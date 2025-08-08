Организовали целую сеть: в Ярославле накрыли незаконные покерные клубы. Видео

В Ярославской области накрыли сеть покерных клубов Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле силовики накрыли сеть незаконных покерных клубов. Под стражу заключили восемь организаторов в возрасте от 35 лет до 41 года. Известно, что среди них была одна женщина.

«По версии следствия, в 2022 году обвиняемые в нарушение требований законодательства о запрете проведения азартных игр вне игровых зон создали сеть покерных клубов с использованием специального игрового оборудования с целью извлечения прибыли», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Ярославцев взяли под стражу Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Клубы были оборудованы игровыми столами, картами, фишками и техническими средствами связи. Все это изъяли правоохранители.

Теперь восьмерых ярославцев обвиняют по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная организация и проведение азартных игр». На время расследования их отправили в СИЗО на два месяца.