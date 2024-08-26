«Ударил, не говоря ни слова»: на жительницу Ярославля напал неадекватный прохожий

Ольга получила сильный удар в лицо от незнакомца Источник: предоставлено героиней истории / Google.maps











Жительница Ярославля — 52-летняя Ольга Соболева в начале августа пережила нападение незнакомца. Неадекватный мужчина ударил ее по лицу на Пятерке. Позже выяснилось, что у него есть психическое расстройство. Теперь Ольга пытается добиться изменения законодательства в сфере наблюдения за подобными людьми.

«Ударил, не говоря ни слова»

В тот день, 6 августа, около четырех часов вечера начался дождь. Чтобы укрыться от непогоды, ярославна забежала под козырек канцелярского магазина на улице Чкалова, 46, где уже стояла другая девушка.

— Минут семь мы стояли. Потом незнакомый мужчина зашел на крыльцо. Я думала, он пошел в магазин. А он внезапно прямым ударом кулака стукнул мне в нос, не говоря ни слова, — рассказала Ольга в беседе с 76.RU.

Шокированная Ольга схватилась за лицо и стала просить о помощи. Женщина забежала в магазин и попросила вызвать полицию.

— Девушка, которая была рядом со мной, побежала за ним [нападавшим] и успела снять его на видео, — рассказала Ольга.

Пока Ольга ждала полицию, времени не теряла. На противоположной стороне улицы она увидела экипаж ДПС и попросила помощи у правоохранителей, объяснив ситуацию. Девушка, которая тоже стояла на крыльце и увидела произошедшее, показала сотрудникам Госавтоинспекции видео с убегающим мужчиной.

Долго искать не пришлось: агрессора задержали практически сразу. На место, где он напал на Ольгу, его привезли уже в наручниках.

— Долго ждали скорую помощь, потом его доставили в отдел полиции. Нападавшим оказался мужчина 1988 года рождения, он находится на учете у психиатра. В 2019 году он проходил лечение в психиатрической больнице, со слов его мамы, живет в Брагине. Как он оказался на Пятерке — непонятно. Говорит, что он раньше вышел из общественного транспорта, — объяснила Ольга.

«Говорил, что экстрасенс»

Ольга в тот же день отправилась в травмпункт. Сначала медики предположили, что мужчина ударом кулака мог сломать ярославне нос. Но после обследования стало понятно, что обошлось ушибом. Больничный Ольга брать не стала, поскольку находилась в отпуске.

После похода к врачам ярославна встретилась с мамой нападавшего. Ольга объяснила, что именно от нее ей стало известно о проблемах с психическим здоровьем ударившего ее незнакомца.

— Сейчас, с ее слов, он находится в психиатрической больнице, проходит то ли обследование, то ли лечение. Его мама пришла в отдел полиции, я ее видела, когда проходила освидетельствование снятия побоев. Она потом пошла в психбольницу передавать таблетки, — рассказала Ольга.

По словам пострадавшей, в отделении полиции мужчина продолжил вести себя неадекватно.

— Говорил, что он экстрасенс. Мол, может приложить руку и подлечить. Вот меня и «подлечил», — рассказала Ольга.

«Нужно привлекать к отвественности»

После этого случая ярославна хочет обратить внимание властей на проблему надзора за людьми, имеющими заболевания психики. По ее мнению, действующая сейчас система не может обезопасить людей от внезапного нападения.

— Сейчас, если больной отказывается, то его помещают на лечение только с его согласия. И мне интересна нормативная база. Как часто они должны проходить осмотры и лечение? Я хотела бы обратиться к Михаилу Яковлевичу Евраеву и всем неравнодушным людям. Чтобы в Государственной Думе приняли закон о периодическом осмотре больных, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, при необходимости направляли на принудительное лечение. Лиц, ответственных за непрохождение осмотра или лечения, нужно привлекать к административной, вплоть до уголовной ответственности, — рассказала Ольга об инициативе. — Сейчас должно быть его согласие. А так: лечите только платно, люди сейчас с этим сталкиваются. И, получается, что по городу ходит очень много непролеченных людей.

По ее мнению, надзор необходимо осуществлять не только за людьми с психическими расстройствами, но и за зависимыми от психотропных веществ.

— Наркоманов направлять на принудительное лечение с обязательными общественными работами за употребление наркотиков, чтобы наш город был безопасным. Это моя цель, — рассказала Ольга.

В полиции порталу 76.RU пояснили, что после задержания мужчина действительно находился в специализированном медицинском учреждении.

В стационар — только по решению суда?

За разъяснениями о том, как сейчас следят за людьми с психическими заболеваниями, мы обратились в Министерство здравоохранения Ярославской области.

В ответе говорится, что все виды психиатрической помощи проводятся при добровольном обращении человека или с его согласия. Но есть и исключения.

— Исключением являются случаи применения принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния, по основаниям и в порядке, установленным Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, и случаи оказания психиатрической помощи в недобровольном порядке, по основаниям, предусмотренным указанным законом, — пояснили в региональном Министерстве здравоохранения.

Проще говоря, на принудительное лечение человека могут отправить в том случае, если он преступил закон и кому-то навредил, или существовала угроза того, что он мог кому-то навредить.

Чтобы человека госпитализировали в психиатрическую клинику, необходимо, чтобы у него было выявлено расстройство и врач-психиатр решил, что его необходимо обследовать в стационаре. Также это решение может принять суд.

— Решение о наличии у пациента медицинских показаний для госпитализации врач-психиатр принимает на основании клинических проявлений и особенностей течения заболевания, результатов медицинского осмотра и обследования, — рассказали в Минздраве.

Решение о проведении освидетельствования или лечения в стационаре в недобровольном порядке принимает суд. Но до решения суда человека также могут положить в больницу, если комиссия врачей-психиатров решит, что это необходимо.

— При этом ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, не допускается, — уточнили в Минздраве.

А если лечится дома?

Со стационарным лечением более-менее понятно. А как следят за пациентами с выявленными психическими расстройствами, но не проходящими лечение в больнице?

В Минздраве рассказали, что врач-психиатр при проведении диспансерного наблюдения устанавливает группу или подгруппу наблюдения, которые могут меняться. Они сообщают об этом самим пациентам или их законным представителям. В том числе озвучивают порядок наблюдения, объем и периодичность приемов.

То есть, пациент должен приходить на прием в указанные сроки, врач наблюдает за его состоянием, при необходимости назначает лечение или реабилитацию, чтобы улучшить психическое состояние человека.

— А в отношении лиц из группы АДН (активное диспансерное наблюдение) в целях предупреждения совершения ими общественно опасных действий, взаимодействует с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам предупреждения совершения лицами противоправных действий, проводит анализ результатов проведения диспансерного наблюдения, — говорится в ответе.

То есть, если есть риск, что человек может навредить себе или окружающим, к делу подключаются правоохранители.