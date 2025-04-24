«У меня были сотни женщин — кто остался жив, я не могу сказать». История «аккуратного душителя»

В Москве судят серийного убийцу Владимира Миргорода. В 2012 году «аккуратного душителя» уже приговорили к пожизненному заключению за 16 изнасилований и убийств, сейчас он проходит еще по 16 эпизодам. Все преступления он совершил в Москве в нулевых, и поначалу их не связывали в серию.
Что известно о маньяке — смотрите в отдельном видео.
Владимир Миргород под разными предлогами знакомился с будущими жертвами: обычно говорил, что хочет провести вечер вместе и выпить или же подвезти до дома. После этого маньяк в безлюдном месте нападал на жертву, насиловал ее. А затем душил руками, ремнем или другими элементами одежды.
Пока Миргород убивал, милиционеры отказывались признавать, что в столице орудует серийный убийца. Силовики списывали преступления на бытовые конфликты, семейные драмы, случайные нападения или же грабеж.
Психологическая экспертиза признала его ограниченно вменяемым: в момент преступлений он не мог полностью осознавать свои действия. До сих пор неизвестно, по какой причине Миргород совершал убийства.
«Чисто теоретически преступлений может быть гораздо больше, потому что у него нет понимания, когда он начал и закончил, — рассказала старший следователь-криминалист отдела криминалистического сопровождения следствия главного следственного управления СК по Москве Мария Кристининова. — Он не может из всего объема женщин, с которыми он общался, выделить тех, кто выжил. Он говорил: „У меня женщин были сотни, но, кого я придушил, а кто остался жить, я не могу вам сказать“».