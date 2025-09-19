НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вместо любви — насмешки, вместо славы — смерть: трагичная история красотки из «Дома-2»

Вместо любви — насмешки, вместо славы — смерть: трагичная история красотки из «Дома-2»

Тайна убийства Оксаны Аплекаевой. Преступник всё еще не найден

232
Источник:

Городские медиа

С момента убийства участницы «Дома-2» Оксаны Аплекаевой прошло 17 лет, но виновник до сих пор не найден. Наши коллеги из UFA1.RU вспомнили, как девушка сверкнула в телешоу, но не прижилась в проекте, а позже погибла при таинственных обстоятельствах.

Оксана родилась в Уфе в семье работника правоохранительных органов. Отучилась на бухгалтера и отправилась в Москву, где попыталась пробиться на телевидение. Однако в «Доме-2» продержалась лишь три месяца, подвергаясь всё это время насмешкам и розыгрышам.

По словам родственников и друзей, Оксана не всегда даже понимала, что остальные участники издеваются над ней, — девушка была слишком доверчивой и наивной. После шоу она снималась еще в нескольких проектах, но на ТВ карьера не сложилась и она согласилась работать моделью.

В 2008 году Оксана пропала, после того как родственники забили тревогу, выяснилось, что ее задушили и выбросили возле трассы на выезде из Москвы. Следствие вышло на нескольких подозреваемых, однако все ниточки оборвались, и убийца остался безнаказанным.

Оксана похоронена на Северном кладбище Уфы. На ее могильном памятнике написано: «Ты всегда в наших сердцах».

Антон СеливерстовАнтон Селиверстов
Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
