного из университетов Нижнего Новгорода.

По словам нижегородца, он любит девушку платонической любовью и надеется, что когда его переведут в интернат, то она заберет его домой. Эта же особа долгое время получала пенсию Москвина, поскольку он признан недееспособным. На видео Анатолий признается, что ей же он отписал свою квартиру. По данным NN.RU, речь может идти о женщине по имени Александра Т. Сам нижегородец, находясь в психбольнице, рассказывал, что она втерлась в доверие к его матери, заполучила его труды, продала и уехала — в Англию или Шотландию. В планах у Москвина выйти из больницы и завести с ней детей. Он верит, что Александра находится в отъезде и поэтому они не созванивались, но когда придет время — воссоединятся.

О своих преступлениях «кукольник» тоже иногда рассказывает. В видеозаписях, которые имеются в распоряжении NN.RU, он поделился с соседом, что в его гараже была огромная коллекция платьев для умерших девочек.

«Но я не знаю, что с ними стало, поскольку мама продала этот гараж. Не знаю, сколько их было, но я раскопал около тысячи могил», — признавался Москвин соседу.

В этих роликах нижегородец раскрыл, для чего совершал свои преступления. По словам Москвина, в начале нулевых он якобы состоял в секте сатанистов* и узнал, что с духами покойных девочек можно общаться, если уснуть на их могилах. Те якобы рассказывали Москвину о своей жизни и смерти. Одна даже просила спасти ее от ада, куда она попала из-за самоубийства.

Одна из кукол Москвина в гараже Источник: ГУ МВД по Нижегородской области

«Есть целая группа сатанистов, которые раскапывают детские могилы, сушат их и пытаются общаться с духами умерших. Также пытаются служить Сатане, чтобы он дал им власть воскрешать мертвых детей. Мне очень хотелось бы, чтобы дети больше не умирали, а мертвые — воскресли. Я за это готов жизнь отдать. Я очень люблю детей», — говорит в одном из видео Москвин.

Для более плотного «диалога» с покойницами краевед решил мумифицировать их. По словам Москвина, мумификация позволяла общаться ему с духами девочек круглый год, так как зимой спать на могилах не получалось.

«Меня научили копать могилы и получать у девочек согласие на вечную жизнь — то есть на превращение в мумию. За 10 лет раскопок у меня образовалась коллекция из 10 девочек, я считал их своими тихими детьми. Когда летом родители уезжали на дачу, у меня открывалась своя кукольная фабрика».

В своих записях Москвин также писал об ориентирах к некоторым могилам, в том числе и на Ново-Сормовском кладбище, но потом сокрушался, что за время его ареста они, скорее всего, уже утеряны.

Что касается возможного освобождения «кукольника» в ноябре 2025 года, в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области NN.RU заявили, что постановление о продлении срока принудительного лечения еще действует — никаких других материалов в суд пока не поступало. В самой психиатрической больнице № 2, отвечая на запрос NN.RU, отказались предоставить информацию о возможном переводе Москвина на амбулаторное лечение, сославшись на врачебную тайну.



Предварительно, если каким-то образом дело сдвинется, Москвина могут передать под опеку родственников, однако вряд ли престарелая мать сможет присматривать за сыном. И жива ли сейчас та самая загадочная невеста?