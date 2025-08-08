Организовали целую сеть: в Ярославле накрыли незаконные покерные клубы. Видео

В Ярославле силовики накрыли сеть незаконных покерных клубов. Под стражу заключили восемь организаторов в возрасте от 35 лет до 41 года. Известно, что среди них была одна женщина.
«По версии следствия, в 2022 году обвиняемые в нарушение требований законодательства о запрете проведения азартных игр вне игровых зон создали сеть покерных клубов с использованием специального игрового оборудования с целью извлечения прибыли», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Клубы были оборудованы игровыми столами, картами, фишками и техническими средствами связи. Все это изъяли правоохранители.
Теперь восьмерых ярославцев обвиняют по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная организация и проведение азартных игр». На время расследования их отправили в СИЗО на два месяца.
Если вина ярославцев будет доказана в суде, им может грозить до 20 лет лишения свободы.