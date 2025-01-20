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Криминал Безработный неделю жил в «Запорожце» Гоши Куценко, а потом спрятал там труп: подробности громкого дела

Безработный неделю жил в «Запорожце» Гоши Куценко, а потом спрятал там труп: подробности громкого дела

По делу актер будет проходить в качестве свидетеля

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3 комментария

Куценко купил машину в 2019 году, чтобы пополнить коллекцию и рассекать на ней по улицам Москвы

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В машине российского актера Гоши Куценко нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Однако фанаты артиста могут выдохнуть, сам Гоша Куценко к преступлению никак не причастен. Полиция уже разобралась в громкой истории, передают наши коллеги из Starhit.ru.

Погибшая женщина, найденная в машине Гоши Куценко, познакомилась со своим убийцей на Киевском вокзале за несколько часов до трагедии. По информации Telegram-каналов, Альберт Абдуллин подарил жертве две розы и бутылку водки. После этого пара отправилась на свидание в заброшенный «Запорожец», где и произошел конфликт.

Во время ссоры с 18 на 19 января преступник нанес женщине 12 ножевых ранений, погибшая скоропостижно скончалась. Однако сам Абдуллин не сбежал, а несколько часов провел рядом с телом в машине. Это вызвало подозрения у прохожих, и они поспешили сообщить об этом в полицию.

В показаниях подозреваемый признал свою вину

Источник:

Силовики задержали преступника, во время допроса он сознался в преступлении. Задержанный рассказал, что уже неделю проживал в машине Гоши Куценко, так как ночевать ему было негде. Однако силовики не выявили следов взлома авто. Проникнуть в голубой «Запорожец» Абдуллину удалось, так как он был не заперт.

Куценко купил машину в 2019 году, чтобы пополнить коллекцию и рассекать на ней по улицам Москвы, вызывая улыбки прохожих. Автомобиль уже давно простаивал во дворе на Кутузовском проспекте. Теперь машиной в качестве улики занимаются следователи.

Машина Гоши Куценко уже давно простаивала во дворе на Кутузовском проспекте

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Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Абдуллин уже привлекался за кражу, разбой, оскорбление представителя власти, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователи хотели допросить Гошу Куценко, однако в настоящее время актер находится не в Москве. По делу артист будет проходить в качестве свидетеля.

ПО ТЕМЕ
Автомобиль Запорожец Убийство Гоша Куценко
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Комментарии
3
Гость
2 часа
"подарил жертве две розы и бутылку водки" Вот реально - ОРУ!!!!
Гость
36 минут
Это заказное убийство. Гоша заказчик.
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