Постельное задание. Кому и зачем полицейские дают денег на проституток и просят с ними спать

Рассказываем о малоизвестной схеме поимки сутенеров и проституток Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Они не носят плащи, их имена не печатают в газетах, а лица не показывают по телевизору. Эти люди внедряются в самое сердце криминального мира и наравне с секретными агентами из кино не гнушаются дойти до постели в борьбе за доброе дело. Если проще, то спят с женщинами легкого поведения, не тратя денег, и помогают упрятать организаторов притонов за решетку.

Речь о «закупщиках» сексуальных услуг, которых полицейские просят спать с проститутками, чтобы привлечь всех участников криминальной схемы к ответственности. Непосредственных продавщиц любви — к административной, а владельцев борделей — к уголовной.

MSK1.RU рассказывает, как устроена сфера «закупщиков» — откуда они берутся, платят ли им за их работу, а также как они внедряются в притоны и ложатся в постель с путанами.

Переспать — юридическая необходимость

В уголовно-процессуальной практике полицейским далеко не всегда требовалось зафиксировать оказание сексуальных услуг, чтобы набрать «крепкую доказательную базу» и уверенно упрятать сутенеров за решетку.

К примеру, в одном из приговоров Черемушкинского суда Москвы от 2013 года указано, что действующий под прикрытием «закупщик» просто пришел в квартиру, где проститутки принимали клиентов, записал на диктофон диалог с организаторами, передал им деньги, а затем подал сигнал полицейским, которые ворвались в квартиру.

Организаторша притона тогда взяла от подставного клиента полторы тысячи рублей и положила их в шкаф. В итоге ее задержали, а потом суд приговорил женщину к двум годам колонии общего режима.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Действия владельцев притонов квалифицируют по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». По ней судят за сутенерство, а также за содержание притонов и систематическое предоставление помещений для занятия проституцией.

Судя по текстам нескольких десятков приговоров, которые изучил MSK1.RU, со временем полицейские всё чаще стали привлекать к расследованиям «закупщиков». Они не просто вручают деньги сутенерам, но и доводят дело до конца — получают услугу. То есть, спят с проститутками с разрешения (или даже точнее будет по просьбе) полицейских.

Юристы допускают, что это стало необходимой частью доказательной базы правоохранителей из-за судебной практики. Некоторые задержанные избегали наказания, поскольку их адвокаты доказывали в суде, что силовики провоцировали их. В других же случаях юристы настаивали, что следствие не доказало факт оказания незаконной услуги, а значит их подзащитных нельзя обвинять в организации проституции.

Гулять так гулять!

Сначала «закупщик» проходит бюрократический марафон. Его приглашают в определенное место, где в присутствии двух понятых/свидетелей будущего постельного шпиона осматривают и фиксируют на бумаге все вещи, которые есть при нем — деньги, мобильный телефон, ключи, документы и прочее.

Затем ему выдают так называемые технические средства аудио- и видеофиксации — диктофон и камеру. Полицейские даже вручают приглашенному мужчине деньги на оплату проституток, проговаривая вслух, что это исключительно для «проверочной закупки». С купюр снимают ксерокопии, серийные номера записывают. По факту каждого действия составляют акты, а приглашенный мужчина расписывается на куче бумаг.

Под видом обычного клиента «закупщик» звонит в притон. Это может быть салон эротического массажа, «мужской клуб», сауна или съемная квартира. Агент расспрашивает сутенеров о наличии девушек, стоимости и ассортименте услуг, а также узнает адрес. Разумеется, всё под запись.

После этого, вооружившись диктофоном и камерой, «покупатель» приезжает на место. Согласно поведенческой инструкции от полицейских, он озвучивает свои желания и ему показывают «товар». С точки зрения правоохранителей, «закупщику» достаточно выбрать одну девушку и одну услугу. Но, как следует из опубликованных приговоров, порой псевдоклиенты ходят к проституткам вдвоем, покупают сразу несколько услуг (к примеру, классический и оральный секс), а иногда даже спят с куртизанками не один, а два раза.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Вот, к примеру, показания одного из «закупщиков», который помог полицейским накрыть сразу два притона.

«Он заказал классический секс в презервативе стоимостью <…> и классический секс и минет в презервативе стоимостью <…> за час, — сказано в приговоре. — Выбрал одну из девушек, которой передал <…> наличными за оказание сексуальных услуг в виде классического секса в презервативе. Последующий час ему была оказана оплаченная услуга в полном объеме. Примерно через час после получения сексуальных услуг от указанной девушки он обратился ко второй девушке, которой он передал <…> за оказание сексуальных услуг в виде классического секса и минета в презервативе. Далее в течение часа другой девушкой ему была оказана оплаченная услуга в полном объеме».

«После получения сексуальных услуг от второй девушки, в момент, когда он уходил, в квартиру зашли сотрудники полиции и объявили находящимся внутри лицам о проведении оперативно-разыскных мероприятий» отрывок из судебного приговора

«Закупщику» остается только сдать диктофон и видеокамеру, дать показания и, при необходимости, выступить в суде. А еще, возможно, сходить на всякий случай в кожно-венерологический диспансер. В приговорах нет информации о вознаграждении для помощника полицейских.

Что касается проституток, то максимум, что им грозит, это штраф до двух тысяч рублей, а вот организаторам — от крупного штрафа или условного срока вплоть до 10 лет лишения свободы.

Откуда берутся «закупщики»?

По мнению юристов, проведение подобных «закупок» необходимо для справедливости судебного процесса, поскольку, к сожалению, порой суд выявляет провокации со стороны правоохранителей.

«У меня был такой кейс: сотрудник правоохранительных органов совместно с гражданским лицом участвовали в такой „контрольной закупке“, — рассказал MSK1.RU юрист Рафаэль Саяхов. — Они прибыли к мужчине, который оказывал сексуальные услуги, и точно не помню кто, но кто-то из них получил эти услуги в полном объеме. Но в установленном порядке привлекать его к ответственности они не стали, а, выражаясь русским языком, поставили на „счетчик“. То есть, начали вымогать деньги, шантажировать. Требовали с него то ли 100, то ли 150 тысяч рублей в месяц».

Адвокату удалось и спасти мужчину легкого поведения от штрафа, и добиться задержания нерадивых правоохранителей.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

«Он обратился к своему знакомому адвокату, которая привлекла меня к участию в этой истории в качестве правового защитника, — вспоминает юрист. — Мы обратились в компетентные органы и изобличили правоохранителей, которые были задержаны. В отношении моего доверителя составили административный материал по статье 6.11 КоАП РФ и пытались привлечь его к ответственности в суде. Но нам удалось доказать, что это была провокация, и человека не оштрафовали. А правоохранителя с гражданским лицом, которые были закупщиками-шантажистами, в итоге привлекли к уголовной ответственности».

Но откуда берутся все эти «закупщики»? Их набирают по объявлению? Это близкие друзья полицейских? Или случайные люди с улицы?

«Под оперативным сопровождением может кто угодно быть — знакомый, друг, — рассказал MSK1.RU на условиях анонимности известный адвокат. — У опытных оперативников есть круг лиц, которые сотрудничают с ними. А еще это могут быть какие-нибудь понятые. В народе — стукачи. Тяжело сказать, где полицейские их находят. У хороших оперов есть хорошее окружение, с которым они взаимодействуют».

Я точно не знаю, как эта процедура появилась и устоялась на законодательном уровне. Но скажу так — на этом поле битвы все средства хороши. И главное — результат. анонимный юрист

«В настоящее время, к примеру, я защищаю подозреваемого по уголовному делу этой направленности, — добавил юрист. — Мы еще на стадии следствия, и многое от нас скрывают, но, насколько мне известно, в нашем кейсе закупки вообще не было. Вся доказательная база строится только на основании показаний свидетелей и других участников дела».

Как вам такой способ борьбы с проституцией? Всё правильно делают, по-другому это не искоренить Это аморально, надо найти более деликатный способ Отстаньте уже от проституток, пусть себе работают