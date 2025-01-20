«Узнал эту новость во время съемок»: Гоша Куценко прокомментировал убийство в своем «Запорожце»

Гоша Куценко шокирован новостью об убийстве в своем «Запорожце» Источник: Kino-teatr.ru











Вчера ночью в машине актера Гоши Куценко обнаружили тело женщины. Артист уже узнал о случившемся и дал первый комментарий.

— Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей, — сообщил актер в своем Telegram-канале.

Источник: Гоша Куценко / Telegram

Убийство произошло с 18 на 19 января. Преступника задержали сегодня, им оказался Альберт Абдуллин. Он познакомился с погибшей на Киевском вокзале за три часа до трагедии. После этого пара отправилась на свидание в голубой «Запорожец» Гоши Куценко, который оказался не заперт и давно простаивал во дворе на Кутузовском проспекте.

Между погибшей и преступником случилась ссора. Абдуллин нанес женщине 12 ножевых ранений, после чего она скоропостижно скончалась. Сам же убийца не поспешил покидать место преступления, а несколько часов провел рядом с телом в машине. Это вызвало подозрения у прохожих, и они сообщили об этом в полицию.

Сейчас преступник задержан и во всем сознался силовикам. Во время допроса выяснилось, что он уже неделю проживал в машине Гоши Куценко, так как ночевать ему было негде.

В показаниях подозреваемый признал свою вину Источник: Столичный СК / Telegram

В одном из интервью Гоша Куценко рассказывал, что купил голубой «Запорожец» в 2019 году, чтобы пополнить коллекцию раритетных автомобилей. Теперь автомобиль находится под следствием в качестве улики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Это не первое преступление Абдуллина. Задержанный уже привлекался за кражу, разбой, оскорбление представителя власти, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.