НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -6

7 м/c,

с-з.

 750мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,41
EUR 104,86
Каким будет лето
Пожар в гостинице
Погибла семья с детьми
Возведут дом в зоне ЮНЕСКО
Бомбоубежище в Ярославле
Стройка на месте стадиона
Предварительная причина пожара
Каким будет лето
Как прошло Крещение в Ярославле
Лотерейный эксперимент
Криминал «Узнал эту новость во время съемок»: Гоша Куценко прокомментировал убийство в своем «Запорожце»

«Узнал эту новость во время съемок»: Гоша Куценко прокомментировал убийство в своем «Запорожце»

Актер опубликовал комментарий в своем Telegram-канале

502
2 комментария

Гоша Куценко шокирован новостью об убийстве в своем «Запорожце»

Источник:

Вчера ночью в машине актера Гоши Куценко обнаружили тело женщины. Артист уже узнал о случившемся и дал первый комментарий.

— Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей, — сообщил актер в своем Telegram-канале.

Источник:

Убийство произошло с 18 на 19 января. Преступника задержали сегодня, им оказался Альберт Абдуллин. Он познакомился с погибшей на Киевском вокзале за три часа до трагедии. После этого пара отправилась на свидание в голубой «Запорожец» Гоши Куценко, который оказался не заперт и давно простаивал во дворе на Кутузовском проспекте.

Между погибшей и преступником случилась ссора. Абдуллин нанес женщине 12 ножевых ранений, после чего она скоропостижно скончалась. Сам же убийца не поспешил покидать место преступления, а несколько часов провел рядом с телом в машине. Это вызвало подозрения у прохожих, и они сообщили об этом в полицию.

Сейчас преступник задержан и во всем сознался силовикам. Во время допроса выяснилось, что он уже неделю проживал в машине Гоши Куценко, так как ночевать ему было негде.

В показаниях подозреваемый признал свою вину

Источник:

В одном из интервью Гоша Куценко рассказывал, что купил голубой «Запорожец» в 2019 году, чтобы пополнить коллекцию раритетных автомобилей. Теперь автомобиль находится под следствием в качестве улики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Это не первое преступление Абдуллина. Задержанный уже привлекался за кражу, разбой, оскорбление представителя власти, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Гоша Куценко будет проходить по этому делу в качестве свидетеля.

ПО ТЕМЕ
Гоша Куценко Автомобиль Убийство Запорожец Уголовное дело Следственный комитет
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
в чем новость? в том, что новость надо читать у куценко в тг?
Гость
1 час
Юрий Игоревич Куценко. Настоящее и правильное название лицедея. Диллинджер
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление