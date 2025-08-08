Вместо цветов — долги. Как мошенники обманывают россиян: новая схема

Из-за невнимательности россияне могут потерять деньги Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Она состоит из двух этапов — задействованы «сотрудник» Роскомнадзора и доставка цветов. Подробности сообщает РИА Новости.

Сначала жертве могут позвонить якобы из службы доставки букетов. Оператор говорит, что нужно сверить данные заказа с курьером, и попросит продиктовать код из пришедшей SMS. После этого звонок прерывается сообщением от имени Роскомнадзора. Жертве сообщают, что разговор небезопасный.

Затем на связь выходит уже «сотрудник» самого ведомства. Он предлагает помощь: восстановить доступ к «Госуслугам» и отозвать якобы оформленный на жертву микрозаем. В этот момент на телефон начинают сыпаться SMS с четырехзначными кодами от сомнительных микрофинансовых организаций. Мошенники используют их как «доказательство» закредитованности жертвы. Но их истинная цель — выведать тот самый код подтверждения для «Госуслуг», который и открывает им доступ к данным и деньгам.