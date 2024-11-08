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Криминал Так вот почему люди попадаются! Психолог записала разговор с опытной мошенницей: суть схемы

Так вот почему люди попадаются! Психолог записала разговор с опытной мошенницей: суть схемы

Оцените, как профессионально поставлен голос и как ловко жулики выманивают нужные данные

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2 комментария

Наталья вовремя заподозрила неладное

Психолог из Екатеринбурга Наталья записала разговор с телефонными мошенниками. Они пытались развести ее от имени «Почты России» по популярной схеме со взломом «Госуслуг». Наши коллеги из E1.RU опубликовали расшифровку разговора и рассказали, как это работает.

Идея в том, чтобы получить код от личного кабинета жертвы и посеять панику. Речь жуликов звучит очень убедительно. Мошенница говорит быстро и уверенно, использует терминологию государственных структур и подстраивается под стиль общения их сотрудников. Человека закидывают вопросами, не давая времени сообразить, с какой стати вообще ему звонит «Почта России».

Мошенница ведет диалог очень уверенно

Мошенница (М.): Наталья Сергеевна, здравствуйте. «Почта России» беспокоит.

Наталья (Н.): Здравствуйте.

М.: На ваше имя поступило письмо с пометкой «Документ». Подскажите, как вам будет удобнее получить: по месту жительства или же в отделении «Почты России»? Так как отправитель не указал способ получения письма.

Н.: Не поняла, что? Мне пришло письмо какое-то?

М.: На ваше имя поступило письмо с пометкой «Документ». Отправитель не указал способ получения письма. Письмо находится сейчас в сортировочном центре «Почты России». Именно по этой причине мы с вами связались для уточнения информации. Куда нам его перенаправить? Вам по месту жительства или же в отделение «Почты России» ближайшее?

Н.: В ближайшее отделение «Почты России». Я сама заберу письмо.

М.: Хорошо. Тогда формирую заявку на получение письма в отделении «Почты России». Также вам сейчас поступит сообщение с номером заявки на получение письма. Просмотрите и укажите номер, мне необходимо будет внести его в реестр на отправку. Сообщение вам поступит от «Почты России» либо же от нашего партнера — «Госуслуг». У меня отображается, вам уже поступило сообщение. Проведите пальцем по экрану сверху вниз, сверху вы увидите шторку сообщения.

В этот момент Наталья поняла, что говорит с мошенниками, и положила трубку. Но что было бы, если бы она поверила им и сказала код от «Госуслуг»?

Суть схемы

Шаг 1. Мошенники пытались сменить пароль от аккаунта Натальи на «Госуслугах». Для этого им нужен был код из СМС. После того как жертва сообщает им этот код, они заходят в ее личный кабинет и начинают оформлять различные доверенности либо производить другие манипуляции.

В этот момент пострадавший видит, что в его аккаунте происходят какие-то действия без его участия.

Шаг 2. Жертве звонит соучастник мошенника, представляясь сотрудником «Госуслуг», Росфинмониторинга, Центробанка или силовиком. Говорит, что «Госуслуги» взломаны или заблокированы. Что от лица жертвы прямо сейчас выдают доверенности и берут кредиты. Уверенно предлагает ряд действий, чтобы спасти деньги, но действовать надо быстро. Растерянная жертва проникается доверием к своему неожиданному спасителю.

Чтобы обнулить кредиты либо обезопасить накопления, надо якобы перевести средства на «безопасный» счет, взять «зеркальные» или «фиктивные» кредиты, которые будто бы потом спишутся.

Шаг 3. Жертве не дают положить телефон или с кем-то пообщаться, постоянно запугивая. Убеждают отправить имеющиеся деньги по указанным реквизитам. Затем — оформить кредиты и полученные суммы тоже отправить. Когда у пострадавшего заканчиваются деньги и ему перестают давать кредиты, его просто блокируют.

Напоминаем, что восстановить доступ к «Госуслугам» вы можете в МФЦ, а проверить кредиты — в Бюро кредитных историй.

Комментарий полиции

Как сообщил E1.RU начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица, мошенники постоянно меняют способы обмана граждан. Однако их цель остается неизменной — получить коды и пароли из СМС для доступа к аккаунтам в банковских приложениях, на портале «Госуслуг» и прочих ресурсах.

По словам Максима Метелицы, цель мошенников неизменна — это получение кодов и паролей из СМС для доступа к аккаунтам граждан

Вот какие простые правила советуют выполнять полицейские:

  1. Не обсуждать финансовые вопросы и приходящие коды с незнакомцами по телефону.

  2. Не сообщать никакие персональные данные.

  3. Не переводить и не передавать деньги.

  4. Перепроверять поступающую информацию лично.

Ранее E1.RU рассказывал, как профессора обманули на 12 миллионов рублей. Его убедили, что наличку надо «задекларировать».

Также мы писали о том, что можно сделать, чтобы вывести жертву из-под влияния телефонных мошенников, и как психологи объясняют такую внушаемость людей. А еще собрали для вас топ-10 фраз, которые выдают аферистов. Услышите их — можно смело класть трубку.

Почитайте, как мошенники воруют аккаунты на «Госуслугах», мимикрируя под сотового оператора.

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Комментарии
3
с++
12 минут
на все эти мошеннические разводы попадаются исключительно люди с лёгкой умственной отсталостью. А тот факт, что в сводках часто фигурируют руководители различного уровня и какие то запредельные суммы, только один вопрос возникает. Как же он служил в очистке?
Гость
16 минут
..дедушка..почему при капитализме расплодилось такое огромное количество воров, мошенников ,жуликов и проходимцев всех мастей ?.. ну как тебе сказать...внучка...
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