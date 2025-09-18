Кто ответит за Оксану? Тайна убийства участницы «Дома-2», которая сверкнула на шоу, но не прижилась там

Участнице культового российского телепроекта «Дом-2» Оксане Аплекаевой из Уфы сейчас могло бы быть 48 лет, но ее жизнь оборвалась при таинственных обстоятельствах, а убийца по-прежнему не найден. История несостоявшейся модели и актрисы, которая быстро прославилась на ТВ и столь же скоро угасла, — в материале UFA1.RU.
Оксана родилась 12 июня 1977 года в столице Башкирии. Ее папа работал в правоохранительных органах и воспитывал еще двух дочерей. Училась Оксана в школе № 44 (ныне республиканская гимназия № 1) на улице Революционной.
Высшее образование уфимка получила в Москве — в знаменитом МГУ, заочно, а позже, в 2003 году, всё-таки перебралась в столицу. Там она устроилась на работу продавцом в парфюмерный магазин, но жаждала другой судьбы.
В тот период на всю страну гремело телешоу «Дом-2», которое позиционировало себя как реалити, где молодые люди могут найти любовь. На самом деле с самого начала многие участники приходили туда в поисках славы, вели себя эксцентрично и позволяли себе всё, что привлечет к ним дополнительное внимание.
Оксана же, оказавшись на проекте, заявила, что ищет себе именно пару. За почти три месяца она действительно обошла стороной сопутствующие шоу скандалы, но с выбором так и не определилась, в итоге покинув его. По одной из версий, продюсеры избавились от участницы, которая отказывалась разгонять набирающую ход пиар-машину, по другой — она ушла сама, получив контракт от модельного агентства.
Оксана действительно проработала после ухода из «Дома-2» в агентстве Expo Style, а еще руководила проектами в журнале Animal Style, участвовала в конкурсе Miss MAXIM — 2008, а также снималась в других ТВ-шоу и сериалах, впрочем, ни снискав успеха. Но пусть любовь «в телевизоре» уфимка так и не нашла, зато стала известной на всю страну и это притягивало к ней новые знакомства.
Но Аплекаева, как отмечали родственники и друзья, не обладала нужным характером, чтобы вращаться в мире элиты, полном интриг. Слишком доверчивой и наивной она была, даже когда другие участники «Дома-2» разыгрывали ее, а порой откровенно насмехались, та не понимала, насколько злобны подобные шутки. Тем удивительнее стали обстоятельства, открывшиеся после гибели Оксаны.
В августе 2008 года она приняла предложение поработать моделью на автомобильной выставке. Как позже рассказывали свидетели, с ней в тот день пытались познакомиться несколько мужчин, а вечером с одним из них она уехала на мотоцикле. С тех пор живой родные и друзья ее не видели.
Через некоторое время сестра Аплекаевой забеспокоилась, что та не выходит на связь, и сначала пыталась сама найти ее, но позже написала заявление об исчезновении. Ранее Оксану уже нашли мертвой у трассы на выезде из Москвы, но тело значилось неопознанным. Судмедэксперты установили, что девушку задушили и изнасиловали. На месте обнаружения трупа не оказалось следов борьбы, поэтому правоохранители сочли, что на трассу ее привезли уже мертвой.
Одной из версий стала месть бывшего любовника, но то был неизвестный молодой человек, который засыпал жалобами и угрозами страницу погибшей в социальных сетях. По другой версии, Оксана стала жертвой серийного маньяка, который нападал на моделей, но и она не нашла официального подтверждения.
В течение месяца следователи установили, что на автовыставке Оксана познакомилась с заместителем руководителя одной из столичных фирм. Тот подтвердил, что именно он увез девушку на мотоцикле в день ее исчезновения. По его словам, они лишь поужинали в ресторане, после чего разошлись своими дорогами. Мужчина отправился отмечать день рождения со своей семьей, которая подтвердила его алиби.
Проверка вызовов с телефона показала, что Оксана звонила подруге, которой сообщила, что собирается на некое мероприятие, но на какое именно, так и осталось тайной для следствия. Зато дома у нее нашли свидетельства знакомств со звездами шоу-бизнеса, известными спортсменами и крупными бизнесменами и людьми, которых подозревали в связях с криминальным миром.
В ее записях содержались имена с указанием денежных сумм и расчетов, а также информации с вечеринок, которая могла скомпрометировать влиятельных персон. По версии следствия, Аплекаева, обзаведясь обширными связями, зарабатывала на том, что приводила на развлекательные мероприятия девушек-моделей и собирала компромат.
Биоматериал, найденный в теле девушки, не подходил ни одному из предполагаемых виновников убийства. В итоге все подозреваемые смогли доказать невиновность. Лишь спустя 10 лет выяснилось, что тело Оксаны подвергли сексуальному надругательству уже после ее гибели, а сделал это судмедэксперт, проводивший вскрытие. Его судили, но убийцу так и не нашли.
Похоронили Оксану в родной Уфе — на Северном кладбище. Гравировка на памятнике гласит: «Ты всегда в наших сердцах». После ее гибели поклонники завели в социальных сетях страницу бывшей участницы телешоу, где еще долгие годы предавались воспоминаниям о ней. В «Доме-2» Оксана пробыла совсем недолго, но успела сверкнуть и запомниться фанатам.