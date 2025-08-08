НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал Организовали целую сеть: в Ярославле накрыли незаконные покерные клубы. Видео

Организовали целую сеть: в Ярославле накрыли незаконные покерные клубы. Видео

Кто проводил азартные игры

388
7 комментариев
В Ярославской области накрыли сеть покерных клубов | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославской области накрыли сеть покерных клубов | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области накрыли сеть покерных клубов

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле силовики накрыли сеть незаконных покерных клубов. Под стражу заключили восемь организаторов в возрасте от 35 лет до 41 года. Известно, что среди них была одна женщина.

«По версии следствия, в 2022 году обвиняемые в нарушение требований законодательства о запрете проведения азартных игр вне игровых зон создали сеть покерных клубов с использованием специального игрового оборудования с целью извлечения прибыли», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Ярославцев взяли под стражу | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramЯрославцев взяли под стражу | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Ярославцев взяли под стражу

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Клубы были оборудованы игровыми столами, картами, фишками и техническими средствами связи. Все это изъяли правоохранители.

Теперь восьмерых ярославцев обвиняют по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная организация и проведение азартных игр». На время расследования их отправили в СИЗО на два месяца.

Если вина ярославцев будет доказана в суде, им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
7
Гость
27 минут
Государству нужны налоги, так легализуйте их (клубы) не в каких-то зонах в тысячах километрах от проживания людей, а рядом в автомобильной доступности. Вон у нас Семибратово загибается, Любим и Пошехонье не лучше.
Гость
25 минут
В этом бизнесе большая конкуренция. Конкурентов устраняют любыми способами. Кто как может.
