Бывшего преподавателя ЯГПУ обвинили в участии в деятельности нежелательной организации

На бывшего преподавателя ЯГПУ завели административное дело Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Евгений Ермолин / Vk.com

Кировский районный суд Ярославля рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении бывшего заведующего кафедрой журналистики и культурологии ЯГПУ им. Ушинского, профессора Евгения Ермолина.

«Он обвиняется в том, что в своем телеграм-канале распространял и хранил информационные материалы, издаваемые иностранной организацией „Свободный университет“ Латвийской Республики, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ», — сообщили в Ярославском областном суде.

По данным Минюста России, иностранная неправительственная организация Briva Universitate («Свободный университет»), Латвийская Республика была включена в 2023 году в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 30 марта 2023 года.

Административное дело возбуждено прокуратурой по статье 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»). Наказанием по ней для граждан может стать наложение административного штрафа в размере 5-15 тысяч рублей.

Рассмотрение дела должно было состояться 8 сентября. Но его отложили. Новое заседание назначено на 2 октября.