В Иркутской области 14-летний подросток зарезал двух девушек. Одна тоже была ребенком

В Иркутской области 14-летний подросток убил двух девушек. Одна из них также была несовершеннолетней, другая — взрослой, 23-летней.
В иркутском СК рассказали, что трагедия случилась 12 октября в городе Шелехове. Подросток уже задержан, возбуждено уголовное дело.
«В подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом», — рассказали следователи.
Обе девушки скончались в больнице. Чуть больше подробностей раскрыл телеграм-канал SHOT. По их данным, подросток пришел в подъезд девушки, заранее взяв нож из дома.
«Во время серьезной ссоры парень нанес ей несколько колотых ран в живот и в бок. По словам подозреваемого, девушка сначала хотела отнять у него нож и порезалась, а затем начала сильно кричать», — пишет SHOT.
По их данным, он рассказал, что сильно испугался — «а там дальше само…». На шум сначала вышла соседка, которая попыталась помочь девушке — и тоже получила удары ножом. Затем в подъезд выбежал другой сосед, мужчина. Он сумел задержать юношу. Вероятная причина ссоры — ревность.