«У него жена-красавица, две двойняшки маленькие, какая измена?» Всё, что известно о зверском убийстве федерального судьи под Волгоградом

Вечером 14 августа в городе Камышине зверски убили федерального судью Василия Ветлугина. Мужчина вышел с работы, но добраться до дома, где его ждали красавица-жена и полугодовалые дочки-близняшки, ему было не суждено. Машину Василия Ветлугина заблокировал его же знакомый, который избил его прикладом карабина, застрелил, изрезал ножом, а потом отрезал ему половой орган и воткнул нож в глазницу. Федеральные и местные телеграм-каналы сообщали, что возможной причиной убийства могла стать ревность. Однако родственники убитого, потрясенные трагедией, уверяют: никаких измен со стороны Василия Ветлугина не было. Всё, что известно об этом жуткой трагедии, прогремевшей на всю страну, наши коллеги из V1.RU собрали в отдельном материале.

«Ножом вырезал половой орган и воткнул лезвие в глаз»

Информация о ЧП появилась в федеральных телеграм-каналах вечером 14 августа. SHOT сообщал, что на улице Советской в Камышине найдено тело мужчины с огнестрельным ранением, отрезанным половым органом и ножом в глазу.

«Предварительно, убийство могло произойти на почве ревности: мужчину мог убить супруг женщины, которая изменяла ему с судьей, — писал SHOT. — 47-летний житель каким-то образом узнал, что у его жены роман с Ветлугиным. В порыве ревности разгневанный мужчина подкараулил соперника недалеко от здания городского суда и несколько раз выстрелил в него из „Сайги“. Затем ножом вырезал половой орган и воткнул лезвие в глаз. После этого убийца дождался прибытия полиции и сдался».

Жесткое убийство судьи произошло вечером 14 августа, когда на улице еще было светло Источник: читатели V1.RU

Источники редакции V1.RU подтвердили версию об убийстве из ревности. Известно, что женщина, чей муж расправился с судьей, работала вместе с господином Ветлугиным секретарем.

Позже в местных группах жители начали делиться кадрами с места ЧП и высказывали свои мнения о произошедшем.

«Судья вышел из суда, сел в машину, начал выезжать, тот перекрыл ему путь и стал стрелять по машине, судья выбежал и двинулся в сторону адвокатов, тот его расстрелял, отрезал орган, запихал в рот и истыкал ножом, воткнув потом в щеку. Задержали на месте преступления, он даже скрыться не пытался. Убийца — муж секретаря суда, периодически избивал ее, в синяках приходила на работу, а уж любовница она судьи или нет, я не знаю».

«Никто не верит в его измену, и никто не верит в случившееся»

Василий Ветлугин родился 9 мая 1985 года в Карелии, образование получил в Саратовской государственной академии права. С сентября 2007 по август 2011 года был следователем УВД по Камышину и Камышинскому району, с 2011 по 2013 год — помощником судьи Камышинского городского суда. В июне 2013 года его назначили на должность мирового судьи судебного участка № 14. Федеральным судьей он был назначен 15 апреля 2019 года.

С 2019 года Василий Ветлугин был федеральным судьей Источник: Судьироссии.рф

Изначально в телеграм-каналах появилась информация, что убийцей якобы оказался участник специальной военной операции на Украине Сергей Кибальников, который пришел в отпуск. Региональный СК опроверг эту информацию, уточнив, что мужчина занимается коммерческой деятельностью.

Сергей Кибальников сдался полиции и признался, что убил человека Источник: читатели V1.RU

Судя по данным из открытых источников, полный тезка подозреваемого в убийстве из города Камышина действительно занимался пассажирскими грузоперевозками. Вместе с однофамильцами Еленой и Владимиром он с 2007 года был соучредителем фирмы-пассажироперевозчика ООО «Ноев Ковчег», которая в 2016 году была ликвидирована. Эти же три человека с 1999 года числилась учредителями некоего ООО «Зодиак», которое также ликвидировали в 2006 году, признав банкротом. Кроме этого, однофамилец убийцы и соучредитель двух вышеперечисленных фирм Владимир состоит в списке учредителей казачьего общества «Дмитриевский Юрт», основная деятельность которого связана с обеспечением военной безопасности.

«У нас городок маленький, все общались между собой, особенно такие „элитные“ ребята. Кибальников занимался грузоперевозками, отдел недвижимости у него вроде был. Состоятельный человек, предприниматель. Они с Василием близко знакомы были. Судя по друзьям Кибальникова, они все знали Васю, они с Васей общались», — рассказывает V1.RU родственница убитого судьи, которая захотела остаться анонимной.

Жуткое преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения Источник: скриншот из телеграм-каналов

На следующий день после ЧП появилось видео, предположительно, последних секунд жизни федерального судьи Василия Ветлугина. Судя по кадрам, Сергей Кибальников сначала бьет прикладом ружья в спину судьи. Тот пытается убежать, но преступник догоняет и стреляет в него. Судья падает, нападавший еще несколько раз бьет тело прикладом так, что карабин разламывается на части, затем бросает оружие, возвращается к машине, берет нож и возвращается к телу судьи. Кибальников несколько раз бьет жертву ножом, затем переворачивает тело, снова производит с ним какие-то действия, втыкает нож в лицо, а затем также спокойно направляется к машине и уезжает.

Родственница погибшего судьи вспоминает, как примерно в 19:30 ей позвонили и сообщили, что Василий убит.

«Вася у нас федеральный судья Камышина. Судил он всегда по-честному, никаких взяток. Он даже родственникам не помогал, судил по закону, — говорит женщина. — Он вышел с работы. Это было примерно начало седьмого часа вечера, было светло. Мне в половине седьмого где-то позвонили и сказали, что он убит. Говорят, шел к машине. Прямо напротив работы это произошло. Кибальников открыл огонь, расстрелял его из „Сайги“. А потом отрезал ему половой член, засунул ему в рот и воткнул кинжал в щеку ниже глаза. Люди были, и машины проезжали, но человек с оружием был. Не думаю, что кто-то мог бы на него воздействовать. Насчет Кибальникова кто как говорит. Кто-то говорит, что он на месте остался, кто-то говорит, что он пошел сдаваться весь в крови, его остановили, он сказал: „Я там человека убил“. Но то, что он шел сдаваться сам, это 100%».

Василий Ветлугин (справа) с семьей на Новый год Источник: социальные сети мамы умершего

Родственница подтвердила, что жена убийцы действительно работала вместе с Василием Ветлугиным, однако опровергает слухи об их любовных отношениях на работе и за ее пределами.

«У него старшая дочь в 6-й класс перешла, от первого брака. От второго брака у него родились две двойняшки, девочкам недавно по полгода исполнилось, — говорит девушка. — У Василия очень хорошая семья. Жена — красавица, у нее модельная внешность. Умная, образованная, молодая. Работает стоматологом. Мы вчера с ней толком не смогли поговорить, ее в прокуратуре держали, но, думаю, она тоже не верит в измены. Мы много разговаривали с ней до этого. Были разговоры и про этого секретаря. Но чтобы она ревновала и что-то подозревала по поводу этой секретарши, такого не было. Никто не верит, что он изменял. У них были только рабочие отношения. Для нас это потрясение и неописуемое горе».

Василий Ветлугин со старшей дочкой Источник: социальные сети мамы умершего

«Он всё четко рассказывает, это точно было умышленно»

Сергея Кибальникова задержали на месте. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Сегодня, как передает родственница, его привезли на место ЧП для следственного эксперимента.

«Знакомые проезжали мимо, подходили туда, говорят, что этот Сергей ведет себя очень нагло, очень четко всё рассказывает, нет у него потерянного вида, это умышленно было, очень круто, дерзко себя ведет», — говорит девушка.

По словам знакомого Сергея Кибальникова, с женой он был в разводе, однако продолжал преследовать ее. Как говорит мужчина, Василий мог просто однажды заступиться за свою коллегу.

«Знал Василия со школы, учились в параллельных классах, но не очень близко. Очень адекватный, хороший парень был. Занимался спортом, вредных привычек не имел. Что изменял, я не верю, он жил по чести и по совести, пример для подражания многим. Он был хороший судья, если не лучший, но не мне судить. Много слышал негатива про других судей, про него — никогда, хотя запомнил бы, — говорит мужчина. — Говорят, с женой Кибальников был в разводе, но вроде как не отставал от нее, угрожал и избивал. Возможно, Василий заступился за нее по-человечески однажды, и отсюда всё началось, но это мои предположения».