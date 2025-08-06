Мошенники в России начали работать в кафе, на вокзалах и много где еще. Вам ничего не надо делать — а вас обкрадут

Опасность может таиться даже в QR-коде в кофейне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У мошенников не заканчиваются схемы доступа к данным граждан. Так, аферисты могут украсть логины и пароли или установить вредоносные программы с помощью подключения к Wi-Fi по QR-коду в общественных местах. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что по одной из схем обмана QR-код используется якобы для оплаты по нему Wi-Fi.

«В кафе или в другом общественном месте предлагается подключиться к Wi-Fi через QR-код. Такой способ подключения может создавать риски несанкционированного сбора логинов и паролей», — сказали в МВД.

Правоохранители добавили, что цель схемы — перехват учетных данных пользователя или установка вредоносного программного обеспечения на устройство.

Ранее мы рассказывали, как мошенники начали обманывать школьников под видом медсестер — они выманивают у детей код из СМС якобы для сдачи анализов.