«Братан, сдавайся, смысла бегать уже нет». Как армия силовиков две недели ловила двух террористов на Урале: хроника

Силовики поймали двух сбежавших из СИЗО террористов Источник: «4 Канал»; ГУФСИН по Свердловской области

Вечером 15 сентября завершились поиски, которые взбудоражили не только весь Екатеринбург, но и всю страну: силовики спустя две недели задержали беглого террориста Ивана Корюкова. Вместе с Александром Черепановым он скрылся из СИЗО-1 в ночь на 1 сентября, но продержался на свободе дольше своего подельника. Наши коллеги из E1.RU cобрали в этом тексте всё, что на данный момент известно о дерзком побеге и поисках заключенных.

Как заключенные сбежали из СИЗО

Побег из СИЗО-1 на Репина произошел ночью 1 сентября, около 02:40. Заключенные взломали чердак и вылезли на крышу. Тем утром город окутал густой туман — возможно, он сыграл на руку беглецам.

«С корпуса ушли на крышу церкви, с церкви — на крышу ГУФСИН, с нее — на крышу больницы МВД, а потом удалились в сторону Ивановского кладбища», — рассказывал источник E1.RU.

Беглецы скрылись туманным утром Источник: Антитеррор Урал / T.me

Пропажу осужденных заметили только утром. По предположениям источника E1.RU, преступники ушли через прогулочный дворик, расположенный на крыше, а «крышу по ночам никто не проверяет».

Беглецы засветились на уличных камерах Источник: ГУФСИН России по Свердловской области

По одной из версий, у парней были ключи от камеры — официально силовики не подтверждали и не опровергали эту теорию.

По одной из версий, у заключенных были ключи от камеры Источник: Baza / T.me

После дерзкого побега силовиков подняли по тревоге. На территорию СИЗО-1 в тот день заходили и выходили полицейские со служебными собаками, адвокатов не пускали внутрь.

Один из террористов работал на оборонном заводе

Александр Черепанов родом из города Нижние Серги, до задержания работал на одном из оборонных заводов. Иван Корюков — из Кировграда, играл в футбольном клубе «Уктус». Им обоим по 24 года, они давние друзья и до задержания жили в Екатеринбурге. Знакомый парней рассказывал, что их компания часто собиралась играть в футбол.

«Они обычные парни, русские. Всегда спокойные были вроде», — охарактеризовал беглецов знакомый.

Александр Черепанов работал на оборонном заводе Источник: читатель E1.RU

Иван Корюков увлекался футболом Источник: читатель E1.RU

Приятелей задержали в мае 2023 года, после того как они попытались поджечь военкомат Кировского и Октябрьского районов. При себе у преступников была пятилитровая канистра с бензином. Когда молодые люди подходили к зданию, их заметил сотрудник полиции, охранявший здание. Сразу после этого на место прибыли спецслужбы. Поджигателей доставили в ФСБ, и они там рассказали, что за поджог военкомата им была обещана награда в 40 тысяч рублей.

Александр и Иван дружили Источник: читатель E1.RU

Центральный окружной военный суд 14 октября 2024 года признал парней виновными по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ (покушение на террористический акт, совершённое группой лиц).

Иван получил 9,5 года лишения свободы Источник: читатель E1.RU

Александру присудили 7 лет колонии Источник: читатель E1.RU

Александр получил семь лет лишения свободы и должен был освободиться только в 2032 году. Ивану суд назначил девять с половиной лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Хроника поисков

На следующий день после побега заключенных объявили в федеральный розыск. Также за информацию о них объявили денежное вознаграждение — какое именно, не уточнялось.

3 сентября силовики осматривали участки в садах на Новомосковском тракте. Кроме того, поступили сообщения о том, что правоохранителей стягивают в район Палкинского торфяника, сотрудники спецслужб перекрыли выезд из поселка и досматривали автомобили. Тогда возле поселка обнаружили палатку и вещи сбежавших террористов.

Силовики в касках съезжались к поселку Источник: читатель E1.RU

Автомобилистов просили открыть багажники Источник: читатель E1.RU

5 сентября появилось видео с камеры наблюдения на одном из дачных участков. Судя по записи, преступники уходили от погони садами в направлении Волчихинского водохранилища и собирали с участков всё, что им было нужно.

Приятели сменили одежду: на этих кадрах у них были другие штаны, толстовки и теплые куртки. Прихватили бутылку воды и ящик с инструментами — на кадрах видно, как его несет в руках один из беглецов. Вероятно, инструменты понадобились, чтобы проникать в садовые дома и ночевать там.

Судя по записи, беглецы успели переодеться Источник: читатель E1.RU

7 сентября заключенные снова переоделись, а силовики уделили особое внимание пермскому направлению.

«Сопротивления не оказал»

Несколько дней заключенные бродили в садах в районе поселка Медного и СНТ «Визовец-5». Вероятно, делали они это только по ночам, чтобы остаться незамеченными.

Садоводы рассказывали, что сбежавшие приятели остановились на ночь в одном из домов. Хозяйка участка, которой в этот момент не было в саду из-за дождя, пояснила журналисту E1.RU, что беглецы сняли стекло, чтобы попасть внутрь. По словам местных, парни не стали брать «Доширак» и коньяк, а только воспользовались бытовыми удобствами.

«Они увидели, что у меня на калитке замок висит и дома никого нет. Аккуратно у веранды стекло убрали (вчера обратно вставили), зашли в дом, помылись в бане, покушали, за собой посуду помыли, собрали еду, переоделись. Ничего не попортили, кроме того, что отрезали провода у датчиков», — рассказала хозяйка пострадавшего участка.

Заключенные перерезали провода датчиков движения Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Садоводы рассказали, как заключенные остановились на ночь в их доме Источник: Дарья Костомина / E1.RU

С участка, где заключенные провели ночь, они перебрались через забор с помощью лестницы в другой сад и убежали в лес.

«Вот его следы, перелез через забор ко мне на участок. И потом на поддоны залез мои и к другим соседям, — поделилась другая жительница сада. — В лесу собаки нашли одежду, но ее никто не признал, непонятно, чья она. По всей видимости, заключенные несколько раз переодевались, где-то тырили».

По этой лестнице заключенные перелезли через забор Источник: Дарья Костомина / E1.RU

На грядке остались следы Источник: Дарья Костомина / E1.RU

В момент активных поисков Александр с другом Иваном разделились. Вероятно, перелезть через забор смог только один из них, второй же пытался скрыться в другом направлении.

8 сентября в 00:45 сотрудники свердловского ГУФСИН вместе с представителями ФСБ и МВД нашли Александра Черепанова в районе поисков.

«Сопротивления он не оказал», — сообщали в ведомстве.

Черепанову удалось пробыть на свободе ровно одну неделю.

Александра Черепанова задержали ночью Источник: «4 канал» / T.me

«Братан, смысла бегать уже нет»

После поимки одного из сбежавших террористов силовики не покидали района садов и искали его подельника. Он мог быть вооружен кухонным ножом.

9 сентября в ГУФСИН сообщили, что Иван Корюков переоделся. На нем были черная спортивная куртка, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белая панама с черными надписями, есть щетина. Спустя два дня появилась еще одна ориентировка. Помимо новой одежды, среди примет появилась слабозаметная тату с паутиной на правой кисти.

Ориентировка на Ивана Корюкова, которую рассылали по СМИ Источник: ГУФСИН по Свердловской области

12 сентября все сады в районе Медного и СНТ «Визовец-5» снова оцепили. Участвовавшие в поисковой операции силовики рассказали, почему обыскивали именно эту территорию.

«Тут очень много домов, есть где спрятаться, много жилья, много еды», — объяснил один из них.

Тогда силовики пытались привлечь внимание Ивана Корюкова с помощью громкоговорителя, из которого раздавался голос его подельника — Александра Черепанова: «Рысь, братан, сдавайся, дальше бегать смысла уже нет. Всё будет хорошо».

Беглеца выманивали голосом его подельника Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Многие дома садоводов не огорожены, так что у преступника были все шансы залезть на какой-нибудь участок и взять нужные вещи. Возможно, Корюков крал свою новую одежду у дачников.

Нашли спустя две недели

Вечером 15 сентября Ивана Корюкова поймали в Екатеринбурге. Где именно силовикам удалось взять след, они не уточнили.

«В одном из районов Екатеринбурга офицерами оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудниками ФСБ, МВД, при поддержке отряда специального назначения ГУФСИН „Россы“ при проверке имеющейся информации о вероятном местонахождении был обнаружен обвиняемый, совершивший побег из СИЗО-1 Екатеринбурга», — сообщили в ГУФСИН.

Преступника задержали вечером 15 сентября Источник: читатель E1.RU

Увидев силовиков, заключенный снова попытался скрыться, но на этот раз без успеха. О месте задержания информация противоречивая. Так, «4 Канал» сообщил, что Корюкова поймали в районе Уктуса.

На кадрах с задержания видно, как Ивана вниз головой выводят из микроавтобуса и ведут назад в СИЗО.

Источник: ГУФСИН по Свердловской области

Спустя две недели оба беглеца вернулись в камеры Источник: ГУФСИН по Свердловской области

Предположительно, Корюкова схватили на Уктусе Источник: ГУФСИН по Свердловской области

Возможно, именно на Уктусе и жил в последнее время Иван. Он играл за футбольную команду этого района, к тому же преступник мог попробовать связаться со своей мамой, которая живет в Екатеринбурге, или и вовсе прийти к ней домой после двух недель побега. На это, например, указывает то, что он успел привести себя в порядок — вместо двухнедельной небритости у молодого человека ухоженная бородка.

Что грозит друзьям за побег

По словам адвоката Олега Шестакова, преступникам грозит новое дело и увеличение срока. По части 2 статьи 213 УК РФ им грозит до пяти лет лишения свободы. В случае если бы беглецы сдались сами, они бы получили меньшее наказание.

«Если беглец явится сам, то по статье 62 УК РФ (назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств) максимальный размер наказания не может превышать 2/3 от максимального срока. Максимум, что им смогут добавить, — 2 года 8 месяцев», — пояснил адвокат Сергей Колосовский.

Преступники сядут еще на больший срок Источник: читатель E1.RU

Кроме того, не избежать разбирательств и в самой системе ФСИН.

«Необходимо выяснить причины, позволившие заключенным совершить побег, оценить эффективность мер охраны и контроля в учреждении, а также ответственность должностных лиц, обеспечивающих безопасность», — рассказал Олег Шестаков.

Также криминолог и доцент УрГЮУ Данил Сергеев объяснял, что становится основной причиной побегов из исправительных учреждений.

«Можно долго искать и „назначать“ виновников побега. Но главный виновник один — кадровый некомплект», — отмечал эксперт.

Начальник СИЗО-1 подал в отставку

После побега в отношении неустановленных сотрудников ГУФСИН было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

11 сентября стало известно, что начальник СИЗО-1 Алексей Киселев подал в отставку. До 2024 года он возглавлял СИЗО-6 в Кировграде. По нашим данным, еще десять человек получили «Предупреждение о неполном служебном соответствии». Это дисциплинарное взыскание по итогам проверки, за которое в течение года грозит увольнение.

Алексей Киселев ушел на пенсию после побега террористов Источник: ГУФСИН по Свердловской области

Редакция E1.RU продолжает следить за тем, как будет дальше развиваться история дерзкого побега из екатеринбургского СИЗО.