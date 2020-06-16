Рестораны, кафе, кофейни и бары Ярославля на грани. Владельцы заведений общепита заявили о том, что больше не выдержат мер против коронавируса - их бизнесы на грани банкротства. Несколько десятков заведений города подписались под одним обращением к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, заместителю председателя правительства Максиму Авдееву и мэру Ярославля Владимиру Волкову, которое звучит больше, чем крик о помощи.
Публикуем текст обращения полностью.
Обращение рестораторов Ярославля
От представителей сферы общественного питания г. Ярославля
Уважаемый Дмитрий Юрьевич!
Кризис в ресторанной сфере, связанный с распространением короновирусной инфекции, в настоящее время достиг своего пика! Наши ресурсы исчерпаны, кредитные лимиты обнулены, займы потрачены в первые месяцы пандемии, большинство из нас находится на грани банкротства!
Мы имеем огромные долги перед арендодателями, поставщиками, банками, лизинговыми компаниями, налоговой инспекцией, государственными фондами, обслуживающими организациями, а самое главное - перед людьми! Ввиду катастрофического падения выручки и закрытия большинства точек общественного питания у нас появились огромные кассовые разрывы, не позволяющие выполнять свои обязательства.
Оборот в общей массе снизился более чем на 90%. В тех точках, особенности которых не позволяют работать на вынос и осуществлять доставку. и в тех, которые работают в торговых центрах - исчез вовсе! Сама по себе доставка - мало рентабельный и сложный бизнес. Рестораны, которые не осуществляли такой сервис ранее или их продукт вообще не предусматривает возможность транспортировки, не могут нарастить хороший оборот по доставке за 2 месяца - это просто не возможно!
Лишь единицы из нас смогли воспользоваться мерами поддержки, о которых говорил Президент и Премьер Министр России, так как самые необходимые из них были связаны с сохранением рабочих мест. Однако, рабочие места сохранить удалось не всем. Большинство сотрудников уволились сами после закрытия на неопределенный срок ресторанов и кафе, кроме того, текучка кадров в нашей сфере - процесс обычный. Таким образом, мы не можем рассчитывать на субсидии.
В кафе, ресторанах, столовых и других точках общественного питания, а также смежных организациях, которые осуществляют поставку продуктов, посуды и оборудования, занимаются производством сырья ,обслуживают рестораны, работают десятки тысяч людей, и все они находятся на грани выживания. Работники наших предприятий, которых мы тщательно подбирали, увольняются повсеместно, не веря в скорое открытие проектов, что приводит к огромной безработице на рынке труда и росту социальной напряженности.
Рестораны являются движущей силой нескольких отраслей, в том числе, наиболее актуальной сегодня для нашего города - туристической отрасли! Наличие развитой инфраструктуры в области гостеприимства создаёт дополнительную привлекательность , а ведь в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции внутренний туризм стал одним из приоритетных направлений экономического развития региона.
Мы понимаем свою ответственность в условиях пандемии, абсолютно все из нас перестроили протоколы чистоты (происходит регулярный мониторинг здоровья работников, замер температуры, работники носят маски и перчатки, рабочие поверхности обеззараживаются антисептиками, помещения проветриваются). Мы видим стойкую тенденцию к снижению заболеваемости по всей Российской Федерации, в том числе и в нашем регионе, нормализацию ситуации в наших больницах – это вселяет оптимизм и надежду на ослабление вирусной опасности. Вместе с тем понимаем, что выручка ресторанов и кафе не будет прежней в ближайшее время.
Прогнозируем снижение выручки до 50 % от аналогичного периода прошлого года в связи со спадом в экономике и страхом части людей посещать общественные пространства, другими словами, в ресторанах будет значительно меньше людей, чем обычно , что более безопасно в этой ситуации.
Исходя из вышеизложенного просим найти возможность открыть все точки общественного питания в срок до 22 июня. Так у нас появится больше шансов выжить, продолжая эффективно трудиться на благо нашего любимого города и счастья наших гостей, оставаясь лицом Ярославля, выполняя все обязательства по сохранению рабочих мест.
Со своей стороны обязуемся строго и неукоснительно обеспечить соблюдение действующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других санитарных требований для охраны здоровья наших посетителей.
Ассоциация Кулинаров Ярославской области:
- Юлия Скороходова, Глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров в Ярославле
- Левченко Дмитрий рестораны «IZI kitchen», «ГОSТИ» (г.Углич), «Честный Стейк», «Лапша на Ушах»
- Владимир Кравцов, ресторан «Бульвар-Парадная», ресторан пекарня «Киш-Миш»
- Константин БУЯНКОВ рестораны “БУРАТИНО”, “ХОПМОЛТ ПАБ”, “БАГЕТ ПАШТЕТ И ЖЕЛТЫЙ ПЛЕД”
- Тихонова Ольга Валерьевна ресторан «Ванильное небо»
- Давыдов А М «Папин гараж»
- Павел Мартынов, «Бургерная 8/38»
- Костов А А, ресторан «Нудл маркет»
- Ирина Равильевна Левицкая, Ресторан-музей «Собрание»
- Роман Малыгин, Пивотека «Пинта»
- Ирина Широкова, «Хмель & Гриль»
- Мария Лундина, Бельгийское кафе «Брюгге»
- Шлякова Дарья Александровна, рестораны «Буланже»
- Мария Юбина, ресторан «Мамука»
Нина Шамина, ресторан «Мамука Аура»
- Ирина Баскова ресторан «Сказка»
- Яна Левченко ресторан «Манеки»
- Алексей Юренев, ресторан «Good Karma Lounge&Ryu»
- Надежда Лыкова, ресторан «Чайхона Сайёра»
- Владимир Сумеркин рестораны «Кувшин», «Верико»
- Дмитрий Кравцов, ресторан «Овсянка»
- Ольга Бобровская, ресторан «Пенаты»
- Максим Ломакин, пиццерии «Академия»
- Дмитрий Шарохин, бар «Крапива»
- Юрий Примышев, бар «Свит Пеппер»
- Вера Олеговна Кантутис, бар «Куба Либре»
- Сергей Валерьевич Егоркин, Кафе Палермо.
- Павел Александрович Петров, Бар Коктейль
- Архипов Василий Петрович, рестораны «Гаврош», «Капуцин»
- Владимир Петрович Зайцев , бургерная гриль-бар «zaМЯСО»
- Роберт Михайлович Закинян ресторан «Кинза», ресторан «Дудук»
- Ольга Викторовна Гатиатулина, кафе «Protesto»
- Татьяна Василевская Ресторан «Папа Карло»
- Дмитрий Власенков, «БородаБарбар»
- Иващенко Андрей, бар «VХлам»
- Наталья Зеленцов, сеть кулинарных лавок «Клюква»
- Марина Староверов, столовые и буфеты «Салат»