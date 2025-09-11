В Ярославской области выявили 160 мигрантов-нарушителей

В Ярославской области выявили мигрантов-нарушителей Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Ярославской области обнаружили более 160 мигрантов-нарушителей. Об этом 10 сентября сообщили в региональном УМВД. Как уточнили в полиции порталу 76.RU, нарушения были выявлены за последнюю неделю во время рейдов по стройкам, торговым площадкам, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, местам проживания мигрантов.

«Сотрудники ярославской полиции в ходе рейдов проверили документы у иностранных граждан. Выявлено около 300 административных правонарушений. Более 160 иностранных граждан нарушили правила въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации. 45 мигрантов осуществляли трудовую деятельность с нарушением установленного порядка. Возбуждено 7 уголовных дел в сфере миграции», — констатировали в полиции.

В МВД России напомнили, что 10 сентября истек срок действия Указа Президента РФ от 30 декабря 2024 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки». Он предоставлял возможность иностранным гражданам, не имеющим документов для законного пребывания на территории России, пройти процедуру урегулирования своего правового статуса. Тех, кто не воспользовался возможностью, накажут.