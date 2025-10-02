Владельца «Кириешек» и «Яшкино» признали экстремистом

Тверской суд вынес решение по громкому делу владельцев компании «Кондитерус Ком» (бренды «Яшкино», «Кириешки»). Дениса Штенгелова и его отца признали участниками экстремистского объединения, передает корреспондент РИА Новости.
По решению Тверского суда Москвы имущество предпринимателей, а также компания «Кондитерус Ком» переходят в собственность государства. Следствие заявляет, что отец миллиардера финансово поддерживал вооруженные силы Украины, а его сын снабжает продовольствием и другими товарами вооруженные формирования Украины.
Штенгеловы контролируют:
«КДВ Групп» (крупнейший производитель снеков);
производство майонеза Calvé в России и СНГ;
бренд «Балтимор»;
сеть супермаркетов «Ярче!» в Сибири и на Урале.
По информации «Коммерсанта», стоимость имущественного комплекса, который попадет под обеспечительные меры, составляет почти полтриллиона, а ежегодный доход — 750 миллиардов рублей. Представители владельца Дениса Штенгелова сообщили, что обжалуют конфискацию его имущества и признание его и его отца экстремистским объединением, передает ТАСС.