«Любила дорогую жизнь». Рассказываем, что известно о подозреваемой в убийстве внучке экс-мэра Самары и его жены

В марте Екатерине исполнится 30 лет Источник: НТВ / T.me











Не только Самарскую область, но и всю страну потрясла новость об убийстве бывшего градоначальника Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Но следующая новость была еще более жуткой: совершить преступление могла их внучка Екатерина. Наши коллеги из 63.RU cобрали всю информацию о ее жизни.

Екатерина — ребенок единственной дочери Виктора и Натальи Тарховых, Людмилы. В марте 2025 года ей исполнится 30 лет. Девочка была «залюбленным» ребенком, которому никогда ни в чем не отказывали. Семья производила впечатление порядочной.

— Многие бы посчитали детство Кати счастливым. Она получала всё, чего только мог пожелать ребенок, но росла капризной и даже, как мне казалось, избалованной. При том, что бабушка и дедушка у нее были очень верующие, каждые выходные ходили в церковь, исповедовались, причащались, много жертвовали на благотворительность. То, что СМИ называют «коллекцией икон», на самом деле никакая не коллекция, это их маленькая домовая церковь. Наталья Ивановна была очень мягким, добрым человеком, милосердным, сильно любила дочь и внучку. Никто не мог бы себе представить, что их судьба будет такой трагичной, — рассказал редакции 63.RU источник, знакомый с семьей Тарховых.

У telegram-канала SHOT другие сведения:

— По нашим данным, всё детство Екатерина жила в «криминальной» среде — муж ее матери и отчим, 60-летний Сергей Логинов, который известен как самарский авторитет Лорд. Предварительно, отец девушки — Константин Щербаков, который состоял в одной из самарских ОПГ. Он был убит в 2001 году. Логинов состоял в ОПГ «Мукоедов», в 1997 году вернулся из мест лишения свободы. Он промышлял хищениями горюче-смазочных материалов через незаконные врезки в нефтепроводы. У него было много судимостей, в том числе за скупку краденого и использование заведомо подложного документа. В 2010 году получил два года общего режима за хранение оружия — у него изъяли гранаты РГД-5 и Ф-1, а также револьвер — всё нашли в машине Людмилы Тарховой. В 2011 году приговорен к 10 годам лишения свободы за организацию приготовления к убийству замначальника одной из служб УФСБ РФ по Самарской области. Он вел расследование дела о похищении нефтепродуктов Логиновым и членами его ОПГ. Сейчас, по нашим данным, мужчина на свободе. С Тарховой они развелись в 2006 году. Мать Екатерины «прославилась» финансовыми махинациями: в 2016 году Людмила Тархова уговорила дочь подписать все документы и продала трехкомнатную квартиру за 990 тысяч рублей знакомому Владимиру Тюрину, у которого она одолжила 7 млн рублей. После этого Екатерина и Людмила ходили по судам, пытались вернуть жилье, но безуспешно, — сообщает SHOT.

Сейчас она отбывает наказание за шантаж депутата губдумы Александра Милеева.

О юности Екатерины Тарховой рассказал telegram-канал MASH. Их источники сообщают, что девушка была тусовщицей.

— Любила дорогую жизнь — украшения, шубы и элитные квартиры в центре города. Ее подруги рассказали, что в тот период девушка была в отвратительном состоянии. Она занималась проституцией, торговала наркотиками и даже лечилась в рехабе, — отмечает ресурс.

После лечения от зависимости Екатерина вышла замуж за израильтянина. В 2018 году у пары родился сын. Но семейная жизнь не сложилась: супруги развелись, и ребенок остался жить с мамой. Вместе с сыном Екатерина вернулась в Россию. В день ареста мальчик находился дома с матерью.

Один из знакомых семьи рассказал 63.RU, какая судьба может ожидать сына Екатерины Тарховой: после ее ареста ребенка забрали органы опеки.

— Ему не позавидуешь, конечно. Мать сейчас наверняка посадят. Бабушка сидит, дедушка бандит, прадедушка и прабабушка убиты. Отцу он непонятно, нужен или нет. Видимо, придется органам опеки тут заниматься. Конечно, жалко парнишку очень. Такая судьба, — рассказал собеседник 63.RU.

Тelegram-канал SHOT сообщает, что Екатерина не работала — жила на содержании погибших бабушки и дедушки. Несколько лет она угрожала им, потому что те не давали ей денег, которые она отсудила у бывшего мужа. Родственники девушки даже пытались признать ее ограниченно дееспособной. Как говорят знакомые, все деньги контролировала бабушка, она же воспитывала внука. На финансовой почве отношения между Екатериной и Натальей Тарховой сильно испортились.

Также SHOT выяснил, что внучка Виктора Тархова могла убить дедушку с бабушкой из-за 145 миллионов рублей — именно такую сумму она надеялась получить с продажи недвижимости экс-мэра: особняков в Подмосковье, квартиры в Самаре и машины. Однако Екатерина успела продать только белую Toyota RAV4.

Бывший мэр Самары владел двумя участками в деревне Белеутово Ленинского городского округа Подмосковья: на первом, площадью чуть более тысячи квадратов, стоит коттедж (372,90 кв. м). По соседству располагается еще один дом на территории площадью почти 890 квадратов. К слову, первый дом недавно был выставлен на продажу за 27,3 млн рублей, но вскоре объявление сняли с публикации. Предварительно, внучка Тархова пыталась продать коттедж. На Виктора Тархова также была зарегистрирована квартира в ЖК бизнес-класса «Твинс» на улице Антонова-Овсеенко. Площадь жилья — 172,6 квадрата, рыночная стоимость — около 25,6 млн рублей, куплена недвижимость в 2013 году. Также убитый Виктор Тархов был совладельцем экологической компании «Новитрек» в Новокуйбышевске — владел 38,7%, пишет SHOT.

Один из особняков Тарховых в Подмосковье Источник: Тelegram-канал SHOT Та самая Toyota и дом в Самаре, где у Тарховых была квартира Источник: Тelegram-канал SHOT

Екатерину разыскивали судебные приставы — у нее накопился долг почти 705 тысяч рублей. Как рассказали каналу SHOT знакомые девушки, в последние пару месяцев до убийства Виктора Тархова и его жены Катя была нервной, вела себя подозрительно. У нее были серьезные проблемы с наркотиками, на которые ей, в том числе, нужны были средства.