От представителей сферы общественного питания г. Ярославля



Уважаемый Дмитрий Юрьевич!



Кризис в ресторанной сфере, связанный с распространением короновирусной инфекции, в настоящее время достиг своего пика! Наши ресурсы исчерпаны, кредитные лимиты обнулены, займы потрачены в первые месяцы пандемии, большинство из нас находится на грани банкротства!

Мы имеем огромные долги перед арендодателями, поставщиками, банками, лизинговыми компаниями, налоговой инспекцией, государственными фондами, обслуживающими организациями, а самое главное - перед людьми! Ввиду катастрофического падения выручки и закрытия большинства точек общественного питания у нас появились огромные кассовые разрывы, не позволяющие выполнять свои обязательства.

Оборот в общей массе снизился более чем на 90%. В тех точках, особенности которых не позволяют работать на вынос и осуществлять доставку. и в тех, которые работают в торговых центрах - исчез вовсе! Сама по себе доставка - мало рентабельный и сложный бизнес. Рестораны, которые не осуществляли такой сервис ранее или их продукт вообще не предусматривает возможность транспортировки, не могут нарастить хороший оборот по доставке за 2 месяца - это просто не возможно!