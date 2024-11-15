НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

0 м/c,

 744мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50
Задержали чиновника
Бобры затопили кладбище?
Объединят детсады
Кто строит новую Россию
Заразилась герпесвирусом
Экс-депутат подписал контракт с Минобороны
Рушат легендарный дом
Вырастут пени за коммуналку
Дома без отопления
Происшествия В Ярославской области задержан начальник управления экономики. В чем его обвиняют

В Ярославской области задержан начальник управления экономики. В чем его обвиняют

Публикуем видео с места событий

2 421
20 комментариев

Одного из руководителей администрации задержали у работы

В Переславле Ярославской области задержали одного из руководителей администрации по подозрению в получении взятки. Как стало известно утром 15 ноября, чиновника уже отправили в СИЗО.

— По версии следствия, обвиняемый, занимающий одну из руководящих должностей администрации Переславля-Залесского, получил от одного из индивидуальных предпринимателей Переславского района денежные средства за непринятие мер по привлечению к административной ответственности за уличную торговлю в местах, не отведенных для этих целей, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

По данным источника 76.RU, речь идет о начальнике переславского управления экономики. На этой должности работает Павел Семенов.

14 ноября Павла Семенова отправили в СИЗО

Обвиняемый проходит по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в крупном размере».

Начальника управления экономики Переславля задержали у работы

По пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ может грозить штраф от двух до четырех миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Подозреваемого задержали следователи совместно с сотрудниками ФСБ 13 ноября у здания администрации. У него дома и в офисе уже прошли обыски.

Как сообщили в пресс-службе Областного суда, начальника управления экономики отправили в СИЗО в Ярославле до 11 января 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Задержание Администрация Переславль-Залесский ФСБ Взятка
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
2 часа
Вообще среди чиновников есть честные? Или чиновник и порядочность теперь несовместимые понятия?
Гость
2 часа
Жадность фраера сгубила.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление