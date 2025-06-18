«Они ведь наверняка догадывались, что это мутная схема». За дропперство теперь будут сажать в тюрьму

За передачу карт раньше не было никакой ответственности. Этим и пользовались мошенники, предлагая легкий способ подзаработать Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Госдума 17 июня приняла два важных закона, которые направлены на борьбу с дропперством. За продажу банковских карт введена уголовная ответственность, а банкам будет запрещено выдавать карты несовершеннолетним без согласия их родителей. Подробности — в материале E1.RU.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводят или обналичивают крупные суммы. Сеть дропперства опутала страну, это большая проблема. Именно поэтому внесены поправки в Уголовный кодекс.

После того как закон вступит в силу, за продажу банковских карт будет грозить до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Тем, кто передал за деньги доступ к собственному счету или свою карту третьим лицам (так сказать, сдал в аренду), грозит до трех лет лишения свободы.

Раньше именно за передачу карт никакой ответственности не было, этим и пользовались мошенники, предлагая людям легкий способ подзаработать. Многие дропперы даже не подозревали, что благодаря их «подработке» через карты проходят деньги людей, обманутых по телефону, или криминальные деньги с продажи наркотиков.

«Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В тот же день приняли еще один важный закон — о запрете выдачи дебетовых банковских карт подросткам без согласия родителей. Массовая вербовка детей в ряды дропперов — отдельная больная тема. Новое ограничение призвано защитить детей от втягивания в мошеннические схемы.

До этого Центробанк уже разослал уведомление о том, что при выдаче карт банки обязаны уведомлять родителей, однако часть крупных банков продолжали работать по-прежнему, и взрослые ничего не знали о том, на что подписываются их дети. Новый закон прекратит эту практику.

«Очень хорошо, что депутаты Госдумы проявили политическую волю, преодолели лоббистское сопротивление части банков, учитывая, что проект до этого висел полтора года, — комментирует нововведения юрист Сергей Тетерин. — Теперь, когда этот закон вступит в силу, уже не будет ситуаций, о которых вы писали: когда добросовестный родитель узнаёт о проданных картах, когда случается беда. Полностью проблема дропперства среди подростков, конечно, не закроется, потому что есть у нас и асоциальные родители. Но это уже другое, масштаб проблемы будет уже не таким. Самое главное, что наводится порядок».

Наш эксперт также отметил, что жесткое уголовное наказание для совершеннолетних дропперов необходимо.

«Если асоциальные родители будут втягивать подростков в эту преступную схему, то тут должна работать статья о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, то есть привлекать к ответственности родителей, — уверен юрист. — Что касается совершеннолетних граждан, то после внесения этих поправок исчезнут иллюзии, что за это им ничего не грозит. Они ведь наверняка догадывались, что это мутная схема, а сейчас в Уголовном кодексе всё четко прописано».

Ранее мы рассказывали, чем может обернуться продажа карты: два школьника с Урала получили судебный иск за то, что когда-то продали банковские карты с подачи незнакомца.