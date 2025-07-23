Экс-глава дорожной компании в Ярославле обжаловал арест

Бывший топ-менеджер дорожной компании в Ярославле пытается обжаловать арест Источник: прокуратура Ярославской области

Задержанный экс-глава дорожной компании в Ярославле Дмитрий Драный просит смягчить арест. Как сообщили 76.RU 23 июля в пресс-службе Ярославского областного суда, жалоба поступила, однако дата рассмотрения апелляции на данный момент не назначена.

Напомним, с апреля 2023 года по июль 2025 года бывший сити-менеджер Кирова Дмитрий Драный работал на посту генерального директора компании «Ярдормост». 16 июля 2025 года его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

«По версии следствия, в период с ноября 2023 года по март 2025 года 52-летний обвиняемый в силу своего должностного положения получал денежные средства от субъектов предпринимательской деятельности за беспрепятственное заключение договоров поставки и оказания услуг на выгодных для данных коммерческих предприятиях условиях, а также оказании содействия в приемке поставленной продукции и выполненных работ», — сообщали ранее в СК.

По версии следствия, обвиняемый получил взятки в общей сумме свыше 10 миллионов рублей. Вместе с ним были задержаны двое предпринимателей.

«Ярдормост» — компания, зарегистрированная в деревне Кузнечиха 26 декабря 2018 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма принадлежит региональному правительству, ее учредителем указано Министерство имущественных отношений Ярославской области. После задержания Драного временно исполняющим обязанности директора компании «Ярдормост» назначен руководитель Единой службы заказчика Ярославской области Артем Малышкин.