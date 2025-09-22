Один раз заказали пиццу, а потом лишились всех денег. Как мошенники могут узнать о вас всё

В руки мошенников могут попасть данные пользователя с разных сервисов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Пользователь интернета может стать жертвой мошенников после одного заказа пиццы. Как рассказали в МВД, после такого действия аферисты могут выйти на цифровой след россиян и получить их данные.

В материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости, отмечается, даже если человек не публикует никакой личной информации в социальных сетях, это всё равно не гарантирует ему безопасность. Цифровой след формируют данные на любимых сервисах.

«Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам», — предупреждают в полиции.

В ведомстве добавили, что для мошенников интересны данные каждого пользователя, ведь с помощью них они могут обмануть и саму жертву, и ее друзей и близких.

«Любой аккаунт на черном рынке имеет свою ценность», — заключили в МВД.

