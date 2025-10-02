НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал Владельца «Кириешек» и «Яшкино» признали экстремистом

Под суд попал и отец бизнесмена

253
Миллиардер планирует обжаловать обвинение | Источник: Дмитрий Кандинский / vtomske.ruМиллиардер планирует обжаловать обвинение | Источник: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Миллиардер планирует обжаловать обвинение

Источник:

Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Тверской суд вынес решение по громкому делу владельцев компании «Кондитерус Ком» (бренды «Яшкино», «Кириешки»). Дениса Штенгелова и его отца признали участниками экстремистского объединения, передает корреспондент РИА Новости.

По решению Тверского суда Москвы имущество предпринимателей, а также компания «Кондитерус Ком» переходят в собственность государства. Следствие заявляет, что отец миллиардера финансово поддерживал вооруженные силы Украины, а его сын снабжает продовольствием и другими товарами вооруженные формирования Украины.

Штенгеловы контролируют:

  • «КДВ Групп» (крупнейший производитель снеков);

  • производство майонеза Calvé в России и СНГ;

  • бренд «Балтимор»;

  • сеть супермаркетов «Ярче!» в Сибири и на Урале.

По информации «Коммерсанта», стоимость имущественного комплекса, который попадет под обеспечительные меры, составляет почти полтриллиона, а ежегодный доход — 750 миллиардов рублей. Представители владельца Дениса Штенгелова сообщили, что обжалуют конфискацию его имущества и признание его и его отца экстремистским объединением, передает ТАСС.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
