«Были призывы найти и расправиться»: что на суде рассказал треш-стример из Ярославля, угрожавший Мизулиной

Екатерина Мизулина дала показания по делу об угрозах от треш-стримера Источник: Алина Шибаева / 76.RU











В Ярославле днем, 29 января, прошло заседание по делу треш-стримера Аслана Дурдиева. Мужчину обвиняют в том, что он угрожал расправой главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Помимо этого, его судят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 28-летнему ярославцу.

На очередном заседании по делу показания должны были давать двое: Екатерина Мизулина и тот самый мужчина, которого в 2021 году избил Дурдиев. Но второй потерпевший не пришел, а потому судье предстояло услышать только сторону главы Лиги безопасного интернета.

В родной Ярославль она приезжать не стала. В суде воспользовались видео-конференц-связью, сама Екатерина Мизулина в этот момент была в одном из залов Замоскворецкого суда Москвы.

«Это была направленная на меня травля»

До начала заседания подсудимый рассказывал свою точку зрения Источник: Алина Шибаева / 76.RU











За 10 минут до начала заседания, пока сотрудники суда готовили аппаратуру, Аслан Дурдиев вместе с адвокатом Алексеем Александровым охотно общались с журналистами. Бывшего треш-стримера на заседание привезли из СИЗО под конвоем. С собой у него была тетрадка с заметками и бутылка воды. На голове Аслана была шапка, а на лице виднелась небольшая бородка.

Дурдиев суетился, нервно ходил взад-вперед внутри металлической клетки, куда его завели конвоиры. На вопрос журналистов о том, почему он позволял себе резкие высказывания в адрес Мизулиной, он ответил, что после обвинительного поста о нем в телеграм-канале главы ЛБИ началась травля.

Адвокат активно защищал Дурдиева Источник: Алина Шибаева / 76.RU











— Его оскорбляли на национальной почве, опубликовали его домашний адрес, опубликовали адрес родственников. Были призывы найти его, расправиться с ним. Как он должен был, по-вашему, среагировать? Положительно? Нам отказали в экспертизе, я просил психолого-лингвистическую экспертизу по тем выражениям, как он должен был отреагировать на это. Если вам угрожают и называют адрес, говорят, что надо приехать, расправиться с вами. Как вы среагируете? Скажете: «Спасибо, что опубликовали?» — вступился за подзащитного адвокат Алексей Александров.

— Ну не Мизулина же опубликовала адрес, — справедливо заметила одна из журналисток.

— Но с ее [страницы]. Она, собственно, натравила своих людей. Это была травля, направленная именно на меня. Паблики так и работают: они берут какой-то конфликт, пишут всё, что они хотят, накидывают ярлыки, — подал голос Дурдиев.

Адвокат утвердительно покачал головой:

— Она хитро сделала: опубликовала на странице фотографию. Опубликовала, что люди ей писали, что он наркоман и так далее. А потом оставляла свои комментарии. И было несколько таких публикаций.

«Я нервно сорвался»

Аслан Дурдиев доказывал: он просто перенервничал, увидев все комментарии в свой адрес в социальных сетях. А потому, мол, вспылил.

— И после этого я начал оскорблять ее в ответ, — признал Дурдиев. — Я понимаю, что я не прав, что я оскорблял.

Треш-стример рассказал, что наутро ему стали присылать собственные видео, где он угрожал главе Лиги безопасного интернета. Протрезвев, он якобы удивился, что позволил себе такое, и поспешил извиниться.

— Просыпаюсь, даже смотреть не стал. Говорю, я за оскорбления извиняюсь, но то, что она выложила, это неправда. Какие-то притоны, наркотики. Я никогда в жизни наркотики не употреблял, что за бред? На этой почве я нервно сорвался. Но потом я успокоился, принес свои извинения, — рассказал подсудимый.

Арслан Дурдиев рассказал, что он «нервно сорвался» Источник: Алина Шибаева / 76.RU











— Спустя час ко мне пришли. Не постучались, не представились, в масках. Забегают ко мне в квартиру, избивают ногами, электрошоком, садят в машину назад, бьют вот сюда электрошоком (официального подтверждения этому нет. — Прим. ред.), — Аслан потер внутреннюю часть бедра. — Говорят: «Знаешь, на кого ты наехал?» Я говорю: «Ну, Мизулину оскорбил». Он говорит: «Хочешь что-то сказать?» Я говорю: «Да, я извинялся, еще утром».

В этот момент вошла судья, журналисты разошлись по местам.

Аслан Дурдиев публично извинялся после задержания Источник: Ирина Волк / Telegram

«Личной неприязни нет»

Во время заседания Екатерина Мизулина сидела за столом в зале Замоскворецкого суда со своим коллегой из Лиги безопасного интернета. Она рассказала, что впервые дает показания в суде, и попросила разрешения заглянуть в заметки, которые набросала заранее, и в копии протоколов допросов. Но суд разрешил использовать только личные записи и заметки. Протоколы допросов ей посмотреть не дали.

Также у Екатерины Мизулиной уточнили, была ли она знакома с Дурдиевым раньше и есть ли у нее поводы его оговаривать.

— Личной неприязни нет. Не знакома и никогда не была знакома с данным гражданином. Даже не имею представления о том, как этот человек выглядит. И не имею никакой иной информации, кроме той, которая была опубликована ранее в средствах массовой информации и социальных сетях в связи с осуществлением им противоправных действий, — рассказала глава Лиги безопасного интернета.

Екатерина Мизулина пришла на процесс с коллегой Источник: Алина Шибаева / 76.RU











После этого судья попросила журналистов уйти из зала. Показания Екатерины Мизулиной записывать не разрешили, поскольку было решено, что запись и публикация ее показаний может повлечь разглашение сведений о частной жизни участников процесса и сведений, унижающих их честь и достоинство.

На заседании Дурдиев говорил, что извинялся за оскорбления Источник: Алина Шибаева / 76.RU

По статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, могут назначить лишение свободы сроком до двух лет. При этом по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Дурдиев может получить до восьми лет в колонии.