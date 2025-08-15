«Полиции он сдался сам»: всё, что известно про подозреваемого в зверском убийстве судьи под Волгоградом предпринимателя

Сергея Кибальникова задержали в день убийства Источник: читатели V1.RU

Подозреваемый в зверском убийстве федерального судьи из Камышина Сергей Кибальников был задержан практически сразу после жестокой расправы неподалеку от здания Камышинского районного суда Волгоградской области. По словам родственников погибшего, с растерзанным им судьей Василием Ветлугиным Сергей Кибальников в прошлом близко общался, а в версию об адюльтере они верят с трудом. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

Напомним, что кровавая расправа над судьей Василием Ветлугиным была совершена вечером 14 августа, напротив сквера у здания Камышинского районного суда. По словам очевидцев мужчина застрелил представителя судебной власти из охотничьего карабина, отрезал ему гениталии, вставил ему их в рот и воткнул в глазницу охотничий нож. По версии новостных телеграм-каналов, убийство произошло на почве ревности — якобы предприниматель заподозрил супругу — работницу суда — в измене с судьей.

Убийство было совершено с особой жестокостью неподалеку от здания суда Источник: читатели V1.RU

Позже в следственном комитете подтвердили задержание стрелка: по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «д» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

«14 августа в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями, — сообщали в пресс-службе СК по региону. — В настоящее время подозреваемый задержан. По данным следствия, подозреваемый занимается коммерческой деятельностью».

Как сообщили знакомые с ситуацией источники редакции V1.RU, информация о якобы участии Сергея Кибальникова в специальной военной операции на Украине не подтверждается. При этом по версии бывшего одноклассника Сергея, конфликт с судьей действительно мог произойти на почве ревности, однако со своей женой они, по его словам, уже какое-то время назад расстались.

— Лично я его не знал, но слышал, что он предприниматель местный, занимался грузоперевозками. Говорят, что жена его на тот момент была уже бывшая, и по слухам Сергей от нее не отставал, угрожал и избивал, а Василий, я так думаю, мог заступиться за нее по-человечески, и, возможно, отсюда всё и началось.

В прошлом убийца и предприниматель и судья очень близко общались — это подтвердил родственник семьи Василия Ветлугина, пожелавший остаться анонимным.

— После убийства он шел сдаваться сам — это уже однозначно, и у нас об этом все говорят, — рассказал близкий семьи погибшего. — Сергей был состоятельным человеком, он занимался грузоперевозками, у него был отдел недвижимости, и с Василием они очень близко общались, потому что все друзья Кибальниковых знали Васю и с ним общались. По словам знакомых, при задержании он вел себя очень дерзко. Думаю, что никакого аффекта у него не было. Вел себя вызывающе. Казалось, что он шел на это умышленно.

Судя по данным из открытых источников, полный тезка подозреваемого в убийстве из города Камышин действительно занимался пассажирскими грузоперевозками: в 2009 году суд признал его ИП банкротом, однако с 2024 предприниматель решил возобновить свою деятельность.

Вместе с однофамильцами Еленой и Владимиром он с 2007 года был соучредителем фирмы-пассажироперевозчика ООО «Ноев Ковчег», которая в 2016 году была ликвидирована. Эти же три человека с 1999 года числилась учредителями некой ООО «Зодиак», которую также ликвидировали в 2006 году, признав банкротом. Кроме этого однофамилец убийцы и соучредитель двух вышеперечисленных фирм Владимир состоит в списке учредителей казачьего общества «Дмитриевский Юрт», основная деятельность которой связана с обеспечением военной безопасности.