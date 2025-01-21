Ограбление века: как в СССР из госбанка вынесли 1,5 миллиона через дырку в потолке

Источник: Городские медиа

Самое дерзкое ограбление в истории СССР было совершено 5 августа 1977 года. Прибывшая на вызов в госбанк Еревана милиция обнаружила дыру из подсобного помещения, в котором шел ремонт, в хранилище. Было сложно поверить, что кто-то мог протиснуться в отверстие диаметром всего 34 сантиметра, но именно через него были вынесены 1,5 миллиона рублей. Огромная по тем временам сумма. Для сравнения: средняя зарплата советского гражданина тогда составляла 142 рубля.

Около миллиона украденных рублей было в новеньких сторублевках одной серии АИ. По приказу Брежнева выпуск серии был прекращен, из банков изымали только поступившие купюры, милиция задерживала всех, кто пытался расплатиться такой сторублевкой или разменять ее в сберкассе.

Поймать грабителей удалось спустя почти год. Ими оказались двоюродные братья Николай и Феликс Калачяны. За дерзкое преступление их приговорили в высшей мере — расстрелу.