«Происходит беспредел»: адвокат треш-стримера из Ярославля высказался о деле с Екатериной Мизулиной

Прошло заседание по делу об угрозах Екатерине Мизулиной Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Адвокат треш-стримера из Ярославля Аслана Дурдиева высказался по поводу дела против блогера. Его обвиняют в угрозах расправой главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, а еще избиении 28-летнего мужчины. События по второй статье произошли еще в 2021 году.

Ранее Дурдиеву вменяли еще одну статью — об оскорблении Екатерины Мизулиной. По словам юриста Алексея Александрова, этот вопрос уже решен в мировом суде. Также защитник треш-стримера считает, что слова его клиента нельзя расценивать как угрозу убийством.

— Лингвистическая экспертиза, назначенная судом, — нет угроз, допрос эксперта в зале суда — нет угроз. Публикации Мизулиной, [о том] что, предположительно, он педофил, содержит притон, подсаживает малолеток на наркотики, носит оскорбительный характер для Дурдиева, если это неправда, — пояснил Алексей Александров в беседе с 76.RU. — За оскорбления Дурдиев уже осужден Мировым судом.

По поводу второго обвинения адвокат Аслана Дурдиева сообщил, что избитый в 2021 году треш-стримером 28-летний мужчина якобы сам напал на блогера.

— По другому эпизоду — нет обезображивания лица. Потерпевший сам подтвердил, и на видео видно, что потерпевший в окружении еще троих друзей сам пристал к проходившему Дурдиеву и сам, первый, напал на Дурдиева, ударил его, так как он снимал видео в общественном месте, — рассказал адвокат.

Также правозащитник уверен, что дело против Дурдиева не должно было оказаться в суде.

— А после допроса эксперта прокурор должен был отказаться от обвинения. Происходит беспредел, я ничего не исключаю, — пояснил он.

По статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, могут назначить лишение свободы сроком до двух лет. При этом по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Дурдиев может получить до восьми лет в колонии.

Двухминутное видео с угрозами и оскорблениями в сторону Екатерины Мизулиной блогер выложил в соцсети еще в феврале 2024 года, после того как Мизулина обратилась в полицию с просьбой обратить внимание на неподобающий контент ярославца. Вскоре после этого Дурдиева задержали. А он извинялся за свой поступок на камеру.