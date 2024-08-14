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Криминал Задержали Елену Блиновскую подробности Жена в СИЗО, муж на СВО: в Ярославле суд рассмотрит иск о банкротстве Алексея Блиновского

Жена в СИЗО, муж на СВО: в Ярославле суд рассмотрит иск о банкротстве Алексея Блиновского

Когда решится судьба супруга «королевы марафонов»

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Муж «королевы марафонов» может стать банкротом

В арбитражном суде Ярославской области 19 сентября рассмотрят иск по делу о признании Алексея Блиновского — мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, банкротом. В документах, прикрепленных к карточке дела, сообщается, что признать предпринимателя несостоятельным просит ПАО «Сбербанк России».

— Рассмотрев представленное заявление о признании гражданина банкротом и представленные документы, арбитражный суд признал необходимым принять заявление к производству арбитражного суда и в порядке подготовки дела к судебному разбирательству произвести действия, направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела, — говорится в судебных документах.

Сумма исковых требований превысила 7,6 миллиона рублей. Вероятно, эту сумму Блиновский задолжал «Сбербанку». Также в документах указано, что Елена Блиновская тоже участвует в деле о банкротстве.

Кто такие Блиновские

Елена Останина (после замужества Блиновская. — Прим. ред.) родилась 25 августа 1981 года в семье бухгалтера и водителя в поселке Опарино Кировской области, через несколько лет семья переехала в Ярославль. На странице Елены во «ВКонтакте» указано, что она училась в ярославских школах № 59 и 96, а затем — в ЯрГУ имени Демидова по специальности «бухучет». Первым местом работы после учебы стало рекламное агентство. В 2007 году Елена вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского. Молодожены вместе открыли первый бизнес — свадебный салон, однако он не долго проработал. Пара воспитывает Блиновские воспитывают четверых детей — троих сыновей и дочь.В длительном декрете Елена изучила работы зарубежных коучей по теме личностного роста и начала практиковаться в раскрытии потенциала людей сама. В 2015 году Блиновская стала проводить свои первые «марафоны желаний», клиентками были ее подруги. Параллельно она рассказывала о коучинге и правильно загаданных желаниях в соцсетях. Это привлекло сотни тысяч подписчиков. В 2020-м коуч Елена стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18). Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».

Автора марафонов личностного роста Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года на границе с Белоруссией. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей и легализации более 43 миллионов рублей, приобретенных в результате совершения преступления. Блиновская признала вину и начала сотрудничать со следствием. При этом, по данным Федеральной налоговой службы на ноябрь 2023 года, общая задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составила 1,4 миллиарда рублей. Адвокат коуча заявила, что Блиновская не сможет погасить многомиллионный долг перед государством.

После задержания Елены Блиновской, в мае 2023 года, ее муж Алексей также оказался в поле зрения правоохранителей. Следственный комитет предъявил ему обвинение, назвав пособником жены. Блиновского следователи считают виновным в отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В апреле 2024 года стало известно, что Блиновский ушел на СВО. А позже он был объявлен в федеральный розыск.

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Алексей Блиновский Задержали Блиновскую Арбитражный суд
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