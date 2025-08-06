НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +21

5 м/c,

зап.

 750мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,05
EUR 92,51
Что откроют вместо популярного супермаркета
Репортаж из центра занятости
В каких школах есть места в 1-й классы
Антирейтинг по качеству дорог
Когда «Пир на Волге»
Улица без домов
Выплаты за покраску дома
Ремонт Комсомольского моста
Льготная ипотека будет разной?
Сколько стоит черника
Криминал «Неблагодарно заканчивает карьеру». Вспоминаем громкое дело заслуженного тренера, который отсидел срок за педофилию

«Неблагодарно заканчивает карьеру». Вспоминаем громкое дело заслуженного тренера, который отсидел срок за педофилию

Николай Ражев в 85 лет попал за решетку за домогательство 11-летней ученицы, но виновным себя не признал

333
2 комментария
Пожилой тренер отсидел за тяжкое преступление, вину в котором он не признал | Источник: читатель E1.RUПожилой тренер отсидел за тяжкое преступление, вину в котором он не признал | Источник: читатель E1.RU

Пожилой тренер отсидел за тяжкое преступление, вину в котором он не признал

Источник:

читатель E1.RU

Заслуженный тренер Николай Ражев вышел на свободу после колонии строго режима. В 2021-м его уголовное дело прогремело на всю Россию. Теннисист, посвятивший всю свою жизнь спорту, попал за решетку в 85 лет, да еще и за педофилию.

Его приговорили к двум годам заключения за то, что домогался 11-летней воспитанницы. Сам Ражев так и не признал свою вину. На суде он говорил, что девочка просто обиделась и оклеветала его.

E1.RU вспоминает эту громкую историю.

«Подпиши — и дело закроют»

Эта история началась в феврале 2021 года. Как рассказывал тренер, в тот день он выгнал девочку из зала, потому что она мешала заниматься другим, и сказал, чтобы без письменного разрешения мамы и справки от врача обратно не приходила.

В этот же вечер мама воспитанницы, не попытавшись связаться с Ражевым, написала заявление в полицию. И потребовала, чтобы Николая Александровича уволили из школы.

Девочка рассказала родителям, что тренер приставал к ней прямо на тренировке на глазах у других детей. Как сказано в материалах уголовного дела, пожилой мужчина посадил ее на колени в классе и трогал в интимных местах.

Николай Ражев, мастер спорта СССР | Источник: из личного архива тренераНиколай Ражев, мастер спорта СССР | Источник: из личного архива тренера

Николай Ражев, мастер спорта СССР

Источник:

из личного архива тренера

Через неделю Николай Ражев написал явку с повинной, но потом отказался от показаний. Его адвокат настаивал, что пожилого человека просто «развели», пообещав отпустить после подписания бумаги.

«Он человек, который доверяет людям и не ожидает от них подвоха, — говорила на суде адвокат Елена Афанасьева. — Поэтому много раз попадал на уловки мошенников, покупал всякие БАДы. За ремонт копеечного ноутбука отдавал 45 тысяч — просто потому, что ему такую цену назвали. Он не разбирается, как работает эта система, несколько дней честно ходил давать показания. Ему в Чкаловском СК сказали: „Если подпишешь, то дело будет закрыто, а если нет, то увезем в СИЗО“».

В школе, где работал тренер, были камеры наблюдения. Но, как говорили адвокаты Ражева, на них ничего не попало. Зато, настаивала защита, на записях было видно, что Ражев постоянно находился в окружении группы детей, а с одиннадцатилетней воспитанницей в классе он оставался наедине не больше, чем на 10 секунд.

Еще одна потерпевшая

Тренера осудили по двум эпизодам. В деле действительно была еще одна потерпевшая. Ее мама утверждала, что Ражев приставал к ее дочери в декабре 2017 года. Правда, почти сразу женщина отказалась от обвинений, поговорив с дочерью. В расследовании они не принимали участия и в суд не ходили. Но этот эпизод все равно попал в приговор.

«Нам известно, что матери девочек служат в одной воинской части, — рассказывал тогда адвокат Сергей Колосовский. — Получается, что девочка якобы подверглась насилию, а потом еще три года училась в этой же школе и молчала? Понимаете абсурдность ситуации?».

Пикет в защиту тренера

Пожилого тренера отправили в СИЗО. Тогда за него вступились коллеги и омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она назвала арест чрезмерной мерой, ведь пенсионер не опасен для общества. Ражева отпустили под домашний арест. Пока шло следствие, он был в окружении близких.

Близкие до последнего верили, что Николая Ражева оправдают | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUБлизкие до последнего верили, что Николая Ражева оправдают | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Близкие до последнего верили, что Николая Ражева оправдают

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Чтобы поддержать его, близкие, воспитанники и тренеры, которые работали с ним бок о бок, 5 сентября 2021 вышли с плакатами на пикет к КРК «Уралец». Десятки собравшихся были уверены в невиновности Николая Александровича.

«На руках у следователей все факты, которые подтверждают невиновность Николая Александровича. В зале, в котором все произошло, есть видеонаблюдение. Есть свидетели. Есть дети, которые видели, что там происходило, а что нет. Тем не менее дело почему-то затягивают. Мое мнение такое: в этом деле виноват сам следователь. И он сейчас ищет способ, как бы из этого всего выйти. Как говорится, сухим из воды», — комментировал происходящее тренер Сергей Стяжков, работавший вместе с Ражевым.

Пикет в поддержку Николая Ражева | Источник: Максим Воробьев / E1.RUПикет в поддержку Николая Ражева | Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Пикет в поддержку Николая Ражева

Источник:

Максим Воробьев / E1.RU

На пикет вышли и родственники тренера.

«Очень неприятно, что дедушка, который больше 50 лет отдал работе с детьми, так неблагодарно заканчивает свою карьеру в спорте. Было уже столько неприятных случаев из-за подобных обвинений, вплоть до невинного мужчины, избитого до смерти. Просто потому, что дети не умеют следить за языком», — поделилась Маргарита.

Вердикт: виновен

Следствие длилось два с половиной года. На одном из заседаний пожилому тренеру стало плохо, из зала суда его увезла скорая.

2 октября 2023 суд приговорил на тот момент 85-летнего тренера к двум годам колонии строгого режима. С этим решением не согласилась ни одна сторона. Во время апелляции обвинение просило ужесточить приговор до 7 лет, а защита — оправдать и отпустить тренера на свободу.

Тренер уверен, что его оговорили | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Тренер уверен, что его оговорили | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Тренер уверен, что его оговорили

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Но областной суд оставил приговор без изменений.

«Мы, конечно, надеялись на другое решение. Думали, если ошибка в суде первой инстанции, то областной суд разберется и оправдает невинного человека», — говорил после приговора коллега Ражева Виктор Малышкин.

По словам Виктора Малышкина, после ситуации с Ражевым многие в тренерском сообществе задумались, как работать с детьми.

«Дети на соревнования ездят одни, без родителей. Опять же, когда показываешь детям приемы определенные — берешь за руку или за плечо. Все это могут повернуть против тренера. А как быть на соревнованиях? Ребенок заплакал — ты его обнял, успокоил. Это естественно. Мы им как папы и мамы», — объясняет Виктор Васильевич.

Николай Ражев отсидел весь срок в колонии строгого режима. Он пытался выйти досрочно, но суд ему отказал. Девочке, мама которой на него заявила, сейчас 15 лет, а тренеру 87. Продолжать тренерскую карьеру он не намерен.

ПО ТЕМЕ
Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Тренер Уголовное дело Педофилия Домогательство детей Суд Приговор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
2 часа
Как-то и забыли презумпцию невиновности... Просто по ничем не подтвержденным словам ребенка могут спокойно укатать за решетку... Никаких доказательств не уже требуется... Это просто ужас, куда все скатилось
Гость
2 часа
Так можно любого человека оговорить ведь..
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление