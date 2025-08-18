Зачем маркируют тела при катастрофах и что не покажет вскрытие? Судмедэксперт — о работе, киноштампах и маньяках

Алексей Решетун — судмедэксперт, автор книг и лекций. Родился в Казахстане, учился в Омске и Челябинске, около 20 лет живет и работает в Москве Источник: Мария Романова / Городские медиа

Как киношники искажают представления о работе оперативно-следственной группы? Можно ли быть похороненным заживо? Что объединяет всех маньяков и сколько их в России сейчас? Что не покажет вскрытие? Ответы на все эти любопытные для многих вопросы знает известный на всю страну судебно-медицинский эксперт, автор книг и лекций Алексей Решетун. Наши коллеги из 72.RU побеседовали с ним на недавно прошедшем в Тюмени всероссийском конкурсе профмастерства для работников ритуальной сферы. Подробности — в большом интервью.

— Тру-крайм в последнее время повсюду: выходят подкасты, фильмы, сериалы. Почему это происходит? Или так было всегда?

— Не всегда. Я и сам, если честно, немного этому поддался. Моя новая книга, которая выйдет к ноябрю, как раз будет про копейского маньяка. Она уже редактируется, сдана в издательство. Почему это популярно сейчас? Потому что тру-крайм — это по сути тот же самый детективный жанр, который люди обожают. Но отличие в том, что описываемые события там происходили на самом деле и с конкретными людьми. Они жили по соседству, ходили по тем же улицам. Возможно, даже кто-то был лично с ними знаком. И, как правило, все происходит в то же время, когда живут люди, читающие произведения в жанре тру-крайм.

Часто сталкиваюсь с тем, что повествование проходит на границе какой-то пошлости или пропаганды насилия. Потому что часто этим занимаются люди, которые даже не понимают, что делают. Такая категория рассказчиков из разряда «просто хайпануть». Не надо так. Эта тема очень деликатная, и говорить об этом нужно очень аккуратно, соблюдая определенные моменты. В том числе нравственные.

Истории, от которых в жилах стынет кровь, привлекают многих. Это, по сути, те же детективы, но тут образы не выдуманные, а совпадения вовсе не случайны Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

— В свежем сериале «Фишер» зрителям показали образы реального маньяка из 80–90-х годов. А есть ли маньяки в современной России?

— Конечно, есть, их просто не может не быть. В любой стране практически в любое время существуют люди с психическими отклонениями, которые совершают вот такие преступления. Другое дело, что, в отличие от тех же фильмов и сериалов, применительно к общей численности населения этих людей очень мало, буквально единицы.

Мне в профессиональном плане, можно сказать, повезло: я столкнулся с серийным убийцей (работал над делом копейского маньяка Вячеслава Яикова. — Прим. ред.). Но никто из моих коллег за свою многолетнюю практику не сталкивался с серийщиками. Это редкое явление, очень редкое. Но у людей иногда может возникнуть иное впечатление, потому что в сериале что ни серия, то какое-то жуткое преступление. В жизни все бывает гораздо проще.

Алексей Решетун живет и работает в Москве. Соответственно, его привлекают к работе по столичным делам, и только Источник: Артем Устюжанин / Городские медиа

— Вы наверняка слышали про громкое дело о жестоком убийстве маленькой девочки Насти Муравьевой в Тюмени? Оно прогремело на всю страну. Ее тело нашли в коробке, замотанной скотчем. Что это может говорить о психотипе убийцы?

— Это очень ответственный вопрос, понимаете? Я же эксперт, а эксперт не имеет права фантазировать и чего-то придумывать. Мы всегда работаем по каким-то фактам, оцениваем конкретную ситуацию. Поэтому рассуждать [о психотипе убийцы девочки] будет не совсем профессионально. Понятно, что это сделал человек не очень, видимо, психически здоровый. Большинство убийств совершают люди не совсем адекватные. Даже если это небольшое психическое расстройство в виде социофобии какой-то, но тем не менее все-таки присутствует. В данном случае, скорее всего, так и было.

— Тело убитой девочки нашли спустя 1,5 месяца. По материалам дела, на ее теле сохранилось ДНК убийцы. Такое возможно?

— Конечно. То есть все зависит от конкретного случая и конкретных условий. На сохранение ДНК внутри клеток, каких-то фрагментов тканей и человеческих выделений влияет огромное количество факторов. И все эти факторы очень сложно учесть, когда мы, как сейчас, рассуждаем чисто гипотетически. Но если материал был изъят как положено, направлен в лабораторию и там нашли ДНК постороннего человека, то это возможно, да. Это не исключено.

Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года. Спустя 1,5 месяца тело школьницы нашли в зарослях у озера Источник: Ирина Шарова, Дмитрий Гладышев / 72.RU

— Есть расхожее мнение, что медики со временем становятся прожженными циниками. В самом деле?

— Нет, я бы не сказал. Ну, опять же, все люди разные, у кого-то может что-то подобное и появиться — на грани пошлости и черного юмора. Я не очень люблю черный юмор. А врачебный или медицинский цинизм — это не цинизм в общепринятом понимании, когда мы говорим о какой-то жестокости человеческой, жесткости, равнодушии.

Именно медицинский цинизм — это такой способ самозащиты от стрессов на работе. Если врач будет пропускать все через себя, через свою душу, он долго не проработает. Необходим такой внутренний барьер, чтобы самосохраниться.

Медикам нужно уметь абстрагироваться, чтобы, попросту говоря, не сойти с ума Источник: Марина Молдавская / Городские медиа

— Одно из самых важных этапов расследования преступления — осмотр места происшествия. Как это происходит? В чем отличие реальной картины от киношных штампов?

— Осмотр происходит не так, как показывают в фильмах. Совсем не так, начиная от людей, которые в этом участвуют, заканчивая их функционалом. В кино все проще, потому что там на первом месте чаще всего стоит развлекательная функция. В жизни немного все по-другому, но не менее интересно. Могу точно сказать, что не видел ни одного отечественного сериала, в котором образ эксперта показали бы так, как есть на самом деле.

— Сколько требуется времени, чтобы установить причину смерти? Какие процедуры для этого нужно провести?

— Всегда по-разному. Иногда вывод можно сделать уже на месте происшествия. Нечасто, но такое случается. Но суть в том, что вопрос о причине смерти — только один из 15 стандартных, которые перед экспертом ставит следователь. Поэтому недостаточно просто сказать, от чего умер человек.

— Что еще должен рассказать следствию судмедэксперт?

— Когда наступила смерть, как располагались пострадавший и нападавший в момент причинения повреждений, есть ли следы борьбы, самообороны, имело ли место какое-то кровотечение? Мог ли пострадавший совершать те или иные действия? Было ли что-то в его крови? И так далее.

Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно в среднем две-три, а то и четыре недели. Проводится множество различных исследований. И если, например, ту же самую кровь для химического исследования можно в каком-то резонансном случае взять и пустить в работу вне очереди и получить результат довольно быстро, то ускорить гистологическое исследование невозможно технически.

— Как устроен стандартный рабочий день судмедэксперта? Если его можно назвать стандартным, конечно.

— С утра эксперт приходит в бюро судебно-медицинской экспертизы. Если это обычный рядовой сотрудник, он узнает, есть ли у него в этот день вскрытия. Потому что вскрытия, как правило, происходят не каждый день, только если это не какое-то районное отделение, в котором всего два-три эксперта. Там вскрытия нужно делать всегда.

Если крупный город, то не ежедневно. Там тела на вскрытие между всеми экспертами распределяет начальство. В сопроводительных документах указано, откуда привезли тело, кто его направил, каковы обстоятельства наступления смерти и список вопросов, на которые должен ответить эксперт.

Судмедэксперты на вскрытиях всегда работают в перчатках и одноразовых костюмах: так положено Источник: Максим Серков / Городские медиа

Он изучает эту фабулу, переодевается в одноразовую медицинскую одежду и идет в секционный зал на исследование трупа. В среднем это занимает пару часов. Но, в зависимости от количества трупов, квалификаций эксперта, лаборанта и санитара, на это может иногда уйти и целый день.

После того как последнее вскрытие заканчивается, эксперт выходит, утилизирует всю одежду, принимает душ при желании — возможность такая есть. Переодевается в свою одежду и идет к себе в чистый кабинет.

— Для чего?

— Эксперт во время проведения вскрытий надиктовывает лаборанту все, что видит. Но из-за того, что лаборант может допустить какие-то ошибки, сам можешь неверно что-то сформулировать, ты приходишь в кабинет, открываешь на рабочем компьютере наработанное за день и правишь. Чтобы все было красиво и ни единой ошибки. На потом это лучше не откладывать: что-то можно забыть. После — обеденный перерыв. Для этого у нас есть отдельная комната.

Вас может это удивить, но у экспертов довольно много бумажной работы. И нужно быть предельно внимательным, чтобы нигде не ошибиться и ничего не перепутать Источник: Андрей Бортко / Городские медиа

— После этого снова за работу?

— Да. Идет разбор анализов, которые поступили из лаборатории на предыдущие вскрытия. Если, например, на какой-то случай все анализы пришли, эксперт формирует заключение — итоговый документ, который исходит из бюро судебно-медицинской экспертизы. Эксперт распечатывает его в двух экземплярах, подписывает, сдает регистратору. И после всего этого идет домой. Из-за вредности работы у нас сокращенный 5-часовой рабочий день.

— Иногда происходят ЧП с большим количеством жертв. Например, теракт. Сложнее ли эксперту работать в таких условиях? Как выстраивается работа?

— На месте происшествия? Ну, конечно, сложнее. Если происходит какой-то случай, сопровождаемый массовой гибелью людей, то включается совершенно иной алгоритм действий. Выезжают, как правило, несколько следственно-оперативных групп. Первым делом место происшествия дополнительно обследуют саперы — чтобы исключить вероятность вторичной детонации и других опасностей.

После этого всё пространство разделяют на определенные зоны, в каждой из которых работает своя оперативно-следственная группа, свой эксперт. Они описывают трупы, нумеруют их обязательно.

Погибли 145 человек, 609 пострадали, один пропал без вести. Все они — жертвы теракта в печально известном «Крокус Сити Холле» Источник: Артем Устюжанин / Городские медиа

— То есть маркируют тела? Зачем?

— Маркируют, да, потому что редко так бывает, что трупы опознают сразу. Пронумерованные, их транспортируют в морг, где уже проходит процедура опознания. Ну и, конечно, на месте происшествия уделяют большое внимание вещественным доказательствам. Те же самые смывы взрывчатых средств берутся. Работа на месте затягивает очень надолго.

Тела уносили на безопасное расстояние, нумеровали и направляли в морг. Личности установили уже позднее (в некоторых случаях сделать это было очень сложно) Источник: Артем Устюжанин / Городские медиа

— Есть высказывание «вскрытие покажет». А есть ли что-то такое, что вскрытие показать не может?

— Разумеется, есть. И, кстати, именно так [«Вскрытие покажет»] называется моя первая книга. С помощью вскрытия невозможно, например, выяснить, о чем думал человек перед смертью, страдал ли какими-то психическими заболеваниями и так далее. Мы исследуем материальную, морфологическую составляющую.

— А о том, что человек ел и пил при жизни, по состоянию его внутренних органов сказать можно? Или о вредных привычках, например?

— О гастрономических предпочтениях можно сказать в основном по анализу кала, если мы там что-то находим. А вот по поводу вредных привычек — да, сказать можно. Они оставляют так называемые стигмы. Как наружные, так и внутренние. Эти знаки довольно характерные, мы их можем выделить и сделать выводы некоторые. По виду и состоянию легких легко можно сказать, допустим, курил человек или нет.

Густой серый цвет, смоляные пятна. Если при жизни человек курил, любой медик поймет это сразу Источник: Максим Серков / Городские медиа

— Есть формулировка «умер при неясных обстоятельствах». Что это за обстоятельства такие?

— Очень просто. Это не медицинский термин, его используют следователи. Например, находят тело человека, лежащее на улице. Мы же не знаем наверняка, как и при каких обстоятельствах он умер. Его просто нашли. Остальные детали необходимо выяснить. А вот если человек, к примеру, скончался в больнице, тут по обстоятельствам сразу все известно.

— Некоторые люди умирают нелепой смертью. Так сказать, по собственной глупости. Например, лег в ванну с телефоном, включенным в розетку, и гаджет случайно упал в воду. Были в вашей практике такие случаи?

— Да, и очень-очень много. В этом же списке — зацеперы, руферы, анорексички, кого только нет. Обо всем этом с кучей фотографий в качестве примеров я рассказываю в своей книге «Как не умереть молодым».

— Если проанализировать полицейские сводки, часто в качестве орудия убийства фигурирует нож. Почему?

— Это обычный предмет бытового назначения. Он есть, и не один, в любой квартире. И когда возникает конфликтная ситуация, плюс человек в моменте психически неустойчив из-за какого-то потрясения или алкогольного опьянения, причинить смертельные повреждения ножом гораздо проще, чем той же, к примеру, табуреткой.

— Случилась трагедия, тело доставили в морг. Какова вероятность, что там могут перепутать тела?

— Случается всякое, но за 25 лет работы я встречал такое меньше пяти раз. И, как правило, такие ошибки исправляют очень быстро. Был единичный случай, когда на кладбище буквально перед похоронами обнаружили, что тело привезли не то. В одно время привезли двух бабушек в одинаковых сорочках — белых в синий цветочек. И фамилии у этих бабушек созвучные.

Сейчас такое практически невозможно даже при высокой загруженности морга, потому что, во-первых, соблюдается очередь, во-вторых, на каждый труп при осмотре вешаются две бирки, еще две — в морге при приеме. На разных этапах эти данные сверяют плюс родственники усопших контролируют. При этом человеческий фактор никогда полностью исключать нельзя.

— Есть множество историй о том, как человек якобы воскрес в гробу. Насколько высоки шансы быть похороненным заживо на самом деле?

— Это байка. Такое теоретически может случиться разве что в очень глухом уголке нашей страны, где нет медработников, а труп осматривает участковый. Да и то даже не осматривает, а так, смотрит мельком и идет дальше заниматься своими делами.

Если же мы речь ведем даже о крошечном городке, то даже там сейчас констатация смерти проходит на нескольких этапах: при осмотре трупа, при приеме в морг и при исследовании. Так что сейчас «воскрешение умерших» практически исключено, хотя когда-то такие случаи наверняка бывали.

— У вас есть необычная коллекция — фото татуировок тел, с которыми работали. Как она появилась?

— На самом деле собрать такую коллекцию цели не было: фотографирование трупов — обязательная процедура при их исследовании. Крупно снимаем лица, бирки и татуировки. Рисунки на теле — это особая примета, которую необходимо сфотографировать, зафиксировать.

Архив с татуировками насчитывает уже несколько тысяч фото. Изображения и надписи там абсолютно разные — от абсолютно пошлых современных до классических воровских типа «Не забуду мать родную». Все фото бережно храню в надежде когда-нибудь написать и выпустить об этом книгу.

— Возможно ли совершить идеальное убийство? Такое, которое никто никогда не раскроет.

— Человек, который понимает, как расследуются дела, как работает системы добычи доказательств, улик и так далее, конечно, может это сделать. Но не каждый, далеко не каждый.

— Как работа изменила ваше отношение к жизни в целом?

— Самое главное — я стал тщательнее соблюдать самые банальные правила, которые всем известны. Обычные правила человеческого общежития. Не переходить дорогу на красный свет, пристегиваться за рулем и вообще в машине. Снимать рюкзак, когда ты входишь в общественный транспорт, ну и так далее. Все эти моменты известны, но очень мало людей их соблюдают.

Работа в медицине меняет взгляд на обычные вещи. И заставляет внимательнее относиться к личной безопасности Источник: Дарья Пона / Городские медиа

— Есть ли жизнь после смерти?