«У меня были сотни женщин — кто остался жив, я не могу сказать». История «аккуратного душителя»

Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

В Москве судят серийного убийцу Владимира Миргорода. В 2012 году «аккуратного душителя» уже приговорили к пожизненному заключению за 16 изнасилований и убийств, сейчас он проходит еще по 16 эпизодам. Все преступления он совершил в Москве в нулевых, и поначалу их не связывали в серию.

Что известно о маньяке — смотрите в отдельном видео.

Владимир Миргород под разными предлогами знакомился с будущими жертвами: обычно говорил, что хочет провести вечер вместе и выпить или же подвезти до дома. После этого маньяк в безлюдном месте нападал на жертву, насиловал ее. А затем душил руками, ремнем или другими элементами одежды.

Пока Миргород убивал, милиционеры отказывались признавать, что в столице орудует серийный убийца. Силовики списывали преступления на бытовые конфликты, семейные драмы, случайные нападения или же грабеж.

Психологическая экспертиза признала его ограниченно вменяемым: в момент преступлений он не мог полностью осознавать свои действия. До сих пор неизвестно, по какой причине Миргород совершал убийства.