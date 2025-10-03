НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал Маньяк из пятиэтажек: как и почему экс-милиционер жестоко убивал школьниц

Источник:

Voronezh1.ru

21 января 2005 года около семи часов вечера дежурному по городскому отделению милиции в воронежском райцентре Россошь позвонила женщина. Она сообщила, что, вернувшись с работы домой, нашла убитой 17-летнюю дочь Анну.

Для Россоши, население которой тогда составляло чуть больше 60 тысяч человек, подобная трагедия стала страшным потрясением. Тогда еще никто не знал, что убийство Ани стало первым в череде преступлений Сергея Осипенко. От его рук погибнут еще две девочки и 38-летняя женщина.

Историю преступлений Осипенко, который больше известен как маньяк из пятиэтажек, смотрите в видео чуть выше.

Позже на вопрос о том, почему он охотился на девушек именно в пятиэтажках, маньяк отвечал прямо: из-за простоты:

— Пятиэтажек много, с ними легче работать. Люди, живущие в пятиэтажках, практически не защищены, они думают, что и соседей знают, и соседи знают их. Но это всё блеф. На самом деле они не защищены, защищают людей только двери в тамбурах. Если такая дверь есть — это уже 50%, что туда не сунется кто-то чужой.

Алёна ВоропаеваАлёна Воропаева
Алёна Воропаева
корреспондент
