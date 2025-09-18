НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

3 м/c,

южн.

 753мм 35%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,00
EUR 98,30
Награда от Путина
Как изменился рынок труда
Чем сейчас болеют
Ярославский бренд покорил Россию
Умер бывший мэр Вологды
Ярославна на «Мисс Россия — 2025»
Заявления губернатора
Пожар в промзоне. Видео
Нашли целебный гриб
Почему продают Центральный рынок
Криминал Кто ответит за Оксану? Тайна убийства участницы «Дома-2», которая сверкнула на шоу, но не прижилась там

Кто ответит за Оксану? Тайна убийства участницы «Дома-2», которая сверкнула на шоу, но не прижилась там

Посетили ее могилу и вспоминаем трагичную судьбу

236
Участницу «Дома-2» из Уфы убили через три года после ухода с шоу | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUУчастницу «Дома-2» из Уфы убили через три года после ухода с шоу | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Участницу «Дома-2» из Уфы убили через три года после ухода с шоу

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Участнице культового российского телепроекта «Дом-2» Оксане Аплекаевой из Уфы сейчас могло бы быть 48 лет, но ее жизнь оборвалась при таинственных обстоятельствах, а убийца по-прежнему не найден. История несостоявшейся модели и актрисы, которая быстро прославилась на ТВ и столь же скоро угасла, — в материале UFA1.RU.

Оксана родилась 12 июня 1977 года в столице Башкирии. Ее папа работал в правоохранительных органах и воспитывал еще двух дочерей. Училась Оксана в школе № 44 (ныне республиканская гимназия № 1) на улице Революционной.

Высшее образование уфимка получила в Москве — в знаменитом МГУ, заочно, а позже, в 2003 году, всё-таки перебралась в столицу. Там она устроилась на работу продавцом в парфюмерный магазин, но жаждала другой судьбы.

В тот период на всю страну гремело телешоу «Дом-2», которое позиционировало себя как реалити, где молодые люди могут найти любовь. На самом деле с самого начала многие участники приходили туда в поисках славы, вели себя эксцентрично и позволяли себе всё, что привлечет к ним дополнительное внимание.

Оксана же, оказавшись на проекте, заявила, что ищет себе именно пару. За почти три месяца она действительно обошла стороной сопутствующие шоу скандалы, но с выбором так и не определилась, в итоге покинув его. По одной из версий, продюсеры избавились от участницы, которая отказывалась разгонять набирающую ход пиар-машину, по другой — она ушла сама, получив контракт от модельного агентства.

В «Доме-2» Оксана пробыла совсем недолго, но успела сверкнуть и запомниться фанатам | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUВ «Доме-2» Оксана пробыла совсем недолго, но успела сверкнуть и запомниться фанатам | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В «Доме-2» Оксана пробыла совсем недолго, но успела сверкнуть и запомниться фанатам

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Оксана действительно проработала после ухода из «Дома-2» в агентстве Expo Style, а еще руководила проектами в журнале Animal Style, участвовала в конкурсе Miss MAXIM — 2008, а также снималась в других ТВ-шоу и сериалах, впрочем, ни снискав успеха. Но пусть любовь «в телевизоре» уфимка так и не нашла, зато стала известной на всю страну и это притягивало к ней новые знакомства.

Но Аплекаева, как отмечали родственники и друзья, не обладала нужным характером, чтобы вращаться в мире элиты, полном интриг. Слишком доверчивой и наивной она была, даже когда другие участники «Дома-2» разыгрывали ее, а порой откровенно насмехались, та не понимала, насколько злобны подобные шутки. Тем удивительнее стали обстоятельства, открывшиеся после гибели Оксаны.

В августе 2008 года она приняла предложение поработать моделью на автомобильной выставке. Как позже рассказывали свидетели, с ней в тот день пытались познакомиться несколько мужчин, а вечером с одним из них она уехала на мотоцикле. С тех пор живой родные и друзья ее не видели.

Через некоторое время сестра Аплекаевой забеспокоилась, что та не выходит на связь, и сначала пыталась сама найти ее, но позже написала заявление об исчезновении. Ранее Оксану уже нашли мертвой у трассы на выезде из Москвы, но тело значилось неопознанным. Судмедэксперты установили, что девушку задушили и изнасиловали. На месте обнаружения трупа не оказалось следов борьбы, поэтому правоохранители сочли, что на трассу ее привезли уже мертвой.

Оксане был всего 31 год | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUОксане был всего 31 год | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Оксане был всего 31 год

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Одной из версий стала месть бывшего любовника, но то был неизвестный молодой человек, который засыпал жалобами и угрозами страницу погибшей в социальных сетях. По другой версии, Оксана стала жертвой серийного маньяка, который нападал на моделей, но и она не нашла официального подтверждения.

В течение месяца следователи установили, что на автовыставке Оксана познакомилась с заместителем руководителя одной из столичных фирм. Тот подтвердил, что именно он увез девушку на мотоцикле в день ее исчезновения. По его словам, они лишь поужинали в ресторане, после чего разошлись своими дорогами. Мужчина отправился отмечать день рождения со своей семьей, которая подтвердила его алиби.

Проверка вызовов с телефона показала, что Оксана звонила подруге, которой сообщила, что собирается на некое мероприятие, но на какое именно, так и осталось тайной для следствия. Зато дома у нее нашли свидетельства знакомств со звездами шоу-бизнеса, известными спортсменами и крупными бизнесменами и людьми, которых подозревали в связях с криминальным миром.

В ее записях содержались имена с указанием денежных сумм и расчетов, а также информации с вечеринок, которая могла скомпрометировать влиятельных персон. По версии следствия, Аплекаева, обзаведясь обширными связями, зарабатывала на том, что приводила на развлекательные мероприятия девушек-моделей и собирала компромат.

Памятник Оксане на уфимском кладбище | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUПамятник Оксане на уфимском кладбище | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Памятник Оксане на уфимском кладбище

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Биоматериал, найденный в теле девушки, не подходил ни одному из предполагаемых виновников убийства. В итоге все подозреваемые смогли доказать невиновность. Лишь спустя 10 лет выяснилось, что тело Оксаны подвергли сексуальному надругательству уже после ее гибели, а сделал это судмедэксперт, проводивший вскрытие. Его судили, но убийцу так и не нашли.

Похоронили Оксану в родной Уфе — на Северном кладбище. Гравировка на памятнике гласит: «Ты всегда в наших сердцах». После ее гибели поклонники завели в социальных сетях страницу бывшей участницы телешоу, где еще долгие годы предавались воспоминаниям о ней. В «Доме-2» Оксана пробыла совсем недолго, но успела сверкнуть и запомниться фанатам.

Вся история Оксаны на видео

Источник:

Городские медиа

ПО ТЕМЕ
Антон СеливерстовАнтон Селиверстов
Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Дом-2 Оксана Аплекаева Убийство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление