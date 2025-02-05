Экс-мэра Самары и его жену застрелили. Под подозрением внучка

Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год

Экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену застрелили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Тела погибших не найдены, в убийстве подозревают внучку, передает РИА Новости. Сообщается, что ее задержали и арестовали. 63.RU собирает всю информацию о случившемся в режиме онлайн .

В советские годы Виктор Тархов руководил Куйбышевским заводом синтетического спирта и возглавлял Куйбышевский облисполком, после перестройки работал гендиректором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, занимал руководящие должности в «ЮКОСе» и на других заводах. В 2000 году Виктор Тархов боролся за пост губернатора и даже занял второе место на выборах. Потом был депутатом губернской думы.

В 2006 году он стал членом «Справедливой России» и выиграл выборы мэра Самары. Должность он занимал до 2010 года. Плохо на репутации градоначальника сказался снегопад 2008 года. Город практически оказался парализован из-за стихии, власти объявили режим ЧС. Из-за плохой организации уборки улиц прокуратура хотела привлечь мэра к ответственности. Но дело закрыли.

На выборах мэра Самары в 2010 году рейтинг Виктора Тархова был невыдающимся. Он проиграл пост единороссу Дмитрию Азарову. Покинув пост мэра, он вернулся к бизнес-проектам. Как указано в системе «Контур.Фокус», за ним числятся несколько компаний, зарегистрированных в Новокуйбышевске: «Новитрек», «ВолгаРезиноТехника», «Волгасинтез».