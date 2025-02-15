Нападает на женщин и детей? В СК сделали заявление по поводу сообщений о насильнике в Ярославле

— В Петропавловском парке появился насильник, он нападает на женщин и детей, пытается изнасиловать! Срывает золото. Напали на мою соседку. Хорошо из интерната выскочил мужчина. Также его видели в стороне Полянок в кустах. Полиция его ищет, но на камерах не видно лица. Поговорите с детьми и будьте аккуратнее! Дети ходят одни через парк. За неделю четыре нападения было! — написали в группе «Красный перекоп — Ярославль» 14 февраля.