В Ярославской области задержан начальник управления экономики. В чем его обвиняют

Одного из руководителей администрации задержали у работы Источник: СУ СК России по Ярославской области











В Переславле Ярославской области задержали одного из руководителей администрации по подозрению в получении взятки. Как стало известно утром 15 ноября, чиновника уже отправили в СИЗО.

— По версии следствия, обвиняемый, занимающий одну из руководящих должностей администрации Переславля-Залесского, получил от одного из индивидуальных предпринимателей Переславского района денежные средства за непринятие мер по привлечению к административной ответственности за уличную торговлю в местах, не отведенных для этих целей, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

По данным источника 76.RU, речь идет о начальнике переславского управления экономики. На этой должности работает Павел Семенов.

14 ноября Павла Семенова отправили в СИЗО Источник: Официальный сайт муниципального образования «Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области»











Обвиняемый проходит по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в крупном размере».

Начальника управления экономики Переславля задержали у работы Источник: СУ СК России по Ярославской области

По пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ может грозить штраф от двух до четырех миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Подозреваемого задержали следователи совместно с сотрудниками ФСБ 13 ноября у здания администрации. У него дома и в офисе уже прошли обыски.