Паспорт и симку в унитаз: мошенники вынудили 13-летнюю девочку отдать деньги родителей — она перевела миллион, пока родители спали

Мошенникам удалось обмануть несовершеннолетнюю девочку и через неё похитить крупную сумму денег с банковских счетов мамы Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Историями с телефонными мошенниками, которые до сих умудряются вытягивать из доверчивых граждан миллионы рублей (иногда — кредитных), казалось бы, поразить уже никого нельзя. Однако, иногда случается что-то такое, что заставляет удивляться снова и снова. Обозревателю NGS.RU Илье Калинину рассказали историю, где помимо привычных мошенников под личинами «сотрудников МВД» присутствует несовершеннолетняя девочка, 1,3 миллиона рублей, украденных из двух банков, и смытые в унитаз разорванный паспорт и телефонная симка.

Подружка для прогулки

Случилась эта история в благополучной многодетной семье: с двумя работающими родителями и тремя детьми. Тема мошенников в семье разбиралась, все были в курсе телефонных обманов и, казалось бы, ничего не предвещало беды, но…

Всё началось как в романтическом подростковом фильме. В начале апреля 2025 года 13-летней Маше (имя девочки изменено. — Прим. ред.) пришло в Телеграм сообщение с неизвестного номера. Сообщение было якобы от девочки, которая предложила Маше познакомиться и вместе погулять. Маша была не против новой подружки, потому беседа проходила легко.

«Она сказала, что ее зовут Карина, и она учится в 192-й школе. Был выходной день, и Карина предложила погулять Я согласилась: а что дома делать? Тогда она попросила скинуть геолокацию, я и скинула. А от нее пришло видео — кружочек… Для меня это было нормальным… Меня порадовало уже то, что она была из Новосибирска», — рассказала Маша.

На видео, уточнила девочка, был солдат в украинской форме. После этого общение с 13-летним подростком резко изменилось: романтическое «кино» мгновенно превратилось в триллер.

Госизмена и добрые «полицейские»

После просмотренного видео Маше сразу пришло сообщение от аккаунта, который был подписан просто и понятно: МВД РФ. Девочке сообщили, что она только что общалась с мошенниками, а отправленная геолокация и просмотренное видео тянут на предательство Родины. И это, мол, грозит ее родителям ч. 1 ст. 205 («террористический акт») и ст. 275 («государственная измена»).

Все началось с сообщений якобы от девочки, а потом в «игру» вступили лже-полицейские Источник: читатель НГС

Маша сильно испугалась и поначалу не реагировала на грозные сообщения из «МВД», но тут появляется новый действующий персонаж — «полицейский Волков». Лже-силовику удалось окончательно запугать девочку, пригрозив тем, что её родителям светит до 25 лет тюрьмы. Чуть позже в этом триллере объявились новые актёры: «полицейский Кудинов» и «сотрудник из налоговой».

Чтобы 13-летняя Маша окончательно поверила в то, что всё происходит по-настоящему, мошенники предложили ей проверить личности полицейских Сергея Волкова и Алексея Кудинова по интернету. Такие имена в сети действительно нашлись. Правда, по иронии судьбы, полицейский с именем Сергей Волков в начале 2025 года был задержан в Санкт-Петербурге за крупную взятку. Но это к нашей истории не относится.

Улики — в унитаз

Юлия с одной из дочерей Источник: читатель НГС

В какой-то момент мошенники поняли, что девочка окончательно поверила в их легенду и запугана тюрьмой, которая якобы грозит её родителям. Тогда началась обработка ребёнка на конкретные действия, которые привели к хищению крупных сумм с банковских карт её мамы — Юлии.

Как рассказала журналисту женщина, мошенники убедили её дочь «спасти деньги» родителей. Для этого Маше нужно было подсмотрев пароль на телефоне мамы, разблокировать его, а далее строго выполнять инструкции «полицейских» и «налогового сотрудника». Все это девочке надо было сделать поздно ночью, когда родители уснут.

13-летняя девочка до самого конца верила, что общается с настоящими сотрудниками МВД и налоговой службой Источник: читатель НГС

Активные действия по выводу денег с банковских карт Юлии через её же телефон начались глубоко за полночь. Когда в доме все уснули, девочка тайно забрала и разблокировала телефон мамы, а после стала получать от мошенников QR-коды и начала переводить деньги. В общем, точно выполняла все поручения таинственных собеседников.

Девочка ослушалась «полицейских» только тогда, когда её попросили собрать в квартире ценные вещи. Маша сказала мошенникам, что ценных вещей в доме не нашла. Зато до этого девочка по указанию «полицейских» удалила все приложения с телефона, вытащила симку и смыла её в унитаз. Туда же отправилась и вырванная из паспорта мамы первая страница. Задуматься над своими действиями Маше в тот момент просто не удалось.

«Меня тогда охватила сильная паника. Я вообще ничего не понимала, просто делала так, как мне говорили, чтобы спасти родителей. У меня все время дрожали руки», — рассказала журналисту девочка.

«Кино», разыгранное неизвестными с несовершеннолетней девочкой, закончилось в районе 3-4 часов ночи. На психологическую обработку ребёнка у мошенников ушло около 14 часов.

Ущерб — 1,3 миллиона

Уголовное дело по мошенничеству в полиции сначала возбудили, но после приостановили Источник: читатель НГС

Родители узнали обо всем только на утро следующего дня. Юлия говорит, что поехала на работу и по дороге выяснила, что телефон не работает. Связалась с мужем, и началось разбирательство, куда исчезла симка. Тогда девочка и рассказала, что перевела деньги по указанию налоговой на безопасный счет, с которого, мол, вся сумма скоро вернётся.

Родители сразу сообразили, что дело связано с мошенничеством, начали обзванивать банки и поехали в полицию писать заявление.

4 апреля 2025 года полицией Кировского района было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Общая сумма ущерба составила около 1,3 миллиона рублей. Деньги похитили с банковских счетов Юлии: с кредитной карты «МТС Банка» было снято 441 тысяча рублей, через приложение в том же банке взят кредит на 816 тысяч 220 рублей — его тут же вывели небольшими суммами разным получателям. Позже стало известно, что и с банковской карты «ОТП-банка» похищены деньги — 23 тысячи.

«Я говорю: „Дочь, сколько было разговоров про мошенников, ты почему ничего нам не сказала? Тебя столько прессовали!“ Она говорит: „Мам, я так боялась… Мне так было страшно, что вас посадят“. Мы потом лечились у психолога… Дочь съехала по учебе. Плюс я попала в больницу <…>, упала в обморок и меня в бессознательном состоянии увезли», — рассказала Юлия.

Куда ушли деньги

Деньги мошенники выводили частями и в разные места Источник: читатель НГС

Судя по уведомлениям в телефоне Юлии и банковским выпискам для судов, деньги мошенники вывели в несколько мест. Скриншоты уведомлений и копии выписок имеются в распоряжении NGS.

Среди них были: ИП Зайцева Н.В. с видом деятельности «одежда и обувь» (сюда несколькими переводами ушла большая часть денег, выведенных из «МТС Банк»), магазин CS2case (три перевода на 68 тысяч рублей) и ОсОО «Тиллабай» (переведены деньги с карты «ОТП-банк» и небольшая часть украденного с «МТС Банка»).

В выписке «МТС Банка» имя индивидуального предпринимателя Зайцевой указано полностью: Наталья Васильевна. В системе «Контур.Фокус» находится 16407 ИП Зайцева, зарегистрированных в России. Тех, чья деятельность связана с промтоварами (одежда и обувь — в том числе), около 1900 человек. А уже из них предпринимательниц с полным совпадением по имени — всего две. Одна Наталья Васильевна зарегистрирована как ИП в г. Узловая Тульской области в июле 2019 года. Вторая — Наталия Васильевна — зарегистрирована в мае 2023 года в г. Каховка Херсонской области (Каховка контролируется российскими войсками с февраля 2022 года, а с 30 сентября 2022 года — в составе России).

Компания CS2case, куда мошенники отправили почти 70 тысяч — это сайт-магазин, где любители компьютерных игр могут покупать, открывать и выводить виртуальные предметы для игры Counter-Strike 2. За реальные деньги на сайте игроки покупают скины (внешний вид) для оружия и аксессуары для персонажей.

Наконец, небольшая часть денег, похищенных из «МТС Банка» и деньги с карты «ОТП-банка» перечислены в ОсОО «Тиллабай».

С этим юрлицом разобраться было сложнее. В банковской выписке помимо названия «Тиллабай» указан даже ИНН компании: 9909659083 (первые цифры 99 означают, что компания поставлена на учет в Москве). Онлайн-сервис для проверки юрлиц Saby Profile сообщает, что фирма с таким ИНН является действующей, но подробных данных о ней в открытом доступе не оставляет. Не нашлась информации по фирме «Тиллабай» с этим ИНН и в «Контур.Фокусе».

Другой сервис для проверки контрагентов Osoo.kg указывает «Тиллабай» как компанию с иностранным участием, зарегистрированную в Ошской области (Республика Кыргызстан). Об этом говорят цифры 02 в кыргызском ИНН 02301201510280, который обозначен на Osoo.kg. Правда, местом расположения компании в этом сервисе указан город Бишкек. Тут же сообщается, что 25 июня 2025 года компания была перерегистрирована: возможно, поэтому у «Тиллибай» российский ИНН сменился на кыргызский. В «Контур.Фокусе» фирма с таким ИНН размещена в разделе юрлиц Киргизии.

Суды и банки

Юлия надеется, что деньги, украденные мошенниками, ей не придется выплачивать банку Источник: читатель НГС

В начале сентября Юлия начала судиться в банками. Женщина пытается добиться, чтобы кредитные обязательства с «Банком МТС», которые возникли в результате действий мошенников, на нее не распространялись. А 23 тысячи рублей, похищенные с карты «ОТП-банка», были компенсированы финансовой структурой.

С уголовным делом, возбужденным в апреле, пока все затормозилось. В полиции, заметила Юлия, следователь поговорила только с ней — с дочерью пообещала поговорить позже. Но через какое-то время дело было приостановлено.

«Предварительное следствие по уголовному делу приостановлено <…> в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В настоящее время уголовное дело направлено в судебные органы по запросу уполномоченного лица, в связи с чем иная запрашиваемая информация отсутствует», — сообщается в ответе полиции на журналистский запрос.

Делом Юлии занимается адвокат Светлана Копцева. Она искренне недоумевает: почему в полиции не изучили получателей денег, которые видны в банковских документах?

«Почему-то не проверили, куда деньги ушли. А там получатели видны: какое-то ИП, какая-то фирма, одна сумма куда-то за границу в Азию ушла — то ли в Кыргызстан, то ли еще куда… Но запросы [полиции] сделаны были только в банки, которые перевели деньги… Прокуратура отменила постановление полиции и дала указание, чтобы это расследовали <…> Но девочку так и не допросили до сих пор», — заметила адвокат.

Адвокат добавила, что точно о такой же схеме хищения денег через запуганного ребенка не так давно рассказывали и по федеральному телевидению.

«Такие дела последнее время встречаются часто, особенно с детьми. Дети легко поддаются влиянию, тем более, если их запугать. А тут её (Машу. — При. ред.) запугали конкретно: якобы она стала изменницей Родины, ее родителей посадят, а ее в детдом сдадут, — перечисляет адвокат Копцева и удивляется поведению банка. — Банк очень странно поступил: там же были мгновенные переводы [кредита] в разные места. Которые почему-то банк не заблокировал, словно это в порядке вещей. Тем более, у моей доверительницы — ипотека. А ей так быстро дали новый кредит: прям с фантастической скоростью! Нормальные люди кредит получить не могут, а тут моментально все происходит, переводы совершаются, а у банка — никаких подозрений»,

В журналистском запросе в «МТС Банк» мы попросили прокомментировать ситуацию и сообщить, будет ли банк требовать погашения кредита или дождется конца расследования, а также, почему ночной кредит и вывод денег на несколько адресов не показался банку подозрительным?

Ответ пресс-центра банка приводим полностью.

«"МТС Банк» постоянно совершенствует системы выявления и предотвращения мошеннических операций, в том числе с использованием методов социальной инженерии. Методы выявления подозрительных операций реализованы в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Также «МТС Банк» регулярно информирует клиентов в различных каналах о мерах по предупреждению мошенничества методами социальной инженерии, получения от клиентов конфиденциальной информации под видом сотрудников службы безопасности банка и других распространенных способах хищения денежных средств клиентов», — рассказали в банке.