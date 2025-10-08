«Забираю у людей жизнь и душу, и этого мне достаточно»: как мальчик из московской хрущевки превратился в битцевского маньяка

На счету битцевского маньяка как минимум 49 жертв Источник: «Выжившая-2» / НТВ, Полина Авдошина

«Когда его поймали, он начал говорить. Он прекрасно понимал, что для него всё это закончилось… Сашенька прекрасно знал, что двумя-тремя годами не ограничится. Он рассказывал, хвалился. Он всем показывал, какой он всемогущий. Почему шахматная доска, зачем эти пробочки? Это возвращение, это воспоминание. Он опять переживает то, что было».

Это воспоминания бывшего следователя по особо важным делам прокуратуры Москвы Андрея Супруненко. В 2006 году он расследовал дело Александра Пичушкина — одного из самых кровожадных серийных убийц. Он быстро стал известен на всю страну, повторив жуткую славу Андрея Чикатило. На счету битцевского маньяка, или «убийцы с шахматной доской», как окрестили его криминальные журналисты, — 49 жертв. Хотя Пичушкин уверяет, что на самом деле убил более 60 человек. Недавно он признался в новых преступлениях.

Пичушкин с 2007 года отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Полярная сова». Андрей Супруненко, который его поймал, давно вышел на пенсию и не работает в органах. Но даже спустя 20 лет он называет битцевского маньяка ласково — Сашенька.

Корреспондент MSK1.RU Вера Борисова встретилась с Андреем Супруненко. Впервые за долгое время он откровенно рассказал, как бывший плотник-выпивоха с дефектом речи из соседнего двора стал тем, кто воспринимал человеческую жизнь за сыгранную шахматную партию.

Источник: Городские медиа

«Он на самом деле Сашенька»

Саша Пичушкин — пучеглазый мальчишка с грустью во взгляде, который вырос без отца. Когда ребенку исполнилось девять месяцев, его мать Наталья развелась с мужем и воспитывала сына вместе со своим отцом Эльмуардом. В его четыре года семья переехала из подмосковных Мытищ в Зюзино.

Пичушкин вместе с дедушкой, к которому он был особенно привязан Источник: «Известия»

«А он на самом деле — Сашенька. У него потом был последователь Олег Петросян, которым я тоже занимался. Я его так не называл. А вот Пичушкина… Да, Сашенька, Сашенька. Наверное, это ирония, потому что он хотел быть великим. А на деле он просто Сашенька», — говорил следователь Супруненко.

Через пару дней после переезда Саша пошел качаться на качелях во дворе и упал. Он неделю пролежал в больнице, где ему диагностировали черепно-мозговую травму. У мальчика начались проблемы с письмом: в школьных работах он путал шипящие звуки и вместо «ш» писал «с». Из-за этого матери предложили перевести ребенка в 138-й логопедический интернат. И даже там он учился кое-как. Учителя пожимали плечами и говорили: «Не развито логическое мышление».

Пичушкин в детстве Источник: 24smi.org

«Если исправить мое детство и юность, тогда убийства не пришлось бы совершать за ненадобностью. Дело не в семье. Семья у меня была в принципе нормальная, хотя и там были сложности. Но покалечило меня общество. Был сплошной негатив в моей жизни. Я чувствовал себя чужим. А я живой был, я праздника хотел. А меня все отталкивали», — вспоминал Пичушкин.

На первый взгляд, Саша — ничем не примечательный ребенок, выросший в 80-е. Был пионером, любил кататься на велосипеде, мечтал о мопеде. Но во дворе над ним издевались, а сдачи дать он не мог, хоть и занимался спортом.

«А кто вам скажет: родился он таким или вырос? Никто. Это никто не скажет, да и не сможет. По крайней мере, в наше время это невозможно. Может быть, когда-нибудь, в какой-нибудь галактике смогут ответить на этот вопрос», — говорил Супруненко.

После логопедического интерната Пичушкин пошел в ПТУ учиться на плотника. Там он сорил деньгами, пытаясь понравиться одногруппникам. И давал каждому желающему в долг. При этом брал расписку, где говорилось, что взявший деньги добровольно принял решение уйти из жизни. Тогда же Саша начал проявлять интерес к девушкам. А вот они к нему нет.

Источник: 24smi.org

В 1989 году Пичушкина после прохождения медицинской комиссии военкомата отправили лечиться в психбольницу имени Кащенко. Ему поставили диагноз «дебильность в легкой стадии с психопатизацией личности». После лечения вернулся домой и резко начал заниматься спортом: качаться, отжиматься, подтягиваться.

«Первое убийство как первая любовь»

Когда Саше исполнилось 18 лет, он понял, что будет убивать, но «опыта убийств еще не было». 27 июля 1992 года Пичушкин впервые рассказал о своих желаниях однокурснику по ПТУ Мише Одийчуку . Поначалу он согласился отправиться на дело вместе с товарищем. Но воспринял слова друга скорее как шутку. В тот день они гуляли по Битцевскому парку — искали места для будущих преступлений. Но криминального дуэта не вышло.

Пичушкин (справа) со своим другом Михаилом — первой жертвой битцевского маньяка Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Я понял, что он не потянет, и двоих нас быстро раскроют. А он всё знал. Лишний свидетель. Да и надо было с кого-то начинать. Как-то несерьезно он ко всему относился. Это злило меня. Вот я и решил завалить его первым. Одийчук еще не знал, что приискивал для себя могилу. Он брыкался, словно конь необъезженный. Очень долго не хотел умирать, мне показалось — целую вечность. Ведь это первое убийство — это как первая любовь!» — говорил Пичушкин.

Маньяк набросился на своего друга, когда тот не ожидал. Он душил свою первую жертву нейлоновой веревкой, пока тот не перестал дышать. После убийства Пичушкин подумал: «Нет тела — нет дела». Хотел его закопать или утопить в пруду, но эти способы были хлопотны. В итоге он сбросил труп однокурсника в канализацию Битцевского парка. Скорость течения там быстрая — 5 метров в секунду. Тело Миши так и не смогли найти. Милиционеры, искавшие Одийчука, узнали, что он брал в долг деньги у товарища по училищу и писал ту самую расписку. Но Пичушкин сумел убедить, что ничего не знает об исчезновении друга.

«Про первый труп мы вообще тогда не знали. Это было начало 90-х. Как мы могли про него знать?» — вспоминал Супруненко.

Первая жертва Саши Пичушкина Источник: «112» Экстренный вызов / ren.tv

Жил Пичушкин скромно в двушке на Херсонской улице вместе с матерью, сводной сестрой и ее сыном. Пытаясь запомнить чувства от первого убийства, он обложил себя сценами жестокости. В комнате появились видеокассеты с порнографией, снимки, на которых были изображены похороны или мертвые тела. А на полках стояли книги с пугающими названиями: «Ключ от морга», «Торжествующий мертвец» и «Ваш друг Джек Потрошитель».

В 22 года Саша начал пить водку. Тогда же он устроился разнорабочим в продуктовый магазин. В пьяном забытье бывало Пичушкин не доходил до дома — падал у подъезда, где его позднее находила мать.

Из материалов дела, показания матери А. Ю. Пичушкина: «В периоды, когда он пил, он общался с соответствующей публикой, то есть с алкоголиками. А когда он перестал пить, он начал ненавидеть эту категорию. Мне кажется, он и сам себя ненавидел, когда пил. Я видела, как он переживал, что напивался до скотского состояния, а потом у него появилось безразличие» .

И началась круговая порука: выпивка, спорт, а затем снова выпивка. Убийца своего однокурсника спрашивал у матери, в кого он такой никчемный. Он не мог понять, что с ним происходит.

«Я говорю, интеллект на уровне табуретки, интеллект грузчика. Вот такого, кем он и работал. Все его эти потуги на, как говорится, высшую власть, примитивные», — вспоминал Супруненко.

В 1998 году умерла любимая собака Пичушкина. Он часто ходил с ней гулять в Битцевский лесопарк. Желание проведать ее могилку было одним из поводов утащить свою жертву в лес.

Девять лет понадобилось Саше Пичушкину после смерти Одийчука, чтобы осознать: он хочет еще убивать.

17 мая 2001 года он вышел после приема стоматолога. На улице только что прошел ливень, было свежо. И убийцу посетило озарение: «В этот день я непременно должен кого-то завалить. Это должен быть обязательно знакомый, чтобы испытать больше эмоций».

Источник: Вера Борисова, Серафима Пантыкина / MSK1.RU

На Керченской улице, где находился магазин, в котором работал Пичушкин, всегда собирались местные гопники. В компании он увидел недавно вышедшего из вытрезвителя 52-летнего Владимира Пронина . За день до этого он пырнул ножом свою любовницу, за что и сидел в «обезьяннике». Саша наблюдал за своей жертвой через дорогу и долго ждал, пока тот останется один.

«Я предложил ему выпить водки. Многим я предлагал выпить. Это было нечто вроде ритуала. Водка объединяла, роднила с человеком. Я создавал расслабленную обстановку. Мне так больше нравилось. Но Пронин пить отказался. Когда мне отказывали, я от бешенства терял рассудок. В итоге уговорил», — рассказывал Пичушкин.

Саша взял на двоих водки и мороженого, а после привел Пронина к колодцу в Битцевском лесу. Пичушкин швырнул жертву на открытый колодец, сел на него и стал продавливать сверху, бить по пальцам. Затем он резко поднял ноги. Пронин рухнул вниз, захлебнувшись сточными водами. Тело быстро унесло течением. Пичушкин закрыл крышку колодца, оставил на ней метку и ушел.

Человеческая жизнь — шахматная клетка

Маньяк купил себе шахматную доску. После каждого убийства отклеивал номер и закрывал клеточку то пробкой, то шашкой.

Он хотел убить не менее 64 человек. Новая жертва — новый закрытый квадрат. Партия, где он всегда бы выигрывал. А когда бы все клеточки оказались заняты, он купил бы доску для международных шашек, где 100 клеток.

В этом лесу находили тела жертв битцевского маньяка Источник: Вера Борисова, Серафима Пантыкина / MSK1.RU

Прошло буквально шесть дней после убийства второй жертвы, а Пичушкин уже приметил новую. 23 мая 2001 года около станции метро «Каховская» он случайно увидел 64-летнего Вячеслава Климова . Пенсионер выглядел в глазах маньяка «рухлядью».

Саше было неприятно, что Климов ему не знаком. Разговорились они на почве того, что пенсионер хочет бросить пить. Пичушкин пообещал ему, что с сегодняшнего дня он перестанет.

«Он был слабый, мне неинтересно совсем. Снял крышку люка, поволок его туда. Это было мое третье убийство, опыта мало… Засунул его ногами вперед. Он застрял, сложился в трубе. Пришлось мне лезть в колодец, переворачивать. Вниз головой он и ушел… С этим случаем у меня нет никаких эмоций. Это убийство можно вообще не считать», — рассказывал серийный убийца.

Пичушкин терпел месяц, прежде чем вновь решился на преступление. 22 июня 2001 года около спортивного магазина Саша познакомился со случайным прохожим Юрием — приятелем Виктора Волкова, которого свои называли Чира.

Милиционеры не связывали найденные тела в лесу в серию Источник: Вера Борисова, Серафима Пантыкина / MSK1.RU

Пичушкин заболтался со своим новым знакомым и вновь предложил пойти в Битцевский лес — выпить по рюмашке. Но дружеский вечер закончился быстро. Маньяк сбросил свою жертву в колодец, тот ухватился за что-то и повис. Убийце пришлось спуститься, чтобы отцепить его и сбросить. Пенсионера унесло течением, а Саша выбрался, закрыл люк и пошел домой.

Прошло четыре дня после встречи с Юрием. 26 июня 2001 года битцевский маньяк уже привычным способом расправился с 65-летним алкоголиком Николаем Тихомировым .

«С Тихомировым мне было неинтересно. Он ушел рыбкой, и его унесло течением», — давал показания Пичушкин.

Саша хотел кого-то замочить днем, до того как по телевизору покажут новую серию сериала «Графиня де Монсоро», показ которого начинался в 20:30. Он не хотел опаздывать к началу.

Только через неделю близкие Николая Тихомирова написали заявление о его исчезновении. Нашли тело через день после убийства на Курьяновской станции аэрации. Но опознать смогли только в августе. Пасынок Тихомирова пришел в ОВД «Печатники» и рассказал милиционерам, что его отчим часто выпивает и плохо видит. И если напьется, то может и в люк упасть. Всё могли списать на случайность, если бы в тот же день в Курьяново не приплыл еще один труп. Но уголовные дела так никто и не возбудил, да и разбираться не стали.

Из материалов уголовного дела, показания директора Курьяновских очистных сооружени й В. А. Мухина : «С 2001 по 2005 год на наших очистных сооружениях постоянно находили трупы. 29 тел за это время! Я 30 лет работаю, и никогда ни одного подобного ЧП не было. Обо всех найденных трупах мы сообщали в милицию».

Во время серии убийств в Битцевском парке Пичушкин сам не пил, дома активно занимался спортом. Он говорил: «Надо или водку пить, или людей мочить». Алкоголь покупал исключительно для своих жертв — по пьяни «нельзя прочувствовать это дело».

Убийства местных пенсионеров и алкашей пошли по накатанной. 29 июня 2001 года пропал Николай Филиппов . Он ушел за сигаретами, а домой не вернулся. Филиппов был шустрым стариком, сам себе на уме. До случайной встречи Пичушкин с жертвой не был знаком. Романтики в этом убийстве не получилось: Филиппов зацепился за скобы. Убийце пришлось спускаться в трубу, из-за чего он весь измазался.

2 июля 2001 года Пичушкин возвращался с работы и встретил 49-летнего Олега Львова . С ним он дружил пять лет. Незадолго до этого знакомый Саши собирался продавать свою квартиру. Его ударили по голове, забрали и деньги, и квартиру. После этого Львов две недели ночевал на улице, выпивал. Разговорившись о несправедливости жизни, Пичушкин пригласил знакомого посидеть в Битцевском лесу.

Пичушкин сбрасывал тела своих жертв в коллекторы Источник: Вера Борисова, Серафима Пантыкина / MSK1.RU

«Ни квартиры, ни денег. Мне жалко его стало… Единственный случай, если не считать Жолдошева, когда я себя какой-то сволочью почувствовал», — говорил на суде Пичушкин.

Олега Львова битцевский маньяк убил так же, как и предыдущих своих жертв. Старый знакомый даже не сопротивлялся — просто свалился в колодец и захлебнулся. На нем были кольцо-печатка и цепочка. Но Пичушкин ничего не взял.

Из материалов дела, допрос А. Ю. Пичушкина : «Я не брал со своих жертв никаких вещей, так как считал, что я забираю у людей жизнь и душу, и этого мне достаточно».

13 июля 2001 года Саша познакомился с 61-летним Геннадием Сафроновым , который сбежал из наркологической клиники, где его лечили от алкоголизма. Они пошли выпивать в Битцевский парк.

Когда Сафронов отхлебнул из стеклянной бутылки, Пичушкин уже открыл крышку люка и начал потихоньку к нему подводить. Пенсионер это увидел и сказал: «Только в колодец меня не бросай». На что Саша ответил: «Нет, конечно». И тут же сделал это.

На следующий день после убийства Сафронова, 14 июля 2001 года, Пичушкин увидел в парке своего знакомого — 44-летнего Сергея Павлова . Мужчина возвращался домой с девушкой. Саша предложил ему выпить. Тот сначала отказался, но приятель уговорил оставить подругу и немного посидеть. Когда Пичушкин попытался его столкнуть в колодец, Павлов поджал ноги и начал брыкаться.

«Я схватил его за ногу, подтащил к колодцу и сбросил. Из люка до меня донесся его удивленный возглас», — вспоминал убийца.

Источник: Вера Борисова, Серафима Пантыкина / MSK1.RU

10-й и 11-й жертвами Пичушкина стали 45-летний Виктор Елистратов и 54-летний Виктор Волков по прозвищу Чира. Он расправился с ними обоими 20 и 21 июля 2001 года. Еще меньше чем через неделю битцевский маньяк убил 22-летнего Андрея Коновальцева по прозвищу Терминатор.

Сбросить тихо в коллектор не получилось. В последние минуты жизни жертва поняла, что с ней хотят сделать. Коновальцев попытался убежать от странного знакомого. Тогда Пичушкин схватил его за ногу и начал волочить по земле. Андрей кричал, хватался руками за землю и привлек внимание двух проходящих мимо пенсионерок.

«Андрей был толстый и тяжелый. Я с трудом дотащил его до колодца и усадил на край. Когда сталкивал, Андрей стал кричать. В этот момент появились две бабки и стали орать: „Ты что наделал, поди сюда!“ Я убежал», — говорил Пичушкин.

«Я для вас пшик какой-то?»

После убийства Андрея Коновальцева убийца боялся, что его поймают. И затаился на полгода. В Битцевском парке тем временем расставили засаду: бригады дружинников заполонили тропинки, постоянно спрашивали у гуляющих документы и предупреждали, что гулять здесь опасно. Люди пропадали, а убийцу до сих пор не нашли.

«Я видел всех, кто приходил в „Битцу“, и сразу понимал: вот это менты. Я же вырос в этом месте, знаю всех в округе и сам парк до последнего кустика. Я в нем как у себя в квартире. Вы, наверное, меня за дурака приняли, я сразу раскусил, кто этот гусь в наших краях. Я никогда не заводил людей у всех на глазах», — вспоминал битцевский маньяк.

Ориентировки на битцевского маньяка Источник: ДТВ

Оперативники, пытаясь поймать серийного убийцу, поставили свой автобус в неприметном переулке между домами. Потом оказалось, что это было прямо у дома, где жил Пичушкин.

«Его раздражало, что никто не знает о его существовании. Вот никто не знает, что я такой великий, никто про меня не знает. А я тут вообще-то работаю. Пшик, что ли, для вас какой-то?» — рассказывал следователь Супруненко.

К убийствам Пичушкин вернулся уже в 2002 году, поменяв и место преступления, и способ. Вечером 18 января он познакомился с бездомным по имени Вячеслав . Он заманил его в подъезд многоэтажки на улице Каховка. Прежним остался только предлог — от выпивки мало кто отказывался. Бездомный согласился. Они поднялись на 16-й этаж, откуда Пичушкин его и сбросил. Милиционеры с этим случаем разбираться не стали, списав произошедшее на несчастный случай. Но Пичушкин не получил удовольствия от такого способа расправы и вернулся в Битцевский парк.

«Мне надо, чтобы он говорил. Кроме него, мне никто не расскажет про все эти преступления. Естественно, мне надо было принять условия игры, которые его удовлетворяли бы. Поэтому и я, и другие исследователи играли с ним в эту игру, где он был великим творцом», — вспоминал Супруненко.

29 января Пичушкин расправился с 42-летним местным выпивохой Андреем Веселовским , а 13 февраля — с 47-летним хроническим алкоголиком Юрием Чумаковым .

Выжившие и маньяк, в которого не верят

Через десять дней после последнего убийства, 23 февраля 2002 года, серийный убийца познакомился с 19-летней Марией Виричевой , которая недавно переехала из Татарстана в Москву. Маша была на пятом месяце беременности. Чтобы заработать денег для ребенка, торговала косметикой в ларьке. В тот день она поругалась с мужем Сергеем, ссора произошла прямо у станции метро «Каховская».

Мария Виричева до сих пор помнит встречу с маньяком Источник: «Новые русские сенсации» / «Выжившая» / ntv.ru

Супруг уехал, а беременная Маша вся в слезах осталась стоять на улице. К ней подошел невысокий парень и спросил: «Почему вы грустите? Что случилось? В чем проблема? Может, я могу вам помочь?» Он предложил девушке вместе доехать до дома на такси и заверил, что живет в соседней многоэтажке. Поэтому им по пути. Новым знакомым оказался Саша Пичушкин.

Парень рассказал Маше, что работает на заводе и ему нужна помощь. Он утащил с производства фотоаппараты и спрятал их в парке, а перетащить не может. Через дорогу от парка постоянно ездят милиционеры, а беременная девушка не вызовет подозрений. Пичушкин предложил поделить деньги со сбыта краденого, а 19-летней Маше они были нужны — скоро рожать, надо покупать вещи для малыша.

«Он расшвырял снег, ветки летели в разные стороны, что конкретно он там делал, я не видела, и он мне сказал: „Мы уже пришли, я всё нашел, айда, помоги мне“. Когда я подошла, там был открытый люк. Я ему сказала: „Ты думаешь, я туда полезу?“ И когда он на меня навалился, он мне сказал: „Нет, ты туда полетишь “» , — вспоминала Мария Виричева встречу с битцевским маньяком.

В лесу, где находили тела жертв, на деревьях до сих пор нарисованы необычные знаки Источник: Вера Борисова, Серафима Пантыкина / MSK1.RU

Пичушкин взял беременную девушку за волосы и начал бить ее головой о железную крышку люка. Она отпустила руки и сразу полетела в шахту вниз головой. Пролетела на глубину восемь метров и рухнула в сточные воды коллектора. Захлебываясь нечистотами, Маша смогла перевернуться на спину и стянула с себя куртку и обувь. Царапая по стенкам коллектора и ломая ногти, она пыталась уцепиться хоть за что-то. Она уже не думала, что ее ребенок может быть еще жив.

Девушка увидела едва заметный свет — щель между основанием люка и крышкой. Ей удалось ухватиться за лестницу. Но самой крышку люка было не поднять — тяжелая железная конструкция не поддавалась. Марии Виричевой пришлось около 20 раз спускаться и подниматься, прежде чем удалось отодвинуть крышку.

В 15 метрах от колодца ходили люди. Но они не обращали внимания на ее крик. Машу наконец заметили прохожие, помогли выбраться, вызвали милицию и скорую.

Мария Виричева рассказала о произошедшем участковому. Но он не записывал ее показания, просто сидел и слушал. А потом сказал: «Давай сделаем так: ты — мне хорошо, я — тебе. Я сообщаю твоим родственникам, где ты и что, а ты пишешь, что ты упала сама».

Битцевский маньяк позднее показывал, как расправлялся со своими жертвами Источник: ntv.ru

В больнице супруг навестил беременную жену только один раз, а после выписки бросил одну с ребенком. Маша вернулась к работе в ларьке, но о встрече с маньяком никому больше не говорила.

В 2004 году жертва битцевского маньяка оказалась за решеткой: села за участие в уличном групповом грабеже. Спустя три года освободилась и попала в приют Красного Креста. Она пыталась найти свою дочь, которая попала в детский дом. О том, что Мария Виричева выжила, Пичушкин не догадывался.

Следующей жертвой маньяка тоже была женщина. 27 февраля 2002 года он познакомился с Верой Захаровой и пригласил на прогулку. Когда они зашли в лес, Захарову вдруг начало трясти от страха. Чтобы успокоиться, Пичушкин предложил ей водки, та выпила немного. Обычно битцевский маньяк не пил со своими жертвами. Но в этом случае сделал исключение. Вера попросила его этого не делать. Женщина боялась, что он «потеряет контроль».

Маньяк отлучился на несколько секунд, чтобы открыть люк. После этого внезапно вцепился в Захарову и сбросил в коллектор. Женщина зацепилась за край и повисла. Напоследок Пичушкин сказал ей: «Прощай, Вера!» и разжал ее руки.

7 марта Пичушкин напал на 46-летнего рабочего Бориса Нестерова . Когда жертва попыталась убежать, маньяк схватил его за горло, повалил на землю и начал избивать ногами, не давая встать. В этот момент Нестеров начал кричать: «Мужики, помогите!» Затем сказал Пичушкину: «Не убивай! Я на тебя квартиру оформлю». После этого Пичушкин сбросил его в коллектор.

Источник: Вера Борисова, Серафима Пантыкина / MSK1.RU

На следующий день убийца расправился с 42-летним Алексеем Федоровым — инвалидом, который частенько выпивал. Он жил вместе с матерью и сестрой в соседнем с Пичушкиным подъезде. Федоров напился и упал рядом с колодцем — серийному убийце потребовалось около 20 минут, чтобы сбросить 130-килограммовое тело в люк.

Через два дня после убийства Федорова 10 марта Пичушкин попытался убить 13-летнего Михаила Лобова . Мальчик сбежал из детского дома, куда он попал после смерти родителей. Старшая сестра не захотела его воспитывать и отдала в интернат. Миша искал, где бы раздобыть денег и еды. Пичушкин заманил ребенка в Битцевский парк, пообещав заплатить за помощь в перетаскивании бытовой техники. Тот охотно согласился и даже не стал вдаваться в подробности.

Пичушкин во время семейного праздника Источник: «Родители чудовищ» / ntv.ru

Когда они пришли в парк, Пичушкин схватил его за ноги и бросил в коллектор. Мальчишка полчаса плыл по сточным водам, пока не заметил одну из скоб в колодце, которая была расположена ниже остальных. Ему удалось за нее ухватиться и выбраться на поверхность.

«Во время расследования было много идиотских версий. И на психов думали. И на своих думали, и на „фэбосов“, и на кого только не думали. Потому что с кем люди могут пойти ночью зимой в этот чертов лес», — говорил Андрей Супруненко.

Как и в случае с Марией Виричевой, Пичушкин не подозревал, что его жертва могла выжить. Через несколько дней после «убийства» 13-летнего Миши маньяк встретил его на улице недалеко от станции метро «Каховская». После этого Пичушкин решил, что больше не будет сбрасывать своих жертв в колодцы живыми.

«У него, естественно, больше людей пьющих. Но и пацаненок был, он его уболтал. И вот, пожалуйста, две женщины, которые пошли с ним в лес, которые его знали, они ему доверяли. К любому человеку можно найти ключ, чтобы заставить его сделать то, что тебе нужно. Он это действительно мог», — говорил Супруненко.

История битцевского маньяка в одном видео Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Покупка молотка, пробитые головы и партия

Через время Пичушкин решил изменить способ убийства: ему наскучило сбрасывать в колодцы, он хотел экспериментов. Прикупил через знакомого стреляющую ручку. Его первой жертвой стал 43-летний бывший скрипач Герман Червяков . Из-за проблем с алкоголем он потерял и работу, и дом, поэтому летом жил в шалаше в лесу.

«Спрашиваю на допросах, почему он поменял схему. А он начал с того, что сбрасывал, сбрасывал, сбрасывал, ну что? Он там хренову тучу посбрасывал. Никто про него не знает. Скучно, да? Решил с ручкой попробовать стреляющей. Одного, да, убил, а второго — чуть себе палец не отстрелил. Хрень какая-то. Душить, ну неинтересно тоже, ну находят и считают, что они сами умерли», — вспоминал бывший следователь.

Пичушкин не раз менял тактику убийств Источник: Юрий Машков / ИТАР-ТАСС

Битцевский маньяк давно себе присматривал Червякова, но музыкант всё время был в компании местных алкашей и редко оставался один. 24 августа 2002 года около четырех утра Пичушкин пошел к шалашу, где тот спокойно спал, и выстрелил ему в голову. Но произошла осечка. Тогда он снова перезарядил и спустил пружину. Выстрел — и храпа Червякова больше не было слышно.

«Вернулся домой, спрятал ручку в тайник, чайку попил, позавтракал — и к восьми на работу…» — говорил маньяк об убийстве Червякова.

13 и 25 сентября Пичушкин убил знакомого 40-летнего сварщика Николая Ильинского и Вячеслава Минаева. 30 сентября с третьей попытки с помощью стреляющей ручки не смог расправиться с 42-летним Сергеем Федоровым по прозвищу Ежик. Маньяку пришлось добивать жертву гвоздодером. Он решил отказаться от этого оружия и выбросил его в пруд.

2 ноября Саша Пичушкин убил своего знакомого — 46-летнего инвалида второй группы Алексея Пушкова . Когда они шли к колодцу, жертва бубнила себе под нос: «На смерть иду, на смерть иду».

12 ноября 2002 года Пичушкин поехал на рынок и выбрал себе самый удобный молоток, отдал за него 170 рублей. Всё же когда-то отучился на плотника. И в тот же день решил испробовать его на знакомом — Валерии Долматове . Тот выпивал и уже собирался уходить из леса, а Пичушкин достал новое оружие, размахнулся и резко ударил его по лицу. Долматов, как стоял, так и упал солдатиком на спину, не сгибая колен. Пичушкин понял, что знакомый не умер, а просто притворяется. Потащил к колодцу, а он глаза зажмурил. Умер он уже в колодце.

После этого Пичушкин не убивал вплоть до весны 2003 года. 13 марта он забил молотком 73-летнего Лянга Фаткулина . Спустя две недели — 27 марта — убил 42-летнего Виктора Ильина . 4 апреля битцевский маньяк расправился с 62-летним Игорем Каштановым . Он был крепким и сильным мужчиной, поэтому Пичушкину пришлось бить его молотком по голове. После первого удара Каштанов попытался встать, но получил еще один удар. Его тело маньяк сбросил в коллектор. Через два дня после этого, 6 апреля, маньяк расправился с 42-летним Олегом Бояровым .

Исчезновения и убийства коллег

С алкашей, выпивающих около Битцевского парка или станции метро «Каховская», Пичушкин переключился на коллег. Тогда он шабашил грузчиком в сетевом супермаркете. Вместе с ним работал 40-летний Василий Становой . Изначально его не было в заветном списке маньяка.

Всё произошло случайно 10 мая 2003 года. Коллега рассказал, что смотрел японский фильм «Звонок», где отец убивает дочь и сбрасывает ее в колодец. Тогда в голове Пичушкина всё сошлось: он завел его в Битцевский парк и убил по этой схеме. Через два дня маньяк пригласил в лес своего знакомого — 45-летнего безработного Сергея Чудина .

«Пока он курил на бревне, я подкрался и оглушил его молотком. У него изо рта даже выпал окурок. Я открыл люк и стал тащить к нему очкарика. Он стал жену звать на помощь. Странно, да? Все милицию зовут, а он жену», — вспоминал Пичушкин.

Прошло чуть больше двух месяцев. И в список Пичушкина попал 25-летний Владимир . Перед этим убийством Саша впервые выпил вместе с жертвой. 30 августа расправился с 42-летним Егором Кудрявцевым . Мужчина плохо ориентировался в лесу, где они долго бродили с Пичушкиным. Спустя три часа прогулки маньяк подвел его к колодцу, три раза ударил по голове и сбросил в люк. Кудрявцева долго не искали, думали, что он опять попал на зону, так как до этого три раза сидел.

Уже 14 октября Пичушкин вновь убил своего коллегу из супермаркета — Владимира Фомина . Серийный убийца говорил, что подбирать жертв среди коллег ему казалось очень романтичным. Ровно через месяц, 14 ноября, маньяк расправился с водителем предпринимателя — 43-летним Владимиром Федосовым , которого Пичушкин встретил около своего дома.

Источник: Вера Борисова, Серафима Пантыкина / MSK1.RU

На следующий день, 15 ноября, произошло то, из-за чего маньяку пришлось залечь на дно и не выходить на охоту 1 год и 7 месяцев. И всё это из-за нападения на 27-летнего Константина Поликарпова . Поначалу парень не хотел идти с новым знакомым выпивать в лес, но в итоге всё равно согласился. Когда тот захмелел, Пичушкин ударил его молотком. Но не стал его добивать и сбросил в колодец. Закрыл крышку, пометил галочкой и пошел домой.

«Ночью увидел у подъезда, где жил Поликарпов, скорую, которая забирала человека на носилках. Подумал: „Неужели Костю?“ Лег спать, но не смог заснуть. Встал и в 4 часа ночи пошел в лес. Метка была на месте. Через несколько дней я узнал, что Костя жив и в больнице. Я долго ждал, что меня арестуют, нервы сдали, даже в запой ушел. Когда Костя выписался, я подошел к нему и спросил, что с ним случилось», — рассказывал Пичушкин.

Но он то ли не понял, то ли сделал вид, что не понял. Прошел год, пошел второй, и мне всё казалось, что Костя всё помнит, но почему-то не рассказывает. Александр Пичушкин Серийный убийца

В 2005 году Александр Пичушкин работал разнорабочим уже в другом супермаркете — в ТЦ «Калужский». В один из дней он пришел домой после смены, а рука как плеть. В травмопункте ему сказали, что вывихнут сустав и разорвано сухожилие. На полтора месяца его заковали в гипс. Потом он записался на операцию. После нее врач сказал, что теперь Пичушкину нельзя работать левой рукой, даже плавать. Из-за этого с работы на складе его перевели в зал, где он одной рукой расставлял бутылки по стеллажам.

Из материалов уголовного дела, характеристика с места работы : «Сотрудник Пичушкин А. Ю . за время работы в универсаме зарекомендовал себя положительно. К исполнению обязанностей продавца приступил с 04.11.2005 г. Опыт работы имел. На замечания руководства реагировал правильно, делая должные выводы» .

Менты поверили в маньяка?

В супермаркете Саша Пичушкин познакомился с миловидной блондинкой — коллегой Ольгой Синюгиной . Он работал в отделе «Соки и воды», а она — в «Мясном». Серийный маньяк влюбился в нее и решил приударить. Но Ольге щуплый и болезненный парень сразу не понравился. Она говорила, что при его виде у нее сразу появились страх и отвращение, будто крысу увидела, взгляд у него был стеклянный.

Пичушкин затаил злобу. Но прекрасно понимал, что коллега с ним ни за что не пойдет в лес. План мести вынашивал долго. А пока продолжил убивать молотком тех, кто попадался под руку.

Убив 8 июня 2005 года 40-летнего приятеля Андрея Маслова , маньяк решил изменить тактику. Ему надоело сбрасывать тела своих жертв в колодец, тем самым прятать их. Он убил десятки людей, а о нем никто не говорил. Тогда он решил публично заявить о своем существовании и начал оставлять их под кустами в парке.

«Фактически искать маньяка начали только тогда, когда он начал класть трупы в лесу. А до этого были разрозненные, просто повисшие уголовные дела. Никто же не знал. Отработать отработали, а дальше уж, извините, уперлись», — рассказывал Супруненко.

28 сентября местный житель Юрий Кузнецов напился и стал угрожать Пичушкину со словами: «Я тебя убью!» На что сосед ему сказал: «Это не ты меня, это я тебя убью». Так и поступил: задушил его. Через неделю после этого он пришел на место преступления и увидел там следы от машины и кучу перчаток.

«Вот тогда на память об убийствах я и стал собирать крышки от бутылок водки, а до того пользовался шашками, которые были дома», — вспоминал Саша Пичушкин.

Только спустя почти четыре года с начала серии в Битцевском лесу милиция признала, что за многочисленными трупами алкоголиков, бездомных и пенсионеров стоит маньяк. Тогда Пичушкин напал на 31-летнего бездомного Николая Воробьева . Он после первого удара молотком смог вскочить на ноги и убежать, но убийца догнал его и добил.

Со временем битцевский маньяк перестал сбрасывать тела в коллекторы, а оставлял их в лесу Источник: Вера Борисова, Серафима Пантыкина / MSK1.RU

16 ноября 41-й жертвой битцевского маньяка стал 63-летний бывший сержант милиции Николай Захарченко . Он выпил полстакана водки и сильно опьянел. Маньяк не хотел его бить молотком, чтобы не испачкаться в крови. Но жертва вдруг пришла в себя и начала размахивать палкой. Пичушкин отнял палку и несколько раз ударил молотком ему по голове. 21 ноября маньяк расправился с приезжим из Камышина 36-летним Олегом Лавренко . Его останки съели бродячие собаки.

Битцевский маньяк понимал, что силовики до сих пор не догадываются, кто стоит за серией убийств и что в городе действует маньяк. Во время убийства 73-летнего инвалида второй группы Владимира Дудкина он решил, что просто забить молотком жертву ему мало. Тогда он вставил в рану палку, но подумал, что бутылка водки будет смотреться лучше.

«Мне не нравился звук хрипящего тела. Когда я разбивал жертве голову, через мозговое вещество очень громко выходил воздух. Также это было своего рода контрольным выстрелом в голову. Так что я мог быть уверен, что оставил после себя труп. И одновременно предмет в голове стал моей „черной меткой“», — объяснял «убийца с шахматной доской».

6 декабря был убит 72-летний Николай Корягин , который возвращался домой через Битцевский парк. Пичушкин ударил его молотком по лицу, пробил в голове дырку и засунул туда бутылку водки. Через десять дней погиб 49-летний Виктор Соловьев . В голове у него также зияла дыра с бутылкой водки. Его тело обглодали бродячие собаки. 19 и 26 декабря Пичушкин расправился с работником битумного завода Борисом Гришиным и 51-летним сварщиком Александром Левочкиным.

«Я разговаривал с оперативниками. Мы шли в правильном направлении, потому что предыдущие жертвы были связаны с его работами: одна жертва с одной работой, другая — со второй. То есть мы уже отрабатывали весь круг потерпевших. Рано или поздно мы бы со злодеем пересеклись. То есть это было бы чуть позже, допустим, еще было бы несколько трупов. Но мы бы его всё равно прижали», — объяснял следователь.

26 февраля 2006 года Саша Пичушкин убил 55-летнего Юрия Ромашкина . Маньяк расправился с жертвой с помощью штакетника, который затем воткнул ему в голову. 4 марта он убил 57-летнего филолога Степана Васильченко . В голову воткнул палку. 23 марта Пичушкин расправился с грузчиком Махмудом Жолдошевым , с которым работал в магазине.

Из материалов уголовного дела, показания А. Ю. Пичушкина : «Я к нему испытывал симпатию. Как-то Махмуд присел на корточки, я посмотрел на его голову и подумал, что его я, пожалуй, не могу убить. Он был хорошим парнем, я его уважал и позволял даже надо мной шутить. У него было плохо с деньгами, я ему иногда покупал кофе, и меня это тоже не обижало» .

11 апреля 2006 года битцевский маньяк расправился еще с одной коллегой, Ларисой Кулыгиной . Он пригласил женщину помянуть любимую собаку. Около часа ночи, когда они шли по парковой тропинке, достал молоток и 16 раз ударил им по голове жертвы. Сбрасывая ее тело в колодец, маньяк думал, что труп унесет течением. Но он выплыл через несколько дней. При этом Ларису еще долго не могли опознать, пока во время рейда силовики не нашли паспорт погибшей.

«Он раскрывался в этом самом лесу. Он менялся. Одно дело, когда он давал показания за столом. Он сидит, речь монотонная, вялая, много междометий. Другое дело, когда он на выводке. У него взгляд другой, речь с метафорами и эпитетами. То, о чем он говорил, доставляло ему удовольствие. Там он раскрывался», — вспоминал Андрей Супруненко.

Последняя жертва и сыгранная партия

Последней жертвой Саши Пичушкина стала его коллега по магазину, 36-летняя Марина Москалева . Она недавно развелась с мужем и в одиночку воспитывала сына Сережу. Маньяк давно приглашал ее прогуляться по Битцевскому парку, но она не соглашалась, ссылаясь на разные дела. Но 13 июня 2006 года вдруг согласилась.

Пичушкин попал на камеры видеонаблюдения вместе со своей последней жертвой Источник: «112» Экстренный вызов / ren.tv

Пичушкин встретился с Мариной около 9 вечера у станции «Новые Черемушки». Они купили пива и отправились в Битцевский парк. Там сидели, выпивали и болтали о жизни.

В какой-то момент Москалева как будто бы почувствовала опасность. Она рассказала, что оставила дома на столе записку с фамилией и номером телефона Пичушкина. Маньяк хотел ее отпустить, но понимал, что несостоявшееся убийство будет для него мукой.

«У меня с собой был молоток, я ударил М. по голове. Она вскрикнула, с диким воем повалилась назад… Она захрипела, как обычно, как все хрипели. Далее я вставил ей в голову деревянных палок. Считаю, что так надо, иначе всё будет не то. Она должна умереть с каким-то посторонним предметом, который не должен быть в человеческом теле. Так более надежно, так бы она точно умерла. Это такой ритуал, которому я следую в обязательном порядке», — вспоминал убийца.

На следующий день сын убитой Марины Москалевой позвонил Пичушкину и спросил, где его мама. Но тот ответил, что не знает и не видел ее. Битцевский маньяк понял, что вот-вот его поймают, поэтому избавился от одежды, обуви и молотка, а еще сжег дневник, где записывал все преступления.

Задержание битцевского маньяка Источник: Юрий Машков / ИТАР-ТАСС

Из материалов уголовного дела : «Я ждал, когда ворвался ОМОН. Я сжег дневник, так как знал, что после убийства Марины меня арестуют. Я жалею не о том, что убил Марину, я жалею искренне о том, что не убил С. Трех дней не хватило. Повезло ей, хотя получил от нее письмо, где благодарит за второй день рождения. Обидно» .

Ночью десятки силовиков штурмовали хрущевку, где жил битцевский маньяк. Когда вечером позвонили в дверь, мать Пичушкина увидела в глазке соседку Анечку. Открыла ей двери, а за Анечкой стояли десять мужчин и ОМОН. Они вошли в квартиру и обступили кровать Саши, который мирно спал.

«Его близкие не верили. Это естественно. Вы поверите, что ваш родственник, которого вы знаете как нормального и прекрасного человека, теперь маньяк? Конечно, маньяк не бегает с оскаленными зубами, с которых слюна и кровь капают. Маньяк потому и маньяк, что он хорошо маскируется. Иначе он бы не прожил», — объяснял бывший следователь.

На вопрос матери «Что он натворил?» Один из омоновцев ответил: «В магазине продукты воровал». Но Наталья не поверила. Милиционеры забрали все кухонные ножи, старый топорик, слесарные и плотницкие инструменты. Изъяли даже кассеты с порно, которые стояли в шкафу. И забрали Сашу. Через три дня мать узнала, что ее сын признался в убийстве 63 человек в Битцевском парке.

«Он говорит: „Я убил 63 человека“. Я вменил ему 51. А у него 63. Где остальные 12? Вы мне можете сказать, что они вообще существовали? У меня нет ни трупа, ни факта его существования. В мое время всё было жестко», — вспоминал Супруненко.

Источник: Алексей Майшев / «Известия»

29 октября 2007 года суд приговорил битцевского маньяка к пожизненному лишению свободы. Он отбывает наказание в колонии особого режима «Полярная сова» в одиночной камере. В 2025 году он заявил, что готов признаться в других нераскрытых преступлениях.