Безработный неделю жил в «Запорожце» Гоши Куценко, а потом спрятал там труп: подробности громкого дела

Куценко купил машину в 2019 году, чтобы пополнить коллекцию и рассекать на ней по улицам Москвы Источник: kino-teatr.ru











В машине российского актера Гоши Куценко нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Однако фанаты артиста могут выдохнуть, сам Гоша Куценко к преступлению никак не причастен. Полиция уже разобралась в громкой истории, передают наши коллеги из Starhit.ru.

Погибшая женщина, найденная в машине Гоши Куценко, познакомилась со своим убийцей на Киевском вокзале за несколько часов до трагедии. По информации Telegram-каналов, Альберт Абдуллин подарил жертве две розы и бутылку водки. После этого пара отправилась на свидание в заброшенный «Запорожец», где и произошел конфликт.

Во время ссоры с 18 на 19 января преступник нанес женщине 12 ножевых ранений, погибшая скоропостижно скончалась. Однако сам Абдуллин не сбежал, а несколько часов провел рядом с телом в машине. Это вызвало подозрения у прохожих, и они поспешили сообщить об этом в полицию.

В показаниях подозреваемый признал свою вину Источник: Столичный СК / Telegram

Силовики задержали преступника, во время допроса он сознался в преступлении. Задержанный рассказал, что уже неделю проживал в машине Гоши Куценко, так как ночевать ему было негде. Однако силовики не выявили следов взлома авто. Проникнуть в голубой «Запорожец» Абдуллину удалось, так как он был не заперт.

Куценко купил машину в 2019 году, чтобы пополнить коллекцию и рассекать на ней по улицам Москвы, вызывая улыбки прохожих. Автомобиль уже давно простаивал во дворе на Кутузовском проспекте. Теперь машиной в качестве улики занимаются следователи.

Машина Гоши Куценко уже давно простаивала во дворе на Кутузовском проспекте Источник: Прокуратура Москвы / Telegram











Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Абдуллин уже привлекался за кражу, разбой, оскорбление представителя власти, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.