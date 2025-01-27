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Криминал Пермячка задушила сына и отнесла на мусорку в чемодане: женщина объяснила поступок «заботой»

Пермячка задушила сына и отнесла на мусорку в чемодане: женщина объяснила поступок «заботой»

Теперь ей грозит до 20 лет колонии

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6 комментариев

Ирина Шатова в зале суда. На этом заседании ей назначили арест в СИЗО

Источник:

Сегодня, 27 января, в пермский краевой суд поступило уголовное дело против Ирины Шатовой, которая призналась в убийстве своего 9-летнего сына. Его тело женщина возила по городу в чемодане, а потом бросила у мусорной площадки во дворе чужого дома. В прокуратуре Прикамья 59.RU рассказали о мотиве Ирины Шатовой.

По версии следствия, 11 июля прошлого года Ирина Шатова задушила своего 9-летнего сына и положила тело в чемодан. С отрешенным лицом женщина бродила с этим чемоданом по улицам, а спустя несколько часов оставила его у мусорных баков во дворе. Источник 59.RU сообщал, что тело ребенка Шатова положила в чемодан на подушку «для заботы». Потом она хотела забрать чемодан, но когда вернулась, увидела толпу и издалека наблюдала за происходящим, а затем спряталась на чердаке гостиницы.

Следком опубликовал видео осмотра мусорки, где нашли чемодан, и показал кадры с камер наблюдения. На них Ирина Шатова гуляет с чемоданом по городу

Источник:

Как сообщает краевая прокуратура, вину Шатовой доказали полностью. По словам женщины, мотив был «альтруистический». Она не могла погасить перед кредиторами огромный долг в 50 миллионов рублей, поэтому расправа была «своеобразной заботой» о сыне. Женщина хотела совершить суицид, но не решилась на это.

Психиатрическая экспертиза признала Ирину Шатову вменяемой: она руководила своими действиями и всё осознавала. Шатову обвиняют по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии» — ей грозит до 20 лет колонии.

Краевой следком сообщает, что во время расследования допросили больше 40 свидетелей и провели более 15 экспертиз.

Всю информацию об убийстве 9-летнего мальчика мы собираем в отдельном сюжете на нашем сайте.

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Убийство Ребенок Чемодан Мотив СК Прокуратура
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Комментарии
6
Инженер1
2 часа
Скрепная мамаша.
Гость
2 часа
50 миллионов рублей кредит? А кто ей его выдал?
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