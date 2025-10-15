НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Убивал королев красоты: как ловили одного из самых разыскиваемых маньяков мира — видео

Убивал королев красоты: как ловили одного из самых разыскиваемых маньяков мира — видео

Он шесть недель бегал от полиции по штатам, оставляя после себя тела девушек

134
Источник:

Городские медиа

Кристофер Уайлдер похитил минимум 20 девушек и убил по меньшей мере 8 из них. Большинство из них были молоды и красивы, за что он получил прозвище Убийца королев красоты.

После того как Уайлдер в 17 лет принял участие в групповом изнасиловании, у него выявили сексуальные девиации. Ему назначили принудительное лечение, но оно не дало эффекта — маньяка патологически влекло к юным девушкам. Кристофер знакомился с ними на улице, представляясь фотографом, обещал модельную карьеру и заманивал в свой дом, где у него была оборудована студия. Там он заставлял жертв позировать в откровенном виде, насиловал и всячески издевался.

Всерьез за Кристофера взялись только в 1984 году, когда пропали 21-летняя Розарио Гонсалес и финалистка «Мисс Флорида» Элизабет Кенион. Уайлдер был последним, с кем видели девушек, но задержать его не успели. Маньяк пустился в бега по штатам, оставляя после себя тела девушек. Его обнаружили через шесть недель, но при попытке задержания Убийца королев красоты покончил с собой.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Гость
10 минут
Скрепно.
