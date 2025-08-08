Вместо цветов — долги. Как мошенники обманывают россиян: новая схема

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Она состоит из двух этапов — задействованы «сотрудник» Роскомнадзора и доставка цветов. Подробности сообщает РИА Новости.
Сначала жертве могут позвонить якобы из службы доставки букетов. Оператор говорит, что нужно сверить данные заказа с курьером, и попросит продиктовать код из пришедшей SMS. После этого звонок прерывается сообщением от имени Роскомнадзора. Жертве сообщают, что разговор небезопасный.
Затем на связь выходит уже «сотрудник» самого ведомства. Он предлагает помощь: восстановить доступ к «Госуслугам» и отозвать якобы оформленный на жертву микрозаем. В этот момент на телефон начинают сыпаться SMS с четырехзначными кодами от сомнительных микрофинансовых организаций. Мошенники используют их как «доказательство» закредитованности жертвы. Но их истинная цель — выведать тот самый код подтверждения для «Госуслуг», который и открывает им доступ к данным и деньгам.
Ранее Роскомнадзор официально заявлял в своем Telegram-канале, что его сотрудники никогда не звонят людям с просьбами назвать коды, не рассылают ссылки и не запрашивают личные данные по телефону.