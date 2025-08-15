НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 756мм 57%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,77
EUR 93,06
Пропала мама с детьми
Незрячего не впустили в монастырь
Началось цветение опасного растения
Улицы под платные парковки
Афиша на выходные
Где введут оценки за поведение
Построят третий мост через Волгу
Мошенничество с землей
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Что изменится в школах с 1 сентября
Криминал Подробности «Полиции он сдался сам»: всё, что известно про подозреваемого в зверском убийстве судьи под Волгоградом предпринимателя

«Полиции он сдался сам»: всё, что известно про подозреваемого в зверском убийстве судьи под Волгоградом предпринимателя

По словам родственников погибшего, со зверски истерзанным судьей Сергей Кибальников в прошлом близко общался

412
8 комментариев
Сергея Кибальникова задержали в день убийства | Источник: читатели V1.RUСергея Кибальникова задержали в день убийства | Источник: читатели V1.RU

Сергея Кибальникова задержали в день убийства

Источник:

читатели V1.RU

Подозреваемый в зверском убийстве федерального судьи из Камышина Сергей Кибальников был задержан практически сразу после жестокой расправы неподалеку от здания Камышинского районного суда Волгоградской области. По словам родственников погибшего, с растерзанным им судьей Василием Ветлугиным Сергей Кибальников в прошлом близко общался, а в версию об адюльтере они верят с трудом. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

Напомним, что кровавая расправа над судьей Василием Ветлугиным была совершена вечером 14 августа, напротив сквера у здания Камышинского районного суда. По словам очевидцев мужчина застрелил представителя судебной власти из охотничьего карабина, отрезал ему гениталии, вставил ему их в рот и воткнул в глазницу охотничий нож. По версии новостных телеграм-каналов, убийство произошло на почве ревности — якобы предприниматель заподозрил супругу — работницу суда — в измене с судьей.

Убийство было совершено с особой жестокостью неподалеку от здания суда | Источник: читатели V1.RUУбийство было совершено с особой жестокостью неподалеку от здания суда | Источник: читатели V1.RU

Убийство было совершено с особой жестокостью неподалеку от здания суда

Источник:

читатели V1.RU

Позже в следственном комитете подтвердили задержание стрелка: по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «д» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

«14 августа в вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями, — сообщали в пресс-службе СК по региону. — В настоящее время подозреваемый задержан. По данным следствия, подозреваемый занимается коммерческой деятельностью».

Как сообщили знакомые с ситуацией источники редакции V1.RU, информация о якобы участии Сергея Кибальникова в специальной военной операции на Украине не подтверждается. При этом по версии бывшего одноклассника Сергея, конфликт с судьей действительно мог произойти на почве ревности, однако со своей женой они, по его словам, уже какое-то время назад расстались.

— Лично я его не знал, но слышал, что он предприниматель местный, занимался грузоперевозками. Говорят, что жена его на тот момент была уже бывшая, и по слухам Сергей от нее не отставал, угрожал и избивал, а Василий, я так думаю, мог заступиться за нее по-человечески, и, возможно, отсюда всё и началось.

В прошлом убийца и предприниматель и судья очень близко общались — это подтвердил родственник семьи Василия Ветлугина, пожелавший остаться анонимным.

— После убийства он шел сдаваться сам — это уже однозначно, и у нас об этом все говорят, — рассказал близкий семьи погибшего. — Сергей был состоятельным человеком, он занимался грузоперевозками, у него был отдел недвижимости, и с Василием они очень близко общались, потому что все друзья Кибальниковых знали Васю и с ним общались. По словам знакомых, при задержании он вел себя очень дерзко. Думаю, что никакого аффекта у него не было. Вел себя вызывающе. Казалось, что он шел на это умышленно.

Судя по данным из открытых источников, полный тезка подозреваемого в убийстве из города Камышин действительно занимался пассажирскими грузоперевозками: в 2009 году суд признал его ИП банкротом, однако с 2024 предприниматель решил возобновить свою деятельность.

Вместе с однофамильцами Еленой и Владимиром он с 2007 года был соучредителем фирмы-пассажироперевозчика ООО «Ноев Ковчег», которая в 2016 году была ликвидирована. Эти же три человека с 1999 года числилась учредителями некой ООО «Зодиак», которую также ликвидировали в 2006 году, признав банкротом. Кроме этого однофамилец убийцы и соучредитель двух вышеперечисленных фирм Владимир состоит в списке учредителей казачьего общества «Дмитриевский Юрт», основная деятельность которой связана с обеспечением военной безопасности.

В архивах Камышинского городского суда сохранилось дело гражданского судопроизводства за 29 июля 2019 года, где полный тезка Сергея Кибальникова в роли истца требовал обнулить право собственности на проданный им ранее в процессе банкротства пассажирский катер, за который ему по какой-то причине приходили платежи. Судьей на процессе выступил Василий Ветлугин, а иск предпринимателя был удовлетворен.

ПО ТЕМЕ
Денис ГусаковДенис Гусаков
Денис Гусаков
Елена РублёваЕлена Рублёва
Елена Рублёва
Корреспондент
Расправа Убийство Измена Подробности Судья Камышин Предприниматель
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 час
Аналогов нет.
Инженер1
1 час
Скрепный! Есть шанс стать героем России и потом пойти работать в школу учителем.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление