«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они разыгрывают перехват своего же разговора и предлагают жертвам самим звонить на «горячую линию» Госуслуг и Минцифры. В этом убедился журналист MSK1.RU, которого попытались обмануть аферисты.

Как спектакль из нескольких актов закончился истерикой и глубокой обидой мошенницы и как защититься от преступников — публикуем историю корреспондента MSK1.RU Игоря Мещанева от первого лица.

Акт первый: «Электронная очередь на получение ключей от подъезда»

Как и многим россиянам, мне часто звонят с незнакомых номеров. Почти все я сбрасываю, какие-то звонки блокирует система от оператора. В какой-то момент стали звонить по мессенджеру — это был явный признак того, что звонок «левый». Расскажу самый примечательный случай: ради интереса принял вызов в WhatsApp, девушка не сразу поняла, что разговор уже идет. С характерным «южным» акцентом, матерясь, говорила «коллеге»: «Да вообще там по Кривому Рогу *** (бьют. — Прим. ред.)», и жаловалась на жизнь.

Потом опомнилась и начала говорить, что мне пришла посылка по «Почте России», нужно перейти в Telegram-бот — фальшивый, разумеется. На это я не обратил внимание и вам не советую — не стал тратить время и сбросил трубку.

Суть в том, что блокировка звонков в мессенджерах не сильно защищает от преступников. На днях позвонили по сотовой связи и я принял вызов — вдруг кто-то по работе. «Николай» обратился ко мне по имени-отчеству и представился сотрудником управляющей компании. Я сразу понял, что это мошенник.

— Я связываюсь касательно того, что завтра в вашем подъезде будет устанавливаться новая входная дверь, и всем жильцам мастер выдаст новые ключи. Вы подскажите, вам сколько нужно будет выдать?

— Три штуки, — отвечаю я, — А какая управляющая компания?

— По дому вашему.

— «ПИК-Комфорт» которая? — спрашиваю я, хотя мой дом обслуживает другая УК.

— Да. Я тогда записал за вами три ключа. Жалобы какие-то поступали на входную дверь подъезда?

После пары вопросов «договариваемся» забрать ключи на следующий день в 10 утра. Внезапно оказывается, что ключи нужно получить по некому талону.

— По талону ключи забираете — это как электронная очередь . Вам его еще вчера старшая по дому должна была отправить (у нас старших по дому и по подъезду уже давно нет. — Прим. ред.). Вы сообщение от нее не получали? Сейчас повторная рассылка придет с номером талона, запишите его себе на листочек и продиктуйте мне.

Приходит сообщение от некой компании с цифрами. Важно: пока что это не «Госуслуги».

— 1336, — диктую я другие цифры.

— Хорошо, записываю его на вас. Какие-то жалобы, помимо входной двери, на подъезд что-то было?

— Да и на дверь не жаловались.

— А свет нормально работает? — пытается отвлечь преступник.

Аферист переводит тему и задает вопросы про обслуживание подъезда. Говорит, что, если меня не будет, ключ положат в почтовый ящик. Их задача — отвлечь жертву от трезвого анализа ситуации: какая еще очередь на выдачу ключей? Зачем она нужна, если «мастер» все равно положит ключ в ящик? К тому же вопросы закрытого типа, на «да» и «нет», — так преступник владеет инициативой в разговоре.

И на этом моменте включается оповещение с голосом, похожим на робот.

— Ваш разговор с мошенником перехвачен. Если вы сообщили по телефону код из SMS или паспортные данные, срочно позвоните по телефону (диктуют номер несколько раз. — Прим. ред.). Повторяю — 89*********. Инструкция будет отправлена вам в SMS-уведомлении.

Акт второй: «Нужно ограничить доступ к „Госуслугам“ и сделать выгрузку»

Дело в том, что существуют системы перехвата мошеннических звонков. И преступники к этому адаптировались, теперь они сами разыгрывают этот перехват.

Приходит SMS, внимание, с обычного мобильного телефона. Хотя это вряд ли показатель, учитывая, как ловко мошенники могут подделать имя отправителя. В сообщении указано, якобы кто-то вошел в профиль «Госуслуг» и даже подписал некую доверенность электронным ключом.

Самое главное, что просят перезвонить по мобильному телефону. Не забывайте, что это все бред: ни на какие сотовые и даже домашние звонить не надо, а мошенникам только и нужно, чтобы звонок пришел именно от вас.

Немного из закулисья редакционной работы: мы решили отпустить эту тему и не тратить время из-за более важных задач. Но аферисты позвонили сами: как говорится, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе.

— Игорь Владимирович, Минцифры вас приветствуют. Меня зовут Ольга. Мы связываемся с вами по поводу мошеннического звонка, который сегодня вам поступал, где в ходе телефонного разговора вы сообщили код из SMS. Расскажите, кто вам звонил и кем они представились, — спрашивает аферистка.

— Какой-то ключ от двери подъезда… Сказал им код, который пришел. Я не знаю, что сейчас делать, — прикидываюсь шлангом как умею.

Чуть поговорив о том, почему я сам не позвонил, мошенница «выясняет», кто и как прислал мне код на телефон. И утверждает, якобы аферисты могут подделывать наименование организации и менять содержание SMS. Как они могут перехватить сообщение от «Госуслуг» и изменить текст — девушка не сообщила. Но теперь преступники якобы вошли в мой личный кабинет.

— Наша с вами задача на данном этапе — это ограничить доступ к вашим «Госуслугам», а также запросить выгрузку того, что мошенники могли успеть сделать. Игорь Владимирович, вы мне подскажите, пожалуйста, куда я могу направить вам выгрузку?

Далее мошенница называет две мои реальные электронные почты, куда можно прислать некую инструкцию. Затем она пытается изолировать меня от посторонних, чтобы продолжить «обработку». Им крайне важно, чтобы никто не смог образумить жертву.

— Скажите, пожалуйста, в данный момент времени вы в общественном месте или дома находитесь? На работе? А вы можете обеспечить конфиденциальность, сделать так, чтобы наш с вами разговор другие люди не могли слышать? Я постараюсь максимально быстро ознакомить вас с информацией, которая здесь написана, и как можно быстрее помочь вам решить эту проблему. Вы с работы отпроситься можете?

Мошенница просит поставить разговор на громкую связь. Видимо, чтобы убедиться, что никто не слышит. Также это «дрессирует» жертву, чтобы она и дальше выполняла разные команды. Дальше аферистка просит продолжить разговор на другой платформе.

— Нам нужно будет переходить на альтернативный источник связи. Это как Google Meet, там конференции проводятся, только русское приложение. Я отправила и приглашение и перечень действий мошенников. Лучше, если можете, то через телефон откройте, мы присоединимся с вами к конференции, а сам документ вы сможете уже непосредственно открыть на компьютере.

На моей почте уже лежит письмо. Отправитель — «Минцифры», адрес почты заканчивается на digital.gov.ru, его легче всего принять за реальный. В письме — приглашение на конференцию и документ. В нем написано, что «замечена подозрительная активность Вашей учетной записи Госуслуги». Печать, внимание, некого гендиректора ООО «ГОСУСЛУГИ.РУ». Это позабавило больше всего.

Обычно, когда жертва заходит в конференцию, мошенники перехватывают все содержимое на экране телефона.

Дальше, во время разговора, мне должно было прийти то самое SMS с кодом от Госуслуг. Но даже просто перейти по «левой» ссылке — очень опасно. Так далеко для эксперимента заходить я не стал.

Акт третий. Про Крым и обиды на жизнь

Вскрываю карты прямым вопросом об их мошеннической схеме.

— Прошу прощения, я не понял один момент. А много людей получается так развести с этими конференциями и доступом к экрану?

— Вы считаете, что я мошенница? А почему вы это утверждаете? Почему вы вместо меня говорите? Я не мошенница. С чего вы делаете такие выводы?

Тут я говорю, что все было понятно и очевидно с самого начала — схема с конференцией уже знакома. То ли мошенница начала изображать возмущение, то ли ее действительно взбесило, что она потратила «рабочее» время зря. Кстати, человек с опытом сразу понял бы, что я изображаю жертву — я не был достаточно послушным для этого.

— Откуда вы знаете, какая у мошенников схема, чтобы это утверждать? Вы, наверное, просто не разбираетесь в том, что мошенники зачастую копируют работу каких-либо государственных учреждений (тут она по сути описала свою же схему. — Прим. ред.). И могут действительно ими представляться. Игорь Владимирович, вот вы во мне сейчас сомневаетесь? Есть повод во мне сомневаться?

Аферистка, надо признать, оказалась говорливой. И не перебьешь толком. Но она не теряла надежду.

— Мы говорим с вами по сотовой линии, которую, вполне вероятно, могут прослушивать мошенники. И в ходе телефонного разговора вы можете предоставлять какие-то личные данные, зачитывать информацию из документов. Если хотите, можете дать голосовой отказ по сотовой связи. Я не буду вас уговаривать.

Когда преступница потеряла надежду, в ход пошли какие-то низкосортные манипуляции.

— Вы мне говорите ерунду. Вы меня обижаете! Вы зачем меня обижаете? Я вас как-то обижала?

— Вы обиделись на меня?

— Вы же меня обвиняете! Говорите, что я мошенница. Да, я на вас обиделась.

— И что делать будем?

— Не знаю, что будем делать. Будем просить ваш голосовой отказ. Чтобы вы несли ответственность за действия мошенников самостоятельно.

В ответ я предложил подать на меня в суд — раз я ложно обвиняю человека. Но аферистка достала свой козырь и попыталась применить то, что называют газлайтингом, — внушить, что я неадекватно воспринимаю ситуацию.

— Для чего мне на вас подавать в суд, если вы жизнью обиженный человек? Если вы всех вокруг воспринимаете как мошенников, то это исключительно ваша проблема.

Затем последовал финальный аккорд.

— Игорь Владимирович, я так понимаю, что вы никакие действия предпринимать не будете, поэтому я бы хотела услышать ваш голосовой отказ, чтобы за действия мошенников вы отвечали самостоятельно.

— Я бы хотел услышать ответ на вопрос, чей Крым.

— Загуглите.

— Google разный ответ может дать, это американская компания. Меня интересует ваш — как представителя «министерства».

— Загуглите, вы же верите всему, чему вам говорят. Всему, чему пишут. Поэтому, пожалуйста, открывайте интернет и смотрите, чей Крым. Я не намерена отвечать вам на такие вопросы. До свидания.

— Так, а отказ отправлять или нет? Что делать будем-то? Алло! Девушка, вы на меня обиделись?

Видимо, после вопроса про Крым и правда обиделась. Говорят, это часто выводит мошенников из себя, поэтому искушение задать этот вопрос победило. Обида оказалась сильной — посыпался шквал звонков с незнакомых номеров. Либо их блокировал мобильный оператор, либо сбрасывал уже я — времени на болтовню пришлось потратить предостаточно.

Как защититься от мошенников

Мошенники могут звонить с подставных номеров и разными методами выманивать у вас доступ к Госуслугам или банковским счетам. Все советы сводятся к следующему:

сбрасывать вызовы с незнакомых номеров сразу либо прерывать разговор;

не перезванивать, если вы приняли вызов, а собеседник положил трубку;

не удивляться, если к вам обратились по имени-отчеству — вас уже давно «пробили»;

не сообщать никакие личные данные;

не говорить код доступа к банку или «Госуслугам»;

помнить, что государственные органы не будут спрашивать у вас доступ к личным кабинетам;

помнить, что любой призыв никому не сообщать о разговоре — один из верных признаков мошенничества;

помнить, что никакая «Почта России», банк или правоохранительные органы не будут предлагать вам передать сведения через бот или позвонить по «спецсвязи» через непонятные платформы;

помнить, что информацию всегда можно выяснить самостоятельно, не перезванивая на непонятные номера телефонов и не разговаривая с подозрительными людьми;

Мошенники не впервые звонят в редакцию MSK1: в прошлый раз общение затянулось почти на час, они пытались разузнать о сбережениях нашего корреспондента. Когда мошенник понял, что развести не удастся, он откровенно признался, как они зарабатывают и кого обирают до копейки.

Игорь Мещанев Корреспондент MSK1.RU