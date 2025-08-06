«Неблагодарно заканчивает карьеру». Вспоминаем громкое дело заслуженного тренера, который отсидел срок за педофилию

Пожилой тренер отсидел за тяжкое преступление, вину в котором он не признал Источник: читатель E1.RU

Заслуженный тренер Николай Ражев вышел на свободу после колонии строго режима. В 2021-м его уголовное дело прогремело на всю Россию. Теннисист, посвятивший всю свою жизнь спорту, попал за решетку в 85 лет, да еще и за педофилию.

Его приговорили к двум годам заключения за то, что домогался 11-летней воспитанницы. Сам Ражев так и не признал свою вину. На суде он говорил, что девочка просто обиделась и оклеветала его.

E1.RU вспоминает эту громкую историю.

«Подпиши — и дело закроют»

Эта история началась в феврале 2021 года. Как рассказывал тренер, в тот день он выгнал девочку из зала, потому что она мешала заниматься другим, и сказал, чтобы без письменного разрешения мамы и справки от врача обратно не приходила.

В этот же вечер мама воспитанницы, не попытавшись связаться с Ражевым, написала заявление в полицию. И потребовала, чтобы Николая Александровича уволили из школы.

Девочка рассказала родителям, что тренер приставал к ней прямо на тренировке на глазах у других детей. Как сказано в материалах уголовного дела, пожилой мужчина посадил ее на колени в классе и трогал в интимных местах.

Николай Ражев, мастер спорта СССР Источник: из личного архива тренера

Через неделю Николай Ражев написал явку с повинной, но потом отказался от показаний. Его адвокат настаивал, что пожилого человека просто «развели», пообещав отпустить после подписания бумаги.

«Он человек, который доверяет людям и не ожидает от них подвоха, — говорила на суде адвокат Елена Афанасьева. — Поэтому много раз попадал на уловки мошенников, покупал всякие БАДы. За ремонт копеечного ноутбука отдавал 45 тысяч — просто потому, что ему такую цену назвали. Он не разбирается, как работает эта система, несколько дней честно ходил давать показания. Ему в Чкаловском СК сказали: „Если подпишешь, то дело будет закрыто, а если нет, то увезем в СИЗО“».

В школе, где работал тренер, были камеры наблюдения. Но, как говорили адвокаты Ражева, на них ничего не попало. Зато, настаивала защита, на записях было видно, что Ражев постоянно находился в окружении группы детей, а с одиннадцатилетней воспитанницей в классе он оставался наедине не больше, чем на 10 секунд.

Еще одна потерпевшая

Тренера осудили по двум эпизодам. В деле действительно была еще одна потерпевшая. Ее мама утверждала, что Ражев приставал к ее дочери в декабре 2017 года. Правда, почти сразу женщина отказалась от обвинений, поговорив с дочерью. В расследовании они не принимали участия и в суд не ходили. Но этот эпизод все равно попал в приговор.

«Нам известно, что матери девочек служат в одной воинской части, — рассказывал тогда адвокат Сергей Колосовский. — Получается, что девочка якобы подверглась насилию, а потом еще три года училась в этой же школе и молчала? Понимаете абсурдность ситуации?».

Пикет в защиту тренера

Пожилого тренера отправили в СИЗО. Тогда за него вступились коллеги и омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она назвала арест чрезмерной мерой, ведь пенсионер не опасен для общества. Ражева отпустили под домашний арест. Пока шло следствие, он был в окружении близких.

Близкие до последнего верили, что Николая Ражева оправдают Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Чтобы поддержать его, близкие, воспитанники и тренеры, которые работали с ним бок о бок, 5 сентября 2021 вышли с плакатами на пикет к КРК «Уралец». Десятки собравшихся были уверены в невиновности Николая Александровича.

«На руках у следователей все факты, которые подтверждают невиновность Николая Александровича. В зале, в котором все произошло, есть видеонаблюдение. Есть свидетели. Есть дети, которые видели, что там происходило, а что нет. Тем не менее дело почему-то затягивают. Мое мнение такое: в этом деле виноват сам следователь. И он сейчас ищет способ, как бы из этого всего выйти. Как говорится, сухим из воды», — комментировал происходящее тренер Сергей Стяжков, работавший вместе с Ражевым.

Пикет в поддержку Николая Ражева Источник: Максим Воробьев / E1.RU

На пикет вышли и родственники тренера.

«Очень неприятно, что дедушка, который больше 50 лет отдал работе с детьми, так неблагодарно заканчивает свою карьеру в спорте. Было уже столько неприятных случаев из-за подобных обвинений, вплоть до невинного мужчины, избитого до смерти. Просто потому, что дети не умеют следить за языком», — поделилась Маргарита.

Вердикт: виновен

Следствие длилось два с половиной года. На одном из заседаний пожилому тренеру стало плохо, из зала суда его увезла скорая.

2 октября 2023 суд приговорил на тот момент 85-летнего тренера к двум годам колонии строгого режима. С этим решением не согласилась ни одна сторона. Во время апелляции обвинение просило ужесточить приговор до 7 лет, а защита — оправдать и отпустить тренера на свободу.

Тренер уверен, что его оговорили Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Но областной суд оставил приговор без изменений.

«Мы, конечно, надеялись на другое решение. Думали, если ошибка в суде первой инстанции, то областной суд разберется и оправдает невинного человека», — говорил после приговора коллега Ражева Виктор Малышкин.

По словам Виктора Малышкина, после ситуации с Ражевым многие в тренерском сообществе задумались, как работать с детьми.

«Дети на соревнования ездят одни, без родителей. Опять же, когда показываешь детям приемы определенные — берешь за руку или за плечо. Все это могут повернуть против тренера. А как быть на соревнованиях? Ребенок заплакал — ты его обнял, успокоил. Это естественно. Мы им как папы и мамы», — объясняет Виктор Васильевич.