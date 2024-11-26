НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

южн.

 759мм 74%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87
Блогер — о скандальном концерте
Кто строит новую Россию
Подорожает школьное питание
Приостановили работу музея
Рабочий погиб от удара тока
Застройка в спальном районе
Поспорили из-за концерта Шамана
Продают заброшенный ТЦ
Жизнь у складов маркетплейсов
Искусство вместо коммуналки
Криминал Пьяная женщина избила своих детей и отнесла в магазин: один из близнецов умер, пока мать утверждала, что он голодный

Пьяная женщина избила своих детей и отнесла в магазин: один из близнецов умер, пока мать утверждала, что он голодный

Жительница Таганрога уже признала вину

419
10 комментариев

Второй младенец выжил и сейчас находится в больнице

Жительница Таганрога праздновала свой день рождения, правда закончился он плачевно для ее семьи. Выпивши, она избила своих детей, полугодовалых близнецов, и отнесла их к магазину. Один из них от этих ударов погиб, а второго в критическом состоянии положили в реанимацию. Собрали подробности этой истории.

Молодая мать праздновала свой день рождения в прошедшие выходные. Праздничный стол был богат алкогольными напитками. Опьянев, женщина поссорилась со своим мужем, а досталось их сыновьям. Мать избила их, после — положила в переноски и пошла на улицу. По пути она попросила помощи у прохожего, который не догадывался, в каком состоянии находятся младенцы. Пунктом назначения оказался вход местной «наливайки». Прохожий поставил переноски и пошел по своим делам. Мать, недолго думая, тоже ушла из магазина.

Через некоторое время туда прибежал отец близнецов вместе с женщиной. Он начал доставать детей и понял, что один из них мертв. На видео слышно, что женщина в это время рыдала, а на утверждения своего мужа, спорила: «Кто умер? Что ты несёшь? Покормить его надо». После этого мужчина горько заплакал, прижимая погибшего сына к себе, а прохожие вызвали скорую.

Мать признала себя виновной

— Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть одного мальчика, а второго ребенка госпитализировали в больницу, — рассказали в местном СК.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что родителей доставили в отдел полиции. Проверяли версию об их причастности. В итоге задержали мать близнецов. По данным телеграм-канала Don Mash, у выжившего малыша трещина в черепе. Примечательно, что женщина, которая сделала это со своими детьми, состояла на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) как родитель, не исполняющий обязанности.

Задержанная признала себя виновной и заявила, что раскаивается. Теперь ей грозит до 20 лет колонии по уголовному делу об убийстве малолетнего и покушении на убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

ПО ТЕМЕ
Убила ребенка Таганрог Мать-алкоголик Уголовное дело Кадры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Инженер1
25 минут
Высокие скрепные идеалы рукопожатых.
Гость
1 час
Не зря же ВСЮДУ сеют ненависть и злобу? это её всходы - они везде
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление