В списке пострадавших — сотня россиян: брокера из Ярославля будут судить за мошенничество с инвестициями

Брокера из Ярославля обвиняют в мошенничестве почти на полмиллиарда рублей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле будут судить 32-летнего брокера, обвиняемого в крупном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 2 июня 2025 года уголовное дело передали в Кировский районный суд.

По данным следствия, с 2017 по 2020 год ярославец будучи руководителем трёх фирм собирал деньги у граждан под видом брокерской деятельности. Он обещал высокий доход от инвестиций на международных рынках, хотя не имел на это соответствующей лицензии.

В итоге пострадали 147 человек из Ярославской, Архангельской, Калужской, Костромской, Московской и Томской областей, а также из Ставропольского края. Общий ущерб — более 466 миллионов рублей.

«Санкция части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере) предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.