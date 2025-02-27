Где вы, Виктор Тархов? Рассказываем всё, что известно об убийстве бывшего мэра Самары на данный момент

Виктор Тархов пропал без вести несколько недель назад Источник: архив 63.RU











21 день. 5 эфиров на федеральных каналах. И всего 1 обвиняемая. Именно так можно описать итоги трех недель выяснения обстоятельств пропажи бывшего мэра Самары Виктора Тархова. Вопросов в этой истории гораздо больше, чем ответов. Наши самарские коллеги из 63.RU собрали всё, что известно об исчезновении экс-градоначальника и его жены на данный момент.

Убит, отравлен, расчленен, растворен в кислоте…

Предположительно, Виктор и Наталья Тархова погибли в начале января 2025-го. Однако до сих пор нет единой версии, как именно они умерли.

Первое сообщение появилось вечером в среду, 5 февраля, около 20:30, в Telegram-канале RTVI. Причем сначала источники утверждали, что экс-мэра Самары застрелили. Но уже через несколько часов авторы этого же канала заявили, что бывшего градоначальника и его жену «забили насмерть, а их тела законсервировали в бочках».

Этой версии, в разных интерпретациях, придерживались несколько самарских блогеров. Ее же считают основной и сами следователи. Они не афишируют этого, но это можно предположить по их дальнейшим действиям, в том числе и продолжительным поискам на мусорном полигоне в Преображенке. Именно там, предположительно, могут находиться пакеты и бочки, которые выносила из подъезда дома внучка Виктора Тархова Екатерина. Именно ей и предъявили обвинение в двойном убийстве.

Кроме работы на мусорном полигоне, силовики несколько дней осматривали квартиры, принадлежавшие бывшему градоначальнику. И если 6 февраля они не подтвердили, но и не опровергли сообщения о найденных останках экс-мэра и его жены, то уже спустя несколько дней их поиски увенчались успехом. По их комментарию стало понятно, почему работа длилась несколько дней:

— Несмотря на то что квартиру потерпевших обработали химикатами, криминалистам удалось найти следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим. Следователи установили, что обвиняемая избавилась от мебели из квартиры, на которой могли быть следы преступления. Также она получила за своего деда дивиденды в размере 1 миллиона рублей. Они полагались ему как соучредителю организации, — сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева.

У этой версии есть как сторонники, так и противники. Например, остается непонятным, как именно Екатерина Тархова смогла с такой легкостью расчленить своих бабушку и дедушку. На видео, которое появилось в соцсетях также в начале марта, девушка, похожая на внучку экс-мэра, заносит в подъезд пластиковую бочку.

Несмотря на все усилия, силовики пока не могут найти других фрагментов тел Виктора Тархова и его жены. Не исключено, что обвиняемая приложила усилия, чтобы это сделать было практически невозможно.

— Если тела растворили в кислоте, то могли остаться только зубы, — пояснили эксперты MASH.

Еще одно предположение, связанное со смертью Виктора Тархова, просуществовало недолго. Некоторые блогеры предполагали, что экс-главу города могли отравить. Это объясняло бы отсутствие следов в квартире бывшего градоначальника.

Так или иначе, поиски Виктора и Натальи Тарховых продолжаются.

Виновата алчность или обида?

Основной и единственной на данный момент фигуранткой уголовного дела является Екатерина Тархова. Однако она с самого начала расследования практически не контактирует со следователями.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Отношение к вине… Никаких пояснений относительно предъявленных обвинений она не давала. Молчание не только в отношении показаний, но и в отношении именно предъявленных обвинений. То есть графа, где «признаю или не признаю, — у нас тоже молчание, — заявил журналистам адвокат Владимир Владимиров. Он представлял интересы Екатерины Тарховой во время рассмотрения ее апелляции на арест.

Но несколько дней назад стало известно, что обвиняемая сама обратилась к силовикам с необычной просьбой.

Екатерина Тархова попросила организовать встречу с журналистами Источник: скриншот видео Smotrim.ru Выяснилось, что письмо было написано еще 13 февраля Источник: скриншот видео Smotrim.ru

— Я поручаю защитнику В. В. Владимирову официально обратиться в редакцию «Малахов», ВГТРК «Россия 1», с целью организации встречи с журналистами и участия в эфире этой программы. Поручаю защитнику обратиться к следствию с ходатайством о разрешении свиданий с журналистами этой программы, — говорится в письме Екатерины Тарховой, которое озвучили в эфире ток-шоу «Малахов».

Уже известен итог рассмотрения обращения обвиняемой.

— Следствие отказало. Она может получать письма и отвечать на них. Письма подвергаются цензуре, — рассказал Владимир Владимиров.

До сих пор остается неизвестным возможный мотив преступления. Предположительно, на убийство Екатерину Тархову мог толкнуть финансовый вопрос.

— Она отсудила у бывшего мужа 15 миллионов рублей в виде денег и имущества. Но их расход контролировала Наталья Ивановна Тархова. Она же занималась воспитанием правнука. Внучка же требовала отдать все деньги. Не получив желаемого, убила бабушку и деда, — говорилось в сообщении Telegram-канала «БЕГУН онлайн».

С другой стороны, у Екатерины Тарховой могла возникнуть обида на родственников. Дело в том, что некоторое время назад она вместе со своей матерью Людмилой лишилась квартиры из-за долга в 7 миллионов рублей. И это также могло стать мотивом преступления.

В пользу первой версии говорят дальнейшие действия Екатерины Тарховой. Якобы она сначала опубликовала в интернете объявление о продаже Toyota своего дедушки. Но доверенность была липовой.

А незадолго до задержания внучка Виктора Тархова приехала к нему на работу. Как утверждает Telegram-канал «Честный детектив», девушка прибыла в офис фирмы по переработке нефтепродуктов с доверенностями и документами. Но в бумагах стояли подозрительные подписи. Подчиненные Виктора Тархова заподозрили, что они могут быть поддельными. Хотя сама Екатерина настаивала, что дедушка находится в больнице и лично доверил ей распоряжаться всеми делами.

Ранее у нее была другая версия исчезновения влиятельного родственника. В телефонном разговоре с одним из знакомых семьи Тарховых она заявила, что у бабушки случился инсульт. И якобы Виктор Тархов отвез супругу в Москву на платной скорой. Это обстоятельство смутило собеседника. Он понимал, что в случае кровоизлияния в мозг счет идет на часы и время играет важную роль. Ни один врач не повезет пациента в другой город.

Екатерину Тархову называют представителем «золотой молодежи» Источник: Первый канал











Хотя Екатерина Тархова долгое время успешно создавала иллюзию, что ее родственники живы. Вместо телефонных звонков абонентам приходили текстовые сообщения. Но так она тоже сумела навести на себя подозрение, так как в SMS просила поддерживать связь с Виктором Тарховым через себя.

В итоге первым тревогу забил бывший соратник экс-мэра Александр Кузнецов. Именно он и обратился к силовикам с просьбой найти его друга. После его заявления следователи и возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Тем не менее это пока не означает, что силовики на 100% уверены, что Виктор и Наталья Тарховы убиты.

Несколько лет назад в Самаре без вести пропали две несовершеннолетние местные жительницы. И тогда следователи также возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Хотя, по неподтвержденной информации, оказалось, что их мог увезти в другой регион родной отец.

Аналогичные действия следователи предприняли и в отношении Александра Сафонова. Почти 6 лет назад, в августе 2019 года, молодой человек ушел из дома в поселке Рощинском. Найти его до сих пор не могут.

«Давай его тряхнем?»

Сергея Логинова местные бандиты и милиция знали под кодовым именем Лорд Источник: скриншот НТВ











Загадочная история исчезновения (или убийства) Виктора Тархова не смогла не привлечь внимание федеральных каналов. За три недели вышло несколько сюжетов и ток-шоу, посвященных этой теме. Среди гостей были друзья и коллеги бывшего градоначальника; самарские журналисты, которые контактировали с самим Виктором Тарховым или освещали тему его пропажи. Но отдельное внимание стоит обратить на Сергея Логинова. Мужчину называют криминальным авторитетом по прозвищу Лорд и отцом Екатерины Тарховой. В последнем выпуске шоу «Пусть говорят» он поделился своим мнением о происходящем:

— Это кошмар вообще просто. С Катей и ее мамой [Людмилой Тарховой] мы разошлись 27 лет назад. Кате тогда было 12 или 13 месяцев. То есть 27 лет я этого человека не видел вообще. После мы ни разу не встречались. Была ситуация с Людмилой, когда у нее произошло уголовное дело и журналисты пришли к [Виктору] Тархову. Они задали ему вопрос по поводу меня. Хотя Люда после меня была замужем 5 лет, за [другим] человеком. Но почему-то про него нет никаких разговоров. Он на тот момент был отчимом Кати. И [супруга Виктора Тархова] Наталья Ивановна, с которой у меня были хорошие, теплые отношения, сказала, что «мы этого человека 25 лет не слышали и не видели», — заявил Сергей Логинов.

В эфире показали архивные снимки семьи Тарховых Источник: Первый канал











По его словам, после развода с Людмилой Тарховой его попросили не связываться с этой семьей.

— Когда мы разошлись, Людмила приехала ко мне и говорит, что мы готовы заплатить тебе деньги, чтобы ты отказался от отцовства. После этого мне позвонил Александр Семенович Кузнецов, который сказал, что его начальник Виктор Тархов просит, чтобы ты отказался. Потому что Люда будет строить свою жизнь — новую или какую-то там. Пойди навстречу, если ему это надо. Я ответил, что сделаю это бесплатно, если он сам лично об этом попросит. Он не попросил в итоге. И я ничего не взял. Я не знаю, как там воспитывали Катю. Я не участвовал в воспитании. Понимаете? Я не герой этого романа. Там были тяжелые отношения. Не надо выносить сор из избы. Наталья Ивановна ко мне как мама относилась. Их уже нет в живых. Такого не может быть. Они никуда не ездили, ни в какую Финляндию. С Катей я виделся года два назад. Когда узнал, услышал, что она приехала из Израиля с ребенком, стала взрослой. Мне стало интересно. Когда начался разговор с предложением «тряхнуть» дедушку, я остановил его. Она не понимала, о чем говорила. Меня уже допрашивали в рамках уголовного дела, и я следователям это уже рассказал. Екатерина — дочь мне чисто биологически. Когда мы увиделись, я обнял ее и не почувствовал ничего. Чужие люди, понимаете? — добавил Сергей Логинов.

Исчезновение Виктора и Натальи Тарховых рискует стать еще одной неразгаданной криминальной тайной в истории Самары. С каждым днем шансов найти новые фрагменты тел становится всё меньше. Не исключено, что Екатерину Тархову могут как отпустить из-под стражи в связи с недостаточностью улик, так и осудить.