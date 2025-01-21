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Криминал Ограбление века: как в СССР из госбанка вынесли 1,5 миллиона через дырку в потолке

Ограбление века: как в СССР из госбанка вынесли 1,5 миллиона через дырку в потолке

История двоюродных братьев Калачян, решившихся на дерзкое преступление

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1 комментарий
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Самое дерзкое ограбление в истории СССР было совершено 5 августа 1977 года. Прибывшая на вызов в госбанк Еревана милиция обнаружила дыру из подсобного помещения, в котором шел ремонт, в хранилище. Было сложно поверить, что кто-то мог протиснуться в отверстие диаметром всего 34 сантиметра, но именно через него были вынесены 1,5 миллиона рублей. Огромная по тем временам сумма. Для сравнения: средняя зарплата советского гражданина тогда составляла 142 рубля.

Около миллиона украденных рублей было в новеньких сторублевках одной серии АИ. По приказу Брежнева выпуск серии был прекращен, из банков изымали только поступившие купюры, милиция задерживала всех, кто пытался расплатиться такой сторублевкой или разменять ее в сберкассе.

Поймать грабителей удалось спустя почти год. Ими оказались двоюродные братья Николай и Феликс Калачяны. За дерзкое преступление их приговорили в высшей мере — расстрелу.

Как братья провернули ограбление, на чём попались и почему были казнены, несмотря на ходатайства о помиловании, смотрите в видео выше.

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Комментарии
1
Гость
36 минут
Джигиты и в СССР были первые по криминалу, большинство воров в законе были кавказцами и СССР развалился благодарю содержанию дотационых братьев, коррупции идущей с Юга и милитаризму
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