Обработала всё щелочью и спрятала тела: в деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые подробности

Внучка попала на видео с мусорными контейнерами Источник: СУ СК России по Самарской области / Telegram











Внучке бывшего мэра Самары Екатерине предъявили обвинение в убийстве. По версии следователей, она расправилась со своим дедушкой Виктором Тарховым и его женой Натальей на фоне неприязни. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области. Расскажем, как это произошло.

— В Самаре предъявлено обвинение внучке бывшего мэра города в двойном убийстве. По версии следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в городе Самаре, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел, — говорится в сообщении.

В Следственном комитете рассказали о ходе расследования Источник: СУ СК России по Самарской области / Telegram

В СК отмечают, что девушка готовилась к преступлению заранее. Для этого она приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Как выяснили при осмотре квартиры, помещение было обработано химическим раствором щелочи.

По одной из версий, внучка бывшего мэра выбросила части тел в мусорные контейнеры. На одном из полигонов Самары работает следственная группа. Скорее всего, именно там находятся останки Виктора и Натальи Тарховых. Информацию об этом редакции 63.RU подтвердила член общественного совета при региональном министерстве экологии, блогер Наталья Пристенкова.

Как сообщил изданию регоператор АО «Экология», искать останки будут с помощью GPS-трекеров.

— На полигоне «Преображенка» Следственным комитетом Самарской области проводятся следственные действия в присутствии представителя АО «Экология». Каждый мусоровоз оснащен GPS-трекером, поэтому регоператор в онлайн-режиме может отследить, где машина делала остановки, и примерно понять, в какой части полигона выгружался, — сказали представители регоператра.

Девушка носила что-то спрятанное в большие черные мешки Источник: СУ СК России по Самарской области / Telegram

Следствие проверяет версию о возможной причастности иных лиц к делу об убийстве бывшего мэра Самары его супруги. Так что фигурантов уголовного дела может стать больше. Внучка давать показания отказалась.