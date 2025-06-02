«Они очень любят это слово». Как мошенники цепляют детей, общаясь в интернете

Всё чаще мы слышим истории о том, как мошенники атакуют детей Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Недавно в Екатеринбурге 12-летний мальчик вскрыл родительский сейф и отдал 380 тысяч рублей мошенникам. К сожалению, схемы с участием школьников и даже детсадовцев становятся всё популярнее, число успешных атак растет. Почему не работают разговоры и запреты, на что ловят детей разных возрастов и как их обезопасить от обмана, нашим коллегам из E1.RU рассказала руководитель аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина.

От 3 до 6 лет

Дети в таком возрасте только начинают познавать мир и еще мало что понимают, но уже активно пользуются девайсами, планшетами, телефонами. Они обычно попадаются на всём, что связано с игровой валютой.

Мошенники говорят им: «Вот, можно в два или три раза дешевле купить игровую валюту». Ирина Зиновкина руководитель аналитических исследований Positive Technologies

Предлагают бесплатные промокоды. Часто выступают от имени какого-то детского блогера, известного человека.

От 7 до 11 лет

Младший школьный возраст. Дети уже более осознанные, у них растет круг общения.

На детей уже могут давить при помощи социальной инженерии. Сказать: «Твоя мама не туда перевела деньги, зайди в ее телефон, приложение, пришли скриншоты, сделай то-то и то-то». Мошенники инструктируют ребенка подробно по каждому шагу. Дети часто знают пароли от телефонов, потому что нам так удобнее.

Кредиты онлайн стало очень легко брать. Нужен только код из СМС. Ребенок может взять кредит и отправить его мошенникам. Ирина Зиновкина руководитель аналитических исследований Positive Technologies

От 12 до 15 лет

Тут всё становится страшнее. Мошенники уже заходят не через игры, а реализуют сложные и продуманные схемы со школой. Представляются завучем, тренером, педагогом и так далее. Говорят ребенку: «Зайди в электронный дневник, пришли код от „Госуслуг“».

Дальше начинают пугать, что маму-папу посадят в тюрьму либо мама с папой спонсируют запрещенную организацию, и это всё плохо. Мошенникам не надо даже проникать в квартиру, они говорят ребенку снимать всё на видео, искать ценные вещи. Дают инструкции: «Приедет наш сотрудник, ты ему всё отдай, мы всё задекларируем».

Они очень любят использовать слово «декларировать» , потому что оно звучит официально и грозно, но мало кто понимает его истинное значение.

Таможенное декларирование — это официальное заявление для таможенников о товарах или крупной сумме денег, которые вы перевозите через границу (ввозите или вывозите из страны).

Ребенку страшно и из самых лучших побуждений, думая, что спасает маму и папу, он выносит из дома все деньги и ценности. Ирина Зиновкина руководитель аналитических исследований Positive Technologies

От 16 до 18 лет

По сути, это уже взрослые люди. Зачастую им предлагают нелегальный заработок. В том числе используют их как дропов: проводят мошеннические операции через их карты. За деньги просят поджечь что-то. За такое предусмотрена уголовная ответственность, и такие дела уже были.

Продажа или сдача в аренду банковской карты третьим лицам еще называется дропперством. Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов. Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят их, куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитникам переводят деньги на карту транзитом. Вербовщиков называют дроповодами. Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу.

Или обманом уводят ребенка куда-то, потом звонят родителям и говорят: «Мы его похитили, нам надо выкуп».

Ирина Зиновкина сама мама Источник: Ptsecurity.com











«Дети не слушают советы»

Мы все были детьми и понимаем, что они не слушают советы родителей, всё это выветривается. В одно ухо влетает, из другого вылетает.

Первое и самое важное — это установить такой уровень доверия с ребенком, чтобы он понимал: даже если он ошибется, то родители ему помогут. Чтобы он сразу шел к ним, а не пытался сам исправить. Он должен знать, что его не будут ругать. Важно объяснять, что бесплатный сыр в мышеловке. Возможно, давать карманные деньги.

Второе — это признавать свои ошибки и подавать пример детям. Тогда ребенок будет понимать, что он тоже может признаться. Что проблема взрослых — это проблема взрослых. Что если ему звонят из полиции и говорят маму-папу посадят, а он единственный их может спасти, то это так не работает. Ни по закону и никак вообще.

Родители должны спасать ребенка, а не наоборот. Ирина Зиновкина руководитель аналитических исследований Positive Technologies

Давать ли свой телефон ребенку?

У меня есть маленький ребенок. Я не даю ему свой телефон. Папа давал, но потом тоже перестал. У него пока только планшет, с которого нельзя украсть никакие деньги.

Существует много технических решений для детских устройств, и я их использую. Но дети очень хорошо обходят все эти запреты. Они учат друг друга, как можно обойти, скачать запрещенные приложения и так далее.

Поэтому родительский контроль необходим. Я за приватность общения и так далее, но родители должны знать, с кем общается их ребенок, чтобы не было странных личностей у них в контактах.