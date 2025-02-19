Тонкий лед: родители юных хоккеистов по всей стране обвинили тренера в виртуозной лжи — он занял у них миллионы и пропал

Сам хоккеист говорит, что его оклеветали Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











28-летний бывший хоккейный игрок Станислав Бутузов, став детским тренером, нажил себе недобрую славу. Больше десятка родителей юных хоккеистов по всей стране (и даже в Казахстане) подали на него заявления в полицию. Претензии у всех похожие: не выполнил обещания, остался должен денег, пропал. Как утверждают пострадавшие, деньги тренер получал как в качестве аванса за занятия или предоплаты за форму и клюшки, так и просто в долг в связи «с трудной жизненной ситуацией». Сам Станислав Бутузов уверяет, что всё это клевета. Наши коллеги из NGS.RU разбирались в запутанной истории.

«Он просто слился»

Анна водила своего ребенка в хоккейную секцию клуба «Викинги» в Санкт-Петербурге уже некоторое время, когда в клуб пришел новый тренер.

— В апреле 2024 года у нас уволился тренер, и в мае нам клуб предоставил нового — Станислава Бутузова, — вспомнила Анна. — Его позиционировали как чемпиона ВХЛ, с титулами, со статусами. Он пришел весь такой энергичный, общался с родителями так, как никто никогда в жизни не общался, разбирал подробно каждого ребенка.

По словам Анны, новый тренер быстро завоевал доверие взрослых, а потом начались странные просьбы. Например, он попросил денег себе на коньки в долг — якобы ему не в чем выходить на лед. На просьбу, как говорит Анна, отозвались учредитель клуба и отец одного из юных спортсменов — им хоккеист до сих пор деньги, по ее сведениям, не вернул.

— Затем он стал занимать то на лечение папы, то на лечение дочери. У него постоянно кто-то болел, умирал, падал из окна, — рассказала женщина.

Тренер почти всем советовал менять клюшки Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











После начались выгодные предложения: якобы тренер может достать для своих ребят всё по приятным ценам — на несколько тысяч дешевле, чем в магазине. Продавал он всё: клюшки, коньки, экипировку, шлемы, настойчиво рекомендуя именно те модели, которые предлагал он (скриншоты переписки есть в распоряжении NGS.RU).

Никто из родителей ничего не заподозрил — им оставалось только передавать деньги. Брал тренер только наличные, а переводы просил делать на номера разных людей. С одним из них корреспонденту NGS.RU удалось связаться, но отвечать на вопросы он отказался.

— Потом он начал продавать подкатки (дополнительные занятия. — Прим. ред.), — продолжила Анна. — Обычно мы приходим на подкатку, оплачиваем работу тренера и в кассе платим за аренду льда. А он начал продавать по-своему: говорил, что по одному занятию брать не будет — мол, чтобы ваш ребенок достиг такого-то результата, нужно заплатить 28 тысяч рублей. В итоге к августу стало понятно, что Стас вообще чем-то не тем занимается.

Родители стали общаться между собой и создали общий чат. Выяснилось, что Станислав многим должен по 100–200 тысяч рублей.

— Учредители «Викингов», когда к нам присоединились, озвучили сумму в полмиллиона. У них есть от него расписка, написанная от руки, на эти полмиллиона, — отметила Анна. — Они на него надавили, и он признал, что брал подъемные. А потом он просто слился, и учредители распустили команду.

Из-за тренера, уверена Анна, дети не попали на Кубок Федерации — Станислав Бутузов не смог предоставить документы о высшем образовании и пройти аккредитацию.

— Он говорил, что у него есть диплом, что его вот-вот привезут, что методистки не могут прислать ему копию. Потом он, видимо, признался руководству, что нет никакого диплома, — поделилась Анна.

В итоге 11 пострадавших только из Санкт-Петербурга подали заявления в полицию.

— Коллективное заявление у нас не приняли, сказали: пишите по одному. И в течение двух месяцев мы все получили отказы в возбуждении уголовных дел. Мол, состава преступления нет, это ваши личные дела с Бутузовым, — негодует Анна.

Когда родители из Санкт-Петербурга предали свою историю огласке, пострадавшие обнаружились по всей стране. Сейчас в чате 35 участников из разных регионов: из башкирского Октябрьского, нескольких городов Кузбасса, Новосибирска, уральских Пышмы, Екатеринбурга, Тюмени.

«Он прет напролом»

В чате обманутых родителей из Новосибирска пока только два человека. Но они не исключают, что их намного больше.

Оксана не очень любит вспоминать связанную со Станиславом Бутузовым историю. Познакомились они на сборах Шона Скиннера (известный во всём мире профессиональный тренер по хоккею. — Прим. ред.) в «Айсберге», куда сибирячка пошла, поскольку у нее и сын, и племянник всерьез увлечены хоккеем.

— Стас там дежурил, или, как он говорил, он «организовал это всё». В общем, он выискивал родителей, которые заинтересованы в движении детей в хоккее, и предлагал свои услуги. «Такая-то сумма, и ваш ребенок играет в любой команде — хоть по Сибири, хоть за Уралом», — рассказала Оксана. — Он усыплял нашу бдительность, жонглировал фамилиями, названиями команд, озвучивал свои возможности. Почему мы и повелись — так же врать нельзя!

Потом Станислав Бутузов предложил Оксане выкупить вратарскую форму, взял предоплату и исчез. Когда появился вновь, объяснил, что форма из Казахстана идет почему-то через Питер и Москву. То же самое — с коньками и клюшками.

По словам Оксаны, Станислав предлагал купить автографы известных хоккеистов с поздравительным текстом ко дню рождения ребенка. Просил денег взаймы — Оксана вспомнила, что он то якобы жил в подъезде и ел одни дошираки (что не очень вяжется с образом успешного спортагента), то у него дочь на операции, то кто-то пострадал в огне или от падения с высоты.

Заявление в полицию Оксана еще не писала, но показала расписку от Станислава на крупную сумму.

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Заявление на него написала другая жительница Новосибирска — Дарья Кириллова. И получила отказ в возбуждении уголовного дела (копия документа имеется в распоряжении NGS.RU).

По ее словам, Станислав Бутузов представился хоккейным агентом. Сын Дарьи при его содействии в 2024 году поехал в Калининградскую область, в СК «Светлогорец». Сначала «агент» попросил 650 тысяч рублей за то, чтобы ребенка определить в сильную команду — семья хотела, чтобы мальчик провел там два-три года, набрался опыта. Деньги удалось найти. Доплатить пришлось за участие в региональных играх, потом — за снаряжение. Даже за то, чтобы перейти из одного клуба в другой, «агент» потребовал денег: то кого-то отблагодарить, то кого-то задобрить.

Жалостливые истории тоже были: он просил взаймы на ремонт авто, на лечение дочери, даже на еду.

— Он прет напролом! Когда мы начали задавать вопросы, предупредил: «Ваш ребенок вообще играть не будет, если вы будете что-то выяснять». В другой раз звонит: «Мои люди вас наказали на 300 тысяч», — вспомнила Дарья. — Сейчас это смешно звучит, но если бы я попалась одна! Он даже говорил нашему ребенку: «Займи денег, я тебе больше отдам».

В общей сложности Дарья Кириллова передала «агенту» Станиславу Бутузову, по ее подсчетам, около 2 миллионов рублей.

Корреспондент NGS.RU отправила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить причину, по которой было отказано в возбуждении уголовного дела. На момент публикации ответ не поступил.

«Это не наш человек»

Бывшие работодатели и знакомые из мира хоккея очень неохотно вспоминают о Станиславе Бутузове.

Корреспонденту NGS.RU удалось связаться с представителем петербургских «Викингов»: представившийся экс-руководителем клуба мужчина по имени Виталий подтвердил, что Станислав Бутузов несколько месяцев был официально у них трудоустроен.

— Он лично с родителями общался, клуб к этому никакого отношения не имеет. Клуб узнал об этом постфактум, когда родители пришли и сказали, что они с ним договаривались о чём-то, — заявил в разговоре с корреспондентом мужчина. — Вся информация у меня от родителей. Поначалу вопросов не было по поводу тренировочного процесса, все были счастливы, довольны.

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О том, что Станислав Бутузов собирает с родителей деньги, по словам Виталия, в клубе не знали: взаимоотношения у родителей были напрямую с Бутузовым как с физическим лицом. На вопрос, не занимал ли тот денег лично у него, представитель «Викингов» ответил твердо: «Нет».

В СК «Светлогорец» (Калининградская область) корреспонденту NGS.RU сообщили, что имя Станислава Бутузова слышат впервые.

— Это не наш человек. Да мы и не такой клуб, чтобы у нас были свои хоккейные агенты, — сказала исполнительный директор «Светлогорца» Елена Евстигнеева. — Мы всегда доступны, нам не надо никаких денег.

В Новосибирском центре зимних видов спорта Станислава Бутузова не вспомнили, хотя родители утверждают, что свою «клиентскую базу» он там тоже набивал.

Зимние сборы Шона Скиннера в Новосибирске проводили в ледовом комплексе «Айсберг». Там на условиях анонимности подтвердили, что Станислав Бутузов действительно был организатором мероприятия. За аренду он рассчитался полностью, но больше в комплексе иметь дел с ним не хотят.

Пострадавшие, с которыми удалось пообщаться корреспонденту, отмечали также, что «тренер» и «агент» говорил о своем родстве с нападающим ХК «Сибирь» Владимиром Бутузовым. На официальном сайте хабаровского ХК «Амур» в его биографии (Владимир выступал за клуб в 2020–2022 годах) указано, что он — старший брат игрока на тот момент новокузнецкого «Металлурга» Станислава Бутузова. Сотрудничество последнего с новосибирским клубом в 2017 году также зафиксировали СМИ, но оно продлилось всего три месяца. В ХК «Сибирь» не стали комментировать родственные связи своего игрока.

Такой пост появился в телеграме «Молнии» в 2022 году Источник: предоставлено читателями NGS.RU

Станислав Бутузов отметился и в кемеровском клубе «Молния», который закрыли 1 октября 2023 года. Бывший директор «Молнии» (ЦСМ «Энергия») Ярослав Санжаревский сообщил корреспонденту, что в 2022 году его анонсировали как нового тренера, но он не проработал и дня и не был зачислен в штат.

— Мы должны были начинать сотрудничать, и буквально через две недели он пропал. Связь у нас причем с ним после этого еще была. Мы переписывались, опять же он меня просил занять денег (2–5 тысяч рублей). Я ему занимал, но он мне отдавал в срок. То есть претензий я к нему не имею. И я ему плохого не желаю, — сказал Ярослав Санжаревский. — Я знаю, что он в нехорошую историю залез. Не знаю, в чём там причина.

«Его уровень считался как бы „топ"»

В 2021 году Станислав Бутузов расширил свои связи за пределы России и пришел в ДЮСШ хоккейного мастерства «Спартак-Алматы».

— У нас в Казахстане его уровень считался уже как бы «топ». Поэтому мы его с удовольствием приняли в клуб главным тренером. Собственно, ему дали руководящую должность, а в итоге и административную, — рассказал основатель «Спартака-Алматы» Улан Осербаев.

По его словам, в Алматы новоиспеченный главный тренер, как и в России, собирал деньги с родителей за подкатки, форму и инвентарь, просил взаймы, придумывал легенды. А позже, утверждает Улан Осербаев, стал выводить средства из компании.

— Компанию он «обул» где-то на 25 миллионов тенге, это 5 миллионов рублей, — заявил он. — В сентябре 2021 года мы подали заявление в милицию, но уголовное дело не возбудили.

В 2022 году Станислав Бутузов пересек границу Казахстана, и с тех пор на связь с бывшим работодателем больше не выходил.

«Клевета и оскорбления»

Связаться со Станиславом Бутузовым удалось далеко не с первого раза. Его номера телефонов были недоступны, но в мессенджере он ответил, что сейчас находится в Новосибирске, работает на «мотопроизводстве» и «тренирует детишек».

Он также подтвердил, что в ХК «Молния» в итоге так и не работал, не стал отрицать и работу в «Викингах».

— Я работал честно и выкладывался на все 100%, просто некоторые люди хотят незаконно меня оклеветать, кому лично я перешел дорогу (ну это думают так они), — написал Станислав Бутузов в ответ на вопросы корреспондента NGS.RU. — Вся эта история [разошлась] благодаря одному родителю из Санкт-Петербурга, который разозлился, что его ребенка не поставили в первое звено команды, после чего пошли клевета и оскорбления в мой адрес.

Оплаченную форму, отметил он, получили все, кто ее заказывал, а тем, кто не дождался и отказался, вернули деньги. В ответ на претензии об оплаченных, но не проведенных подкатках он заявил, что родители сами отказались водить к нему детей.

— Они просили вернуть деньги обратно, на что я сказал: «Ребят, как можно вернуть деньги, если были проплачены аренда зала, льда, плюс мой заработок? Давайте продолжим заниматься». Но, к сожалению, они отказались, — пояснил Станислав Бутузов.

Собственные долги он признал и заверил, что продолжает их возвращать.

К моменту публикации материала, по данным Анны из Санкт-Петербурга, 15 участников чата пострадавших из разных регионов подавали заявления в полицию с требованием привлечь Станислава Бутузова к ответственности. В одном из городов — в свердловской Пышме — 1 января возбудили уголовное дело, но к концу месяца приостановили «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого» (копия постановления имеется в распоряжении NGS.RU). Всем остальным в возбуждении дел отказали.