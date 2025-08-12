«Убьем, закопаем»: в Ярославской области избили охотинспектора, защищавшего бобров

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
2 комментария
Два жителя Ярославского округа Ярославской области признаны виновными в применении насилия в отношении производственного охотничьего инспектора. Об этом 12 августа сообщили в Ярославском областном суде.

Само происшествие случилось в ноябре 2024 года. Охотовед «Областного общества охотников и рыболовов» заметил двух мужчин, которые осматривали ручей недалеко от дороги «Ярославль-Ширинье». В этом месте размещалось поселение бобров. Возле автомобиля мужчин и внутри него инспектор обнаружил капканы. Мужчины отказались предоставить разрешительные документы на право охоты. А когда инспектор начал снимать орудия охоты на телефон, напали на него.

«Не желая быть привлеченными к административной ответственности, подсудимые высказали в адрес инспектора угрозы: „убьем“, „закопаем“. А также применили в отношении него насилие, опасное для жизни и здоровья» — нанесли не менее четырех ударов палкой по рукам и туловищу.

У охотоведа получилось сесть в машину и уехать.

Как удалось установить правоохранителям, нападавшими оказались жители села Курба — 46 и 70 лет. Оба в суде вину признали частично. Пояснили, что не знали, что имеют дело с охотинспектором. 46-летний обвиняемый рассказал, что капканы в тот день забрал с маркетплейса и ставить их якобы не собирался. К ручью они подошли просто посмотреть, то в нем, и справить нужду. Думали, что охотинспектор забирает у них капканы незаконно.

«При назначении наказания суд учел, что подсудимые ранее к уголовной ответственности не привлекались. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал наличие у 46-летнего подсудимого несовершеннолетнего ребенка и ребенка-инвалида, состояние здоровья его и близких родственников, также суд принял во внимание преклонный возраст и состояние здоровья второго подсудимого», — сообщили в Ярославском областном суде.

В итоге обоих нападавших приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года (они признаны виновными в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, а также угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей — ч. 2 ст. 318 УК РФ). В пользу потерпевшего с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
2
Гость
12 минут
Наверное пьяные депутаты.
Гость
9 минут
Мизулиной надо жаловаться!
Читать все комментарии
