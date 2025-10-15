Убивал королев красоты: как ловили одного из самых разыскиваемых маньяков мира — видео

Источник: Городские медиа

Кристофер Уайлдер похитил минимум 20 девушек и убил по меньшей мере 8 из них. Большинство из них были молоды и красивы, за что он получил прозвище Убийца королев красоты.

После того как Уайлдер в 17 лет принял участие в групповом изнасиловании, у него выявили сексуальные девиации. Ему назначили принудительное лечение, но оно не дало эффекта — маньяка патологически влекло к юным девушкам. Кристофер знакомился с ними на улице, представляясь фотографом, обещал модельную карьеру и заманивал в свой дом, где у него была оборудована студия. Там он заставлял жертв позировать в откровенном виде, насиловал и всячески издевался.