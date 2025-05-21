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Криминал Расправился с семьей любимой женщины (не пожалел даже ее 16-летнюю дочь): история «обаятельного убийцы»

Расправился с семьей любимой женщины (не пожалел даже ее 16-летнюю дочь): история «обаятельного убийцы»

История Руслана Бабаева — его приговорили к пожизненному лишению свободы, но он считает себя невиноватым

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Источник:

Городские медиа

«Обаятельный убийца» — именно так можно охарактеризовать 59-летнего уроженца Самары Руслана Бабаева. Почти 15 лет он находится в колонии «Полярная сова» на Крайнем Севере. Мужчину приговорили к пожизненному заключению за хладнокровную расправу над своей возлюбленной Евгенией Голубевой и членами её семьи. Руслан Бабаев не пожалел ни дочь, которой ещё не исполнилось 18 лет, ни пожилых родителей своей избранницы.

Но ещё до попадания в «Полярную сову» об «обаятельном убийце» знали многие жители Самарской области. Он входил в банду «оборотня в погонах» Виталия Кузнецова. За несколько лет, как выяснили следователи, милиционер с подельниками убили 10 человек. В основном их жертвами становились челноки и коммерсанты. В качестве добычи налетчики иногда забирали шубы, за что и получили прозвище «шубники».

Полную историю Руслана Бабаева смотрит в видео наших коллег из 63.RU чуть выше.

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