RU76
В Иркутской области 14-летний подросток зарезал двух девушек. Одна тоже была ребенком

В Иркутской области 14-летний подросток зарезал двух девушек. Одна тоже была ребенком

Трагедия произошла в небольшом городе

Делом занимаются следователи

Источник:

Следком38 / Telegram

В Иркутской области 14-летний подросток убил двух девушек. Одна из них также была несовершеннолетней, другая — взрослой, 23-летней.

В иркутском СК рассказали, что трагедия случилась 12 октября в городе Шелехове. Подросток уже задержан, возбуждено уголовное дело.

«В подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом», — рассказали следователи.

Обе девушки скончались в больнице. Чуть больше подробностей раскрыл телеграм-канал SHOT. По их данным, подросток пришел в подъезд девушки, заранее взяв нож из дома.

«Во время серьезной ссоры парень нанес ей несколько колотых ран в живот и в бок. По словам подозреваемого, девушка сначала хотела отнять у него нож и порезалась, а затем начала сильно кричать», — пишет SHOT.

По их данным, он рассказал, что сильно испугался — «а там дальше само…». На шум сначала вышла соседка, которая попыталась помочь девушке — и тоже получила удары ножом. Затем в подъезд выбежал другой сосед, мужчина. Он сумел задержать юношу. Вероятная причина ссоры — ревность.

ПО ТЕМЕ
Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
СК Следственный комитет Иркутская область Убийство
