Кто ответит за Оксану? Тайна убийства участницы «Дома-2», которая сверкнула на шоу, но не прижилась там

Участницу «Дома-2» из Уфы убили через три года после ухода с шоу Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Участнице культового российского телепроекта «Дом-2» Оксане Аплекаевой из Уфы сейчас могло бы быть 48 лет, но ее жизнь оборвалась при таинственных обстоятельствах, а убийца по-прежнему не найден. История несостоявшейся модели и актрисы, которая быстро прославилась на ТВ и столь же скоро угасла, — в материале UFA1.RU.

Оксана родилась 12 июня 1977 года в столице Башкирии. Ее папа работал в правоохранительных органах и воспитывал еще двух дочерей. Училась Оксана в школе № 44 (ныне республиканская гимназия № 1) на улице Революционной.

Высшее образование уфимка получила в Москве — в знаменитом МГУ, заочно, а позже, в 2003 году, всё-таки перебралась в столицу. Там она устроилась на работу продавцом в парфюмерный магазин, но жаждала другой судьбы.

В тот период на всю страну гремело телешоу «Дом-2», которое позиционировало себя как реалити, где молодые люди могут найти любовь. На самом деле с самого начала многие участники приходили туда в поисках славы, вели себя эксцентрично и позволяли себе всё, что привлечет к ним дополнительное внимание.

Оксана же, оказавшись на проекте, заявила, что ищет себе именно пару. За почти три месяца она действительно обошла стороной сопутствующие шоу скандалы, но с выбором так и не определилась, в итоге покинув его. По одной из версий, продюсеры избавились от участницы, которая отказывалась разгонять набирающую ход пиар-машину, по другой — она ушла сама, получив контракт от модельного агентства.

В «Доме-2» Оксана пробыла совсем недолго, но успела сверкнуть и запомниться фанатам Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Оксана действительно проработала после ухода из «Дома-2» в агентстве Expo Style, а еще руководила проектами в журнале Animal Style, участвовала в конкурсе Miss MAXIM — 2008, а также снималась в других ТВ-шоу и сериалах, впрочем, ни снискав успеха. Но пусть любовь «в телевизоре» уфимка так и не нашла, зато стала известной на всю страну и это притягивало к ней новые знакомства.

Но Аплекаева, как отмечали родственники и друзья, не обладала нужным характером, чтобы вращаться в мире элиты, полном интриг. Слишком доверчивой и наивной она была, даже когда другие участники «Дома-2» разыгрывали ее, а порой откровенно насмехались, та не понимала, насколько злобны подобные шутки. Тем удивительнее стали обстоятельства, открывшиеся после гибели Оксаны.

В августе 2008 года она приняла предложение поработать моделью на автомобильной выставке. Как позже рассказывали свидетели, с ней в тот день пытались познакомиться несколько мужчин, а вечером с одним из них она уехала на мотоцикле. С тех пор живой родные и друзья ее не видели.

Через некоторое время сестра Аплекаевой забеспокоилась, что та не выходит на связь, и сначала пыталась сама найти ее, но позже написала заявление об исчезновении. Ранее Оксану уже нашли мертвой у трассы на выезде из Москвы, но тело значилось неопознанным. Судмедэксперты установили, что девушку задушили и изнасиловали. На месте обнаружения трупа не оказалось следов борьбы, поэтому правоохранители сочли, что на трассу ее привезли уже мертвой.

Оксане был всего 31 год Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Одной из версий стала месть бывшего любовника, но то был неизвестный молодой человек, который засыпал жалобами и угрозами страницу погибшей в социальных сетях. По другой версии, Оксана стала жертвой серийного маньяка, который нападал на моделей, но и она не нашла официального подтверждения.

В течение месяца следователи установили, что на автовыставке Оксана познакомилась с заместителем руководителя одной из столичных фирм. Тот подтвердил, что именно он увез девушку на мотоцикле в день ее исчезновения. По его словам, они лишь поужинали в ресторане, после чего разошлись своими дорогами. Мужчина отправился отмечать день рождения со своей семьей, которая подтвердила его алиби.

Проверка вызовов с телефона показала, что Оксана звонила подруге, которой сообщила, что собирается на некое мероприятие, но на какое именно, так и осталось тайной для следствия. Зато дома у нее нашли свидетельства знакомств со звездами шоу-бизнеса, известными спортсменами и крупными бизнесменами и людьми, которых подозревали в связях с криминальным миром.

В ее записях содержались имена с указанием денежных сумм и расчетов, а также информации с вечеринок, которая могла скомпрометировать влиятельных персон. По версии следствия, Аплекаева, обзаведясь обширными связями, зарабатывала на том, что приводила на развлекательные мероприятия девушек-моделей и собирала компромат.

Памятник Оксане на уфимском кладбище Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Биоматериал, найденный в теле девушки, не подходил ни одному из предполагаемых виновников убийства. В итоге все подозреваемые смогли доказать невиновность. Лишь спустя 10 лет выяснилось, что тело Оксаны подвергли сексуальному надругательству уже после ее гибели, а сделал это судмедэксперт, проводивший вскрытие. Его судили, но убийцу так и не нашли.

Похоронили Оксану в родной Уфе — на Северном кладбище. Гравировка на памятнике гласит: «Ты всегда в наших сердцах». После ее гибели поклонники завели в социальных сетях страницу бывшей участницы телешоу, где еще долгие годы предавались воспоминаниям о ней. В «Доме-2» Оксана пробыла совсем недолго, но успела сверкнуть и запомниться фанатам.