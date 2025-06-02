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Криминал В списке пострадавших — сотня россиян: брокера из Ярославля будут судить за мошенничество с инвестициями

В списке пострадавших — сотня россиян: брокера из Ярославля будут судить за мошенничество с инвестициями

Жертвами стали жители семи регионов

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2 комментария
Брокера из Ярославля обвиняют в мошенничестве почти на полмиллиарда рублей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБрокера из Ярославля обвиняют в мошенничестве почти на полмиллиарда рублей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Брокера из Ярославля обвиняют в мошенничестве почти на полмиллиарда рублей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле будут судить 32-летнего брокера, обвиняемого в крупном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 2 июня 2025 года уголовное дело передали в Кировский районный суд.

По данным следствия, с 2017 по 2020 год ярославец будучи руководителем трёх фирм собирал деньги у граждан под видом брокерской деятельности. Он обещал высокий доход от инвестиций на международных рынках, хотя не имел на это соответствующей лицензии.

В итоге пострадали 147 человек из Ярославской, Архангельской, Калужской, Костромской, Московской и Томской областей, а также из Ставропольского края. Общий ущерб — более 466 миллионов рублей.

«Санкция части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере) предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Чтобы компенсировать ущерб, на имущество обвиняемого наложен арест. Дело будет рассматривать Кировский районный суд Ярославля.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Мошенничество Суд Прокуратура
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Комментарии
2
Гость
9 часов
вот. стоило корячиться 1015 лет-что б вырастить это.хоть оно и меньшее из зол наше зло-олени
Гость
8 часов
попал видимо под блокировку в Евроклире с чужими бабками.. Так то все нормально работало..
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