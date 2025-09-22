НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

ю-з.

 749мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Смертельное ДТП
Квартира за 57 млн
Резко похолодает
Ярославский бренд покорил Россию
«Ну и дыра!»
Что могут сделать на месте рынка в центре
Угадай предмет времен СССР
Что нельзя оставлять на могилах
Ярославский врач покорил Эльбрус
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Криминал Один раз заказали пиццу, а потом лишились всех денег. Как мошенники могут узнать о вас всё

Один раз заказали пиццу, а потом лишились всех денег. Как мошенники могут узнать о вас всё

Россиянам рассказали, как они оставляют цифровой след

185
В руки мошенников могут попасть данные пользователя с разных сервисов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ руки мошенников могут попасть данные пользователя с разных сервисов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В руки мошенников могут попасть данные пользователя с разных сервисов

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Пользователь интернета может стать жертвой мошенников после одного заказа пиццы. Как рассказали в МВД, после такого действия аферисты могут выйти на цифровой след россиян и получить их данные.

В материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости, отмечается, даже если человек не публикует никакой личной информации в социальных сетях, это всё равно не гарантирует ему безопасность. Цифровой след формируют данные на любимых сервисах.

«Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам», — предупреждают в полиции.

В ведомстве добавили, что для мошенников интересны данные каждого пользователя, ведь с помощью них они могут обмануть и саму жертву, и ее друзей и близких.

«Любой аккаунт на черном рынке имеет свою ценность», — заключили в МВД.

Ранее наши коллеги из 45.RU ответили на самые популярные вопросы, связанные с дистанционным мошенничеством.

Недавно мы рассказывали, как мошенники притворяются сотрудниками Росреестра и обманывают россиян с помощью их недвижимости.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Мошенничество Деньги Обман Данные Интернет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление