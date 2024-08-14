Жена в СИЗО, муж на СВО: в Ярославле суд рассмотрит иск о банкротстве Алексея Блиновского

Елена Останина (после замужества Блиновская. — Прим. ред.) родилась 25 августа 1981 года в семье бухгалтера и водителя в поселке Опарино Кировской области, через несколько лет семья переехала в Ярославль. На странице Елены во «ВКонтакте» указано, что она училась в ярославских школах № 59 и 96, а затем — в ЯрГУ имени Демидова по специальности «бухучет». Первым местом работы после учебы стало рекламное агентство. В 2007 году Елена вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского. Молодожены вместе открыли первый бизнес — свадебный салон, однако он не долго проработал. Пара воспитывает Блиновские воспитывают четверых детей — троих сыновей и дочь.В длительном декрете Елена изучила работы зарубежных коучей по теме личностного роста и начала практиковаться в раскрытии потенциала людей сама. В 2015 году Блиновская стала проводить свои первые «марафоны желаний», клиентками были ее подруги. Параллельно она рассказывала о коучинге и правильно загаданных желаниях в соцсетях. Это привлекло сотни тысяч подписчиков. В 2020-м коуч Елена стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18). Подробнее о том, на чём зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале, а также публиковали профайл на «королеву марафонов».