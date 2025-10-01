Задержали у администрации: в Ярославской области экс-чиновника отправят в колонию за взятку

Чиновника из Ярославской области задержали в ноябре 2024 года Источник: СУ СК России по Ярославской области, администрация Переславля-Залесского

Переславского экс-чиновника Павла Семенова признали виновным в получении взятки. Суд по его делу прошел 30 сентября.

«35-летний мужчина работал начальником управления экономики администрации городского округа Переславль-Залесский. В суде установлено, что в 2022–2024 годах он получил взятку в сумме 170 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, осуществлявшего розничную торговлю игрушками вблизи федеральной автомобильной дороги, то есть. в месте, не отведенном для этих целей», — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Правоохранители выяснили, что деньги чиновник получил за то, чтобы не составлялись протоколы об административном правонарушении.

Переславский районный суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также Павел Семенов должен выплатить штраф — 3, 4 млн рублей. После отбывания наказания ему на протяжении 9 лет запретили занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил.