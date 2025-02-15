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Криминал Нападает на женщин и детей? В СК сделали заявление по поводу сообщений о насильнике в Ярославле

Нападает на женщин и детей? В СК сделали заявление по поводу сообщений о насильнике в Ярославле

В соцсетях сообщили о мужчине, орудующем в одном из парков города

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Правоохранители опровергли информацию о насильнике в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПравоохранители опровергли информацию о насильнике в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Правоохранители опровергли информацию о насильнике в Ярославле

Источник:

Ярославцы забили тревогу из-за появившегося в соцсетях сообщения о маньяке.

— В Петропавловском парке появился насильник, он нападает на женщин и детей, пытается изнасиловать! Срывает золото. Напали на мою соседку. Хорошо из интерната выскочил мужчина. Также его видели в стороне Полянок в кустах. Полиция его ищет, но на камерах не видно лица. Поговорите с детьми и будьте аккуратнее! Дети ходят одни через парк. За неделю четыре нападения было! — написали в группе «Красный перекоп — Ярославль» 14 февраля.

В комментариях ярославцы пишут:

— Кошмар!

Люди попросили описать нападавшего, но ответа не последовало.

В следственном управлении Следственного комитета Росси по Ярославской области пугающие слухи опровергли.

— Информация не соответствует действительности, — заявили правоохранители.

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