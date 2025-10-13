В Иркутской области 14-летний подросток зарезал двух девушек. Одна тоже была ребенком

Делом занимаются следователи Источник: Следком38 / Telegram

В Иркутской области 14-летний подросток убил двух девушек. Одна из них также была несовершеннолетней, другая — взрослой, 23-летней.

В иркутском СК рассказали, что трагедия случилась 12 октября в городе Шелехове. Подросток уже задержан, возбуждено уголовное дело.

«В подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом», — рассказали следователи.

Обе девушки скончались в больнице. Чуть больше подробностей раскрыл телеграм-канал SHOT. По их данным, подросток пришел в подъезд девушки, заранее взяв нож из дома.

«Во время серьезной ссоры парень нанес ей несколько колотых ран в живот и в бок. По словам подозреваемого, девушка сначала хотела отнять у него нож и порезалась, а затем начала сильно кричать», — пишет SHOT.