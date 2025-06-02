В списке пострадавших — сотня россиян: брокера из Ярославля будут судить за мошенничество с инвестициями

В Ярославле будут судить 32-летнего брокера, обвиняемого в крупном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 2 июня 2025 года уголовное дело передали в Кировский районный суд.
По данным следствия, с 2017 по 2020 год ярославец будучи руководителем трёх фирм собирал деньги у граждан под видом брокерской деятельности. Он обещал высокий доход от инвестиций на международных рынках, хотя не имел на это соответствующей лицензии.
В итоге пострадали 147 человек из Ярославской, Архангельской, Калужской, Костромской, Московской и Томской областей, а также из Ставропольского края. Общий ущерб — более 466 миллионов рублей.
«Санкция части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере) предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Чтобы компенсировать ущерб, на имущество обвиняемого наложен арест. Дело будет рассматривать Кировский районный суд Ярославля.