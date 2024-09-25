«Как Шурыгина»: россиянку год изводит бывший-абьюзер — он выложил секс-видео, попал под суд, но не останавливается

Спустя год после расставания Роман продолжает настаивать на общении с Анной. Он, как говорит наша героиня, оставляет надписи в подъезде и около него, заваливает ее сообщениями и даже напал на нее Источник: Наталья Бурухина, NN.RU / Анна Кеслер











Анна Кеслер из Новосибирска уже год страдает от преследований бывшего бойфренда Романа Панфилова. Когда-то она мечтала о том, чтобы он обратил на нее внимание, но после того, как отношения начались, быстро поняла, что хочет их прекратить. Анну не устраивал вспыльчивый характер Романа. Пара распалась, но ухажер не отстал. Забрасывал электронными письмами, а затем публиковал интимные фото и видео с участием бывшей подруги. Анна написала на него заявление в полицию. В конфликте разбирается NGS.RU.

«Сожгу всю твою одежду, чтобы ты вышла на улицу голая»

29-летняя Анна, музыкант-фрилансер, познакомилась с Романом в 2017 году. Жили рядом, имели общих знакомых и как-то оказались в одной компании. Парень, который был на пять лет младше, сразу привлек внимание тем, что был позитивным и добродушным.

— Первое время симпатия была невзаимная, это, наверное, меня тоже привлекло. Когда я с ним познакомилась, он был реально хороший, такой позитивный мальчик. Что-то про его бывших или отношения не слышала — кажется, он вообще ни с кем не встречался. А когда я перестала обращать на него внимание, он мне и предложил встречаться, — вспоминает Анна.

Датой начала отношений она называет 2022 год. Затем Анна и Роман то сходились, то расходились. Сложности у пары возникали в том числе из-за того, что у Романа были напряженные отношения с родителями. Конфликты выливались в его побеги из дома. Когда случился очередной из них, Анна предложила съехаться. Квартиру сняла сама, Роман возражать не стал. Вместе прожили пару месяцев.

— Он сломал мне гитару с колонкой. Я тогда на него первое заявление написала. Пытался поджечь меня, так и говорил: «Я сожгу всю твою одежду, чтобы ты вышла на улицу голая, чтобы все узнали, какая ты на самом деле». На пуховике до сих пор остались прожженные кружки. Я в тот момент уже поняла, что что-то с ним не так. Короче, то заявление по поводу поломок гитары и колонки я забрала, потому что он мне подарил свою гитару. Купил колонку. Потом мы встречались еще какое-то время. Но я всё равно решила с ним расстаться или хотя бы взять перерыв, потому что он человек, который не понимает, что делает. Говоришь: «Я устала», а он то названивает, то написывает, то постоянно плачется тебе в жилетку и так далее. Я такая: «О господи, у меня своя жизнь тоже есть», — говорит Анна.

Свежая надпись под окнами родителей Анны Источник: Анна Кеслер











Романа она характеризует как абьюзера со взрывным характером. Какое-то время после расставания пыталась общаться по-дружески, но вскоре экс-бойфренд решил забрать гитару, подаренную ранее, и снова вспыхнул конфликт. Анна заблокировала Романа во всех соцсетях.

Стояло лето 2023 года — примерно тогда, по словам Анны, Роман стал преследовать ее. Сначала были звонки и килобайты электронных писем (предоставить послания Анна не смогла, потому что они хранятся на компьютере родителей). Затем были подарки во «ВКонтакте» — виртуальные открытки, к которым Роман, предположительно с разных аккаунтов, прикреплял короткие сообщения. В них он просил Анну «не моросить» (сленговое слово, значит «не создавать суету, не жаловаться». — Прим. ред.), называл ее «позорницей», спрашивал, чем ей может помочь, а также настаивал на общении.

Всего Анна прислала в редакцию более 30 скриншотов сообщений с подарками. Когда это не сработало, в ход пошли просьбы через общих знакомых — те просили, чтобы Анна все-таки поговорила с Романом. Что именно он хотел, наша героиня не знает, но предполагает, что это могли быть предложения заново вступить в отношения.

Анна рассказывала общим знакомым о навязчивом внимании бывшего, те на словах сочувствовали, но вскоре, вероятно, пообщавшись с Романом, вставали на его сторону и вновь предлагали ей поговорить с ним.

— В одном письме он пишет: «Извини меня, мне так жаль». В следующем пишет: «Я тебя ненавижу, я это так не оставлю!» И вот так через раз. Он еще пытался меня шантажировать. Один раз догнал на станции метро, я спряталась в туалете, он пытался через соседнюю кабинку ко мне залезть, показывал видео, которое якобы покажет моему отцу, если я не буду по-человечески общаться. Ну, понятное дело, после этого я не буду с ним по-человечески общаться, — добавляет Анна.

Видео, которым Роман шантажировал Анну, позже все-таки всплыло. На нем был их секс. В июне 2023 года в подъезде появились черно-белые наклейки со скриншотами видео, в августе Роман создал страницу во «ВКонтакте» с ником Шкур Надзор, выложил фото Анны в белье, которые она ему отправляла до всех ссор, а также опубликовал то самое видео. С этой страницы он написал нескольким знакомым Анны, в том числе ее сестре и тренеру. Однажды Анна приехала к родителям и увидела плачущую маму: видео получила и она.

Суд и полиция

Скриншоты сообщений, которые получили родственники и друзья Анны, вошли в состав уголовного дела.

— Даст бог, поймет, что ведет себя как сука. Даст бог, станет лучше, не будет больше допускать былых ошибок и больше никогда не пойдет по пути мести. То драки устраивает, которые еще и не вывозит, то еще что. Дура потому что. В итоге негатив вернется. Остается только молиться за нее, что она станет лучше, что господь исправит ее *** (развращенную) натуру. Ну а так пускай идет *** (куда подальше) после всех подлостей, что делала. Пусть не газует больше, сучка, — говорилось в одном из десятков сообщений, отправленным Шкур Надзором сестре Анны.

Страница из уголовного дела: так выглядел аккаунт Романа с выложенными на странице личными снимками Анны Источник: Анна Кеслер











По факту всплывшего в публичном пространстве интимного видео и фото Анна написала заявление в полицию, возбудили дело. Выяснили, что под псевдонимом Шкур Надзор скрывался Роман, который в переписке со знакомыми Анны называл себя другим именем. Дело вскоре дошло до районного суда, а в декабре 2023 года он признал Романа виновным в распространении сведений о частной жизни Анны (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Парню назначили 220 часов обязательных работ и обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В день вынесения приговора, как вспоминает Анна, Роман подкараулил ее отца, схватил за шею и начал угрожать оружием. Инцидента удалось избежать, поскольку дверь открыла мама Анны, услышавшая шум, она затащила мужа в квартиру. Во время нападения, как говорит наша героиня, пересказывая слова отца, Роман называл себя главным бандитом на Шлюзе (так называется район в Новосибирске. — Прим. ред.).

А в феврале нападению подверглась и сама Анна. Роман вместе с матерью проезжал на автомобиле мимо автобусной остановки, где стояла его экс-подруга. Он был на пассажирском сиденье, выскочил из машины и в грубой форме попытался склонить Анну к разговору. Тогда она ринулась в машину, желая поговорить с мамой Романа. В салоне начала перепалка. Экс-возлюбленный несколько раз ударил Анну в висок, выхватил у нее телефон и выкинул его за окно, тот разбился. Анна обратилась в полицию (текст заявления есть в нашем распоряжении). По ее словам, она прошла судмедэкспертизу, которая установила сотрясение головного мозга. Результаты СМЭ у Анны также не были под рукой, она пообещала предоставить их позже.

— Я с его мамой общалась несколько раз. Сначала она просила писать, если он что-то опять в мою сторону сделает. Это было год назад. Потом я как-то ей сообщила, что Рома опять меня преследовал на улице, она рассказала ему, он опять стал написывать мне из-за этого. Я поняла, что это только усугубляет ситуацию, перестала ей сообщать. Думаю, она в шоке. После февраля я вообще ей ничего не писала, — говорит Анна.

Видео у себя на страничке Анна опубликовала 16 сентября. Последней каплей, по ее словам, стали надписи во дворе дома ее родителей Источник: Анна Кеслер

После нападения Анна надеялась, что ситуация утихнет, но спустя время Роман продолжил ее преследовать. Он присылает экс-подруге 10–15-рублевые переводы на банковскую карту, сопровождает начисления оскорбительными сообщениями. А недавно под окнами дома родителей Анны стали появляться оскорбительные надписи. Из-за этого 16 сентября наша героиня записала минутное видео с рассказом о Романе и его преследовании и выложила его у себя во «ВКонтакте».

— Постоянно от тебя что-то хочет человек, с которым ты завершил общение. Это невыносимо, я уже ходила к психологу. Я просто хочу нормально жить, — говорит она в видеоролике.

«Как Шурыгина, знаете такую?»

Роман Панфилов ответил на звонок нашего корреспондента и заявил, что уже 5–6 лет наблюдает, как Анна «бегает» за ним, добиваясь отношений. В начале разговора он сообщил, что никогда не встречался с Анной, но затем подтвердил, что отношения были и даже жили вместе.

— Она лезла в мою семью все пять лет, что бегала за мной. Всякие моменты рассказывала, ненужные. Год, два, три, четыре, пять — короче, я говорил, потом она борщанула (переборщила. — Прим. ред.). А ее семья не знает вообще, какой жизнью она живет, ну я не знаю, как даже назвать. Ну развратной. Я ее предупреждал, говорил, что если моей матери напишет, то я напишу ее родителям и расскажу, какой жизнью она живет. За мной ничего серьезного такого нет, мне особо нечего от родителей было скрывать, но всё равно неприятные моменты были. А она не понимала уже по-другому, — так Роман объясняет эпизод с опубликованным видео.

Роман утверждает, что это не он оставлял оскорбительные надписи под окнами родителей Анны. Но в них и банковских переводах совпадает специфическая лексика Источник: Анна Кеслер











Он отрицает, что нападал на отца Анны, а ситуацию, когда экс-подруга получила несколько ударов в висок, описывает так: села в машину, но ударилась челюстью о его затылок, когда он поднимал голову.

— Ну вы думаете, я был бы на свободе, если бы все это было? Тем более оружие так просто не достанешь, — заявляет он.

По его словам, он не общается с Анной, а она ищет с ним встречи и пытается вернуть их отношения. Экс-подруга также, по словам Романа, пыталась «подослать» друзей-мужчин, чтобы те разобрались с ним. Но после того, как Роман доносил свою версию событий, друзья якобы извинялись перед ним за Анну.

В подтверждение своих слов Роман предложил нам спросить у всех на Шлюзе, «кто такая Анна Кеслер и кто такой Роман Панфилов».

— Вам другие люди всё расскажут за нас, и вы всё поймете. Какой у меня вспыльчивый характер? Я, наоборот, всегда словами пытаюсь нам [в наших отношениях] что-то решать, ну и без негатива. Я самый добрый из всех злых, мне кажется, — посмеивается он. — Да мне уже за нее стыдно, там все с нее угорают в полиции. Насчет надписей я вообще не при делах. Может, малолетку какого-то доконала. У нее есть еще такая шиза, что она на малолеток подсаживается. Я сам моложе ее на лет шесть, наверное. Там была ситуация даже, ей было почти 30 лет, ну где-то 27, наверное, ей было. И, короче, тоже ** (были интимные отношения с парнем), которому 17 лет. И всё, она тоже бегала за ним. Короче, бедная девочка такая, сама чудит и бегает.

Роман также утверждает, что о видео, которое опубликовала Анна на своей странице, уже знают все их знакомые, живущие в одном с ними районе. Признание нашей героини, которое она записала в слезах, вызывает у тех, по словам Романа, лишь улыбку:

— А всё же знают, кто она такая и что там на самом деле происходило. Ей все позвонили, сказали: «Ты только позоришься, ты что, прикалываешься?» Как Шурыгина, знаете такую? Вот это такая же подруга, видимо, и ничего более.

Можно ли привлечь к уголовной ответственности сталкера

Как говорит адвокат Видана Ширшова, отдельной статьи за сталкинг в российском Уголовном кодексе нет. Однако привлечь преследователя можно по смежным статьям, например за клевету, нанесение побоев или вред здоровью.

В своей практике Видана дважды занималась делами о сталкинге — в обоих случаях мужчин (а это были бывший муж и бывший парень) осудили по статьям за причинение тяжкого и среднего вреда здоровью.

— Статья 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» — это вообще экзотическая статья с точки зрения правоприменения. По такой статье я в своей практике вообще не видела ни разу привлечения, — говорит Видана Ширшова.

Если пострадавшая и дальше будет пытаться наказать сталкера по закону, его привлечение по этой статье сыграет в ее пользу.

— Что касается аналога, как в Америке, запрета на приближение, — у нас такого нет. Но в случае, когда уже возбуждено уголовное дело, по ходатайству следователя в качестве меры пресечения подозреваемому или обвиняемому судом может быть избрана мера пресечения в виде «запрета на совершение определенных действий». Вот там может содержаться «запрет на общение с потерпевшей» — это может быть аналогом запрета на приближение. Но у нас данный запрет будет действовать только в период предварительного следствия и суда, как какой-то дополнительный вид наказания по приговору такой запрет не предусмотрен, — добавляет адвокат.