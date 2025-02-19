«Имеются только оскорбления»: сколько лет грозит блогеру из Ярославля, закусившемуся с Мизулиной

Сколько лет грозит треш-стримеру, угрожавшему Екатерине Мизулиной Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Днем 19 февраля в Кировском районном суде Ярославля прошли прения по уголовному делу 31-летнего треш-стримера Аслана Дурдиева. Его обвиняют в том, что он угрожал расправой ярославне, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Помимо этого, его судят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 28-летнему горожанину.

На заседании суда гособвинитель запросил наказание Аслану Дурдиеву в виде лишения свободы на 4,5 года в колонии общего режима.

— Защитник подсудимого, адвокат Александров, просил оправдать Дурдиева по обеим статьям обвинения. Сторона защиты настаивает на том, что в словах, высказанных Асланом Дурдиевым в адрес Екатерины Мизулиной, отсутствует угроза убийством; имеются только оскорбления, за которые подсудимый уже был привлечен к административной ответственности и выплатил штраф, — сообщают в Ярославском областном суде.

Размер штрафа составил 10 тысяч рублей. Его Дурдиев выплатил осенью 2024 года. Тогда Екатерина Мизулина заявила, что не примет деньги от ярославского стримера.

Оглашение приговора назначено на 10 марта 2025 года.